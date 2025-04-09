ABD'de Tesla’nın şarj istasyonuna bombalı saldırı

FBI soruşturmaya dahil oldu
Polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre olayın şüpheli bir sabotaj olduğuna inanılıyor ve FBI ile birlikte kapsamlı bir soruşturmanın yürütüldüğüne dikkat çekiliyor.
Son iki aydır, Tesla’ya yönelik küresel ölçekte artan protesto ve boykot çağrıları gündemde. Özellikle ABD’de birçok kişi, Tesla CEO’su Elon Musk’ın siyasi bağlantılarını gerekçe göstererek şirketi hedef alıyor. Geçtiğimiz haftalarda farklı şehirlerde Tesla’ya ait showroom’lar tahrip edilmiş, bazı araçlar kundaklanmış ve şarj istasyonları sabote edilmişti. Bu tür olaylar çoğu zaman yerel kolluk kuvvetleri tarafından soruşturulsa da, Tesla’ya yönelik saldırıların artması üzerine FBI, şirketi hedef alan sabotaj eylemlerini "iç terör" kapsamında değerlendirmeye başladı.
Hatta FBI, Tesla’ya yönelik saldırıları soruşturmak üzere özel bir ekip de kurduğunu duyurmuştu. Lacey’deki patlamanın failleri henüz tespit edilememiş olsa da, patlamanın bomba kaynaklı olduğu saptanması halinde bu olayın bir dönüm noktası olması muhtemel.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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