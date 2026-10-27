ABD'de toplu konutlara kurulacak jeotermal ısı pompaları, hem ısıtmayı hem soğutmayı yapacak

Jeotermal Isıtma ve Soğutma Sistemini Doğal Gaz Şirketi Finanse Edecek
Riggs Meadow adlı konut projesinde uygulanacak sistem, 44 apartman dairesini kapsayacak. Bu konut projesi özellikle düşük ve orta gelirli kiracılar ile ev sahiplerine yönelik olarak yapılıyor. Dolayısıyla ısıtma ve soğutma masraflarını kısacak alternatifler sunmak, sadece çevresel etkilerinin yanı sıra doğrudan finansal olarak da bu konutlardaki insanlara yardımcı olacak.
Projenin en dikkat çeken yanlarından biri jeotermal sistemin ilk kurulum maliyetinin doğal gaz şirketi tarafından karşılanacak olması. Dandelion Energy, sondaj çalışmalarından sistemin kurulmasına kadar tüm süreçte jeotermal enerji ortağı olarak görev yapacak.
Şirketlerin açıkladığı takvime göre jeotermal sondaj çalışmalarının 2027'nin başlarında başlaması, konut sakinlerinin ise aynı yılın ilerleyen aylarında evlerine yerleşmesi bekleniyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte toplam 44 konut, yer altındaki sıcaklığı kullanan bir ısıtma ve soğutma altyapısına kavuşacak.
Jeotermal Isı Pompaları Nasıl Çalışıyor?
Bu sistemlerin önemli avantajlarından biri, doğrudan yakıt yakarak ısı üretmek yerine mevcut ısıyı bir noktadan diğerine taşıması. Bu sayede uygun koşullarda, tüketilen elektrik miktarından daha fazla ısı enerjisi sağlanabiliyor. Tabii sistemin toplam verimliliği; sondaj derinliği, zeminin özellikleri, binanın yalıtımı ve kullanılan ekipman gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiyor.
Jeotermal ısı pompaları, elektrik üretimi için kullanılan geleneksel jeotermal santrallerden de farklı bir teknoloji. Burada amaç, yer altındaki yüksek sıcaklıklı kaynaklardan elektrik üretmek değil, toprağın görece istikrarlı sıcaklığından yararlanarak binaların enerji ihtiyacını daha verimli şekilde karşılamak.
Proje, Jeotermal Enerjinin Yaygınlaşması İçin Yeni Bir Model Sunuyor
VGS'nin bu projeye katılması, şirketin daha önce duyurduğu planların devamı niteliğinde. Şirket, 2023 yılında birden fazla binanın ortak jeotermal altyapıdan yararlanabileceği bir iş modeli geliştirmek ve ilk proje için uygun yerleri araştırmak istediğini açıklamıştı. Dandelion Energy ile kurulan ortaklık, bu hedefin somut bir projeye dönüşmesini sağlayacak. VGS Başkanı Neale Lunderville, jeotermal enerjinin uygun maliyetli ve yenilenebilir ısıtma-soğutma seçeneklerini daha fazla kişiye ulaştırabilecek çözümlerden biri olduğuna vurgu yapıyor. Dandelion Energy CEO'su Dan Yates de yerel enerji şirketleriyle kurulan ortaklıkların jeotermal sistemlerin konut projelerinde daha yaygın kullanılmasına yardımcı olacağını ifade ediyor.
Bu proje, enerji şirketlerinin yalnızca doğal gaz gibi geleneksel kaynakları dağıtan kuruluşlar olarak değil, farklı enerji teknolojilerinin altyapısını finanse eden aktörler olarak da faaliyet gösterebileceklerini ortaya koyan dikkat çekici örneklerden biri olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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