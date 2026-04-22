Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ABD’deki ilk 4. nesil nükleer reaktörün temeli atıldı: Google’a enerji verecek

    ABD’de Kairos Power, Hermes-2 nükleer reaktörünün inşasına başladı. Dördüncü nesil SMR, 50 MW temiz enerji üretimiyle Google’ın veri merkezlerine güç sağlayacak.

    ABD’deki ilk 4. nesil nükleer reaktörün temeli atıldı Tam Boyutta Gör
    Küçük modüler reaktör (SMR) teknolojisi alanında faaliyet gösteren ABD merkezli Kairos Power, Oak Ridge şehrinde ikinci nükleer reaktörü Hermes 2'nin temelini attı. Proje, aynı zamanda ABD düzenleyicilerinden inşaat izni alan ilk elektrik üreten dördüncü nesil (Gen IV) reaktör olma özelliğini taşıyor.

    Hermes-2’den önce aynı bölgede inşa edilen Hermes-1, Kairos’un KP-FHR (florür tuzu soğutmalı yüksek sıcaklıklı reaktör) teknolojisinin ölçeklendirilmiş bir versiyonu olarak test ediliyor. ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu tarafından onaylanan ilk hafif su reaktörü olmayan nükleer tesis olan Hermes-1, elektrik üretmiyor ancak Hermes-2 için kritik mühendislik verileri sağlıyor. Sistem, TRISO kaplamalı yakıt parçacıkları ve flibe erimiş florür tuzu soğutucusu gibi unsurları içeriyor.

    50 MW temiz enerji hedefi

    ABD’deki ilk 4. nesil nükleer reaktörün temeli atıldı Tam Boyutta Gör
    Bu bağlamda Hermes-1’den elde edilen mühendislik verileri, doğrudan Hermes-2 tesisinin geliştirilmesinde kullanılacak. Planlamaya göre Hermes-2 tamamlandığında 50 megawatt (MW) karbon salımı olmayan elektrik üretimi gerçekleştirecek.

    Kairos Power ile Google arasında 2024 yılında imzalanan anlaşma kapsamında geliştirilen Hermes-2, şirketin gelişmiş reaktör filosuna yönelik ilk adımı olarak değerlendiriliyor. Reaktörün, Tennessee Valley Authority (TVA) şebekesine elektrik sağlaması ve Tennessee ile Alabama’daki Google veri merkezlerine enerji vermesi hedefleniyor.

    Projenin inşaatında modüler yapı teknikleri, prefabrik beton sistemler ve sismik izolasyonlu temel tasarımı kullanılacak. Bu yöntemlerin, proje sürelerini kısaltması, maliyetleri düşürmesi ve standartlaştırılmış bir nükleer inşaat modeli oluşturması hedefleniyor.

    Son derece güvenli bir tasarım

    Erimiş tuz reaktörleri (molten-salt reactor - MSR), su soğutmalı reaktörlerde mevcut olan nükleer erime senaryosunu ortadan kaldırıyor veya oldukça minimize ediyor çünkü, yakıt karışımı erimiş halde tutuluyor. Erimiş tuzların yüksek kaynama noktaları, reaktörün düşük basınçta çalışmasına olanak tanıyor. Bu durum, basınçlı yapıların kullanılmasını gereksiz kılıyor ve patlama riskini büyük ölçüde azaltıyor. Ayrıca, acil bir durumda erimiş tuzların soğuyarak katılaşması, radyoaktif malzemelerin sızmasını önlüyor ve çekirdek erimesi riskini minimize ediyor. Kairos’un nükleer santral tasarımı, soğutma sıvısı olarak florür tuzu içeren grafit moderatörlü çakıl yataklı Hermes reaktörlerine sahip. Reaktörün içinde çakıl taşı formunda “rastgele paketlenmiş” TRISO yakıtı kullanılırken yaklaşık yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş düşük seviyeli uranyum (HALEU) içeriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yağ yakan araca segman atmak diş çekiminden sonra sigara içtim kadınlar kulübü focus 1 kapı hoparlörü yağlı radyatör tavsiye kia picanto kronik sorunlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Poco M7 Pro
    Xiaomi Poco M7 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo Legion 5
    Lenovo Legion 5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum