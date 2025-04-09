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    ABD'de Tesla’nın şarj istasyonuna bombalı saldırı

    ABD’nin Washington eyaletinde bir Tesla Supercharger şarj istasyonunda patlama meydana geldi. Polis ve FBI soruşturma yürütürken bunun bir bombalı saldırı olduğu değerlendiriliyor.
    ABD'de Tesla’nın şarj istasyonuna bombalı saldırı Tam Boyutta Gör
    ABD’nin Washington eyaletine bağlı Lacey kentinde bulunan bir Tesla Supercharger istasyonunda gece saatlerinde meydana gelen patlama, bölgeyi alarma geçirdi. Patlamanın, şarj istasyonuna yerleştirilen küçük çaplı bir bombadan kaynaklandığı düşünülüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatan Lacey Polisi ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI), bölgeyi güvenlik çemberine alarak incelemelerini sürdürüyor.

    FBI soruşturmaya dahil oldu

    ABD'de Tesla’nın şarj istasyonuna bombalı saldırı Tam Boyutta Gör
    Patlama, 12 üniteden oluşan bir Tesla Supercharger istasyonunun güç kabininde gerçekleşti. Olayın ardından tüm istasyon geçici olarak hizmet dışı bırakıldı. Tesla, konuyla ilgili olarak sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, “Kritik altyapıyla uğraşmayın” derken kamera kayıtlarının incelendiğini ve istasyonun kısa sürede devreye alınacağını söyledi.

    Polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre olayın şüpheli bir sabotaj olduğuna inanılıyor ve FBI ile birlikte kapsamlı bir soruşturmanın yürütüldüğüne dikkat çekiliyor.

    Son iki aydır, Tesla’ya yönelik küresel ölçekte artan protesto ve boykot çağrıları gündemde. Özellikle ABD’de birçok kişi, Tesla CEO’su Elon Musk’ın siyasi bağlantılarını gerekçe göstererek şirketi hedef alıyor. Geçtiğimiz haftalarda farklı şehirlerde Tesla’ya ait showroom’lar tahrip edilmiş, bazı araçlar kundaklanmış ve şarj istasyonları sabote edilmişti. Bu tür olaylar çoğu zaman yerel kolluk kuvvetleri tarafından soruşturulsa da, Tesla’ya yönelik saldırıların artması üzerine FBI, şirketi hedef alan sabotaj eylemlerini "iç terör" kapsamında değerlendirmeye başladı.

    Hatta FBI, Tesla’ya yönelik saldırıları soruşturmak üzere özel bir ekip de kurduğunu duyurmuştu. Lacey’deki patlamanın failleri henüz tespit edilememiş olsa da, patlamanın bomba kaynaklı olduğu saptanması halinde bu olayın bir dönüm noktası olması muhtemel.

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    M
    moffaka 1 saat önce

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