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    ABD'de toplu konutlara kurulacak jeotermal ısı pompaları, hem ısıtmayı hem soğutmayı yapacak

    Yer altındaki sıcaklıktan yararlanan jeotermal ısı pompaları, ABD'deki yeni bir konut projesinde kullanılacak. Sistemin kurulum maliyetini ise yerel bir doğal gaz şirketi karşılayacak.

    ABD'de uygun fiyatlı konutlar için jeotermal ısıtma ve soğutma sistemi kurulacak Tam Boyutta Gör
    Isınma ve soğutma ihtiyacını karşılamak için kullanılan enerji kaynakları çeşitlenirken, jeotermal enerji de binalarda daha verimli ve çevre dostu çözümler sunma potansiyeliyle öne çıkıyor.Özellikle yer altındaki sıcaklık farklarından yararlanan jeotermal ısı pompaları, hem kışın ısınma hem de yazın serinleme ihtiyacını karşılayabiliyor. Ancak bu sistemlerin ilk kurulum maliyetleri, yaygınlaşmalarının önünde engel olarak duruyor. ABD'nin Vermont eyaletinde hayata geçirilecek yeni bir proje ise bu soruna farklı bir çözüm getiriyor. Jeotermal enerji şirketi Dandelion Energy ile doğal gaz dağıtım şirketi Vermont Gas Systems (VGS), uygun fiyatlı konutların bulunduğu bir yerleşim alanında jeotermal ısıtma ve soğutma sistemi kurmak için iş birliği yapacak.

    Jeotermal Isıtma ve Soğutma Sistemini Doğal Gaz Şirketi Finanse Edecek

    Riggs Meadow adlı konut projesinde uygulanacak sistem, 44 apartman dairesini kapsayacak. Bu konut projesi özellikle düşük ve orta gelirli kiracılar ile ev sahiplerine yönelik olarak yapılıyor. Dolayısıyla ısıtma ve soğutma masraflarını kısacak alternatifler sunmak, sadece çevresel etkilerinin yanı sıra doğrudan finansal olarak da bu konutlardaki insanlara yardımcı olacak.

    Projenin en dikkat çeken yanlarından biri jeotermal sistemin ilk kurulum maliyetinin doğal gaz şirketi tarafından karşılanacak olması. Dandelion Energy, sondaj çalışmalarından sistemin kurulmasına kadar tüm süreçte jeotermal enerji ortağı olarak görev yapacak. 

    Şirketlerin açıkladığı takvime göre jeotermal sondaj çalışmalarının 2027'nin başlarında başlaması, konut sakinlerinin ise aynı yılın ilerleyen aylarında evlerine yerleşmesi bekleniyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte toplam 44 konut, yer altındaki sıcaklığı kullanan bir ısıtma ve soğutma altyapısına kavuşacak.

    Jeotermal Isı Pompaları Nasıl Çalışıyor?

    ABD'de uygun fiyatlı konutlara jeotermal ısı pompaları kuruluyor Tam Boyutta Gör
    Jeotermal ısı pompalarının çalışma prensibi, yer altındaki sıcaklığın yıl boyunca görece daha istikrarlı olmasından yararlanmaya dayanıyor. Belirli bir derinliğin altındaki toprak sıcaklığı mevsimsel değişimlerden çok daha az etkileniyor. Bu özellik, yer altını binalar için bir ısı kaynağı veya ısı deposu olarak kullanmayı mümkün kılıyor. Sistemde öncelikle yer altına dikey sondajlarla boru hatları yerleştiriliyor. Bu hatlarda dolaşan sıvı, toprakla ısı alışverişi yapıyor. Kış aylarında yer altından alınan ısı, bir ısı pompası aracılığıyla daha yüksek sıcaklığa taşınarak binanın ısıtılmasında kullanılıyor. Yaz aylarında ise süreç tersine çevriliyor ve binalardaki fazla ısı yer altına aktarılıyor. Böylece aynı altyapı hem ısıtma hem de soğutma için kullanılabiliyor.

    Bu sistemlerin önemli avantajlarından biri, doğrudan yakıt yakarak ısı üretmek yerine mevcut ısıyı bir noktadan diğerine taşıması. Bu sayede uygun koşullarda, tüketilen elektrik miktarından daha fazla ısı enerjisi sağlanabiliyor. Tabii sistemin toplam verimliliği; sondaj derinliği, zeminin özellikleri, binanın yalıtımı ve kullanılan ekipman gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiyor.

    Jeotermal ısı pompaları, elektrik üretimi için kullanılan geleneksel jeotermal santrallerden de farklı bir teknoloji. Burada amaç, yer altındaki yüksek sıcaklıklı kaynaklardan elektrik üretmek değil, toprağın görece istikrarlı sıcaklığından yararlanarak binaların enerji ihtiyacını daha verimli şekilde karşılamak.

    Proje, Jeotermal Enerjinin Yaygınlaşması İçin Yeni Bir Model Sunuyor

    VGS'nin bu projeye katılması, şirketin daha önce duyurduğu planların devamı niteliğinde. Şirket, 2023 yılında birden fazla binanın ortak jeotermal altyapıdan yararlanabileceği bir iş modeli geliştirmek ve ilk proje için uygun yerleri araştırmak istediğini açıklamıştı. Dandelion Energy ile kurulan ortaklık, bu hedefin somut bir projeye dönüşmesini sağlayacak. VGS Başkanı Neale Lunderville, jeotermal enerjinin uygun maliyetli ve yenilenebilir ısıtma-soğutma seçeneklerini daha fazla kişiye ulaştırabilecek çözümlerden biri olduğuna vurgu yapıyor. Dandelion Energy CEO'su Dan Yates de yerel enerji şirketleriyle kurulan ortaklıkların jeotermal sistemlerin konut projelerinde daha yaygın kullanılmasına yardımcı olacağını ifade ediyor.

    Bu proje, enerji şirketlerinin yalnızca doğal gaz gibi geleneksel kaynakları dağıtan kuruluşlar olarak değil, farklı enerji teknolojilerinin altyapısını finanse eden aktörler olarak da faaliyet gösterebileceklerini ortaya koyan dikkat çekici örneklerden biri olacak.

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    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

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    emrahmt 3 gün önce

    tuhaf

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