ABD'deki seçimler teknoloji şirketlerine ağır darbe indirdi: Bir günde 2 trilyon dolar kayıp

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat ABD ara seçim sonuçları teknoloji devlerine darbe indirdi ve yapay zekâ yatırımlarını tehlikeye soktu. Muhalefetin veri merkezlerine sınırlama getirme ihtimali üzerine Meta, Google ve Microsoft hisseleri hızla düştü. Nasdaq endeksi iki buçuk trilyon dolar değer kaybederken, Nvidia tek günde 400 milyar dolardan fazla eridi. Elon Musk'ın şirketlerindeki kayıp ise 450 milyar dolara ulaştı. Bu devasa kayıp Asya borsalarına da yansıyarak küresel çapta bir panik yarattı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör ABD'de bu hafta gerçekleşen ara seçimlerde Trump'ın partisi adeta hezimete uğradı. Bir yandan Trump'ın İsrail için girdiği İran Savaşı'nın ekonomik maliyeti, diğer yandan ülke kaynaklarının teknoloji patronlarına peşkeş çekilmesi derken, halk Trump'a ve partisine tam anlamıyla yüz çevirdi. Donald Trump sıradışı bir durum olmadığı takdirde iki yıl daha ABD Başkanı olarak kalacak ama hem Senato'da hem de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu muhalefet partisine kaptırdığı için artık çok daha kısıtlı bir güce sahip olacak. Bütçe onaylamalarını yapan bu kurumlar artık muhalefet partisinin kontrolünde olduğu için, Trump'ın planlarını hayata geçirmesi siyasi düşmanlarının insafına kalmış olacak.

Teknoloji Şirketlerinin Saltanatı Sarsıldı

ABD'de ortaya çıkan bu durum, Amerikalı teknoloji şirketler için, özellikle de Meta, Microsoft, Google gibi teknoloji devleri için de zor bir döneme girildiğinin habercisi. Trump yönetiminin arka çıktığı bu teknoloji devleri, son iki yılda neredeyse her istediklerini elde ettiler. Veri merkezleri için özel yasalar çıkarılmasından, kamu kaynaklarının yapay zekâ yatırımlarına aktarılmasına kadar her konuda Trump kendilerine destek verdi. Ancak bu haftaki ara seçimle birlikte işler değişti. Yatırımcılar da bunun farkında olacak ki seçim sonuçları teknoloji hisselerine ağır bir darbe indirdi. Seçim sonrası hızla düşüşe geçen teknoloji hisseleri, daha ilk günden trilyonlarca dolar değer kaybetti.

Yapay Zekâ ve Veri Merkezi Yatırımları Tehlikeye Girdi

ABD'de teknoloji şirketlerinin yoğun yatırım yaptığı veri merkezleri, seçim kampanyalarının da önemli gündem maddelerinden biri hâline gelmişti. Demokrat adaylar, bu merkezlerin yüksek miktarda elektrik ve su tüketmesine, yerel halkın faturalarını artırmasına ve çevre üzerindeki etkilerine dikkat çekerek yeni veri merkezi projelerinin sınırlandırılmasını savundu. Veri merkezlerine karşı pozisyon alan bu siyasetçilerin büyük bölümü seçimlerde galip geldi. Bu yüzden önümüzdeki dönemde bu projelerin hayata geçirilmesinin çok daha zorlu hâle gelmesi bekleniyor.

Wealth Club analisti Susannah Streeter, yapay zekâ yatırımlarından elde edilecek getirinin sorgulanmaya başladığı bir dönemde veri merkezi inşaatlarının da yavaşlama ihtimalinin ortaya çıkmasının Wall Street'te yeni bir paniğe yol açtığını belirtiyor.

Nvidia Tek Başına 400 Milyar Doların Üzerinde Değer Kaybetti

Seçim sonuçlarının ardından yaşanan satış dalgası, özellikle yapay zekâ yatırımlarıyla doğrudan bağlantılı şirketleri vurdu. ABD'nin teknoloji ağırlıklı borsa endeksi Nasdaq, perşembe gününü yüzde 5,5'in üzerinde düşüşle kapatırken yaklaşık 2,5 trilyon dolarlık piyasa değeri kaybetti. Böylece endeks, son zirvesinden en az yüzde 10 gerileme anlamına gelen ve finans piyasalarında düzeltme (correction) olarak adlandırılan bölgeye girdi. S&P 500 yüzde 4,4, Dow Jones ise yüzde 3,4'ün üzerinde değer kaybetti. Bu düşüşler, söz konusu endekslerin 2025'ten bu yana yaşadığı en kötü günlük performanslar arasında yer aldı.

Yapay zekâ çipleri ile zirveye tırmanan Nvidia'nın hisseleri yüzde 9'dan fazla geriledi. Şirketin piyasa değerindeki kayıp 400 milyar doları aştı. AMD ve Micron hisseleri yüzde 17'den fazla değer kaybederken Intel'deki düşüş yüzde 10,3 oldu. Apple, Nvidia ve Tesla'nın da aralarında bulunduğu, ABD'nin en büyük yedi teknoloji şirketini tanımlamak için kullanılan "Magnificent Seven" grubu ise tek bir işlem gününde toplamda yaklaşık 1 trilyon dolar piyasa değeri kaybetti.

Satış dalgası ABD ile sınırlı kalmadı ve cuma günü Asya piyasalarına da yayıldı. Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 8,5'in üzerinde gerileyerek geçici olarak işlemlerin durdurulmasına neden oldu. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 6, Tayvan'ın Taiex endeksi ise yüzde 8,3'ün üzerinde değer kaybetti. Yarı iletken sektöründe de benzer bir tablo ortaya çıktı. SK Hynix hisseleri yüzde 11,5'ten fazla, Samsung hisseleri yaklaşık yüzde 10, TSMC hisseleri ise yüzde 8,5 civarında geriledi.

Elon Musk'ın Şirketleri İki Günde 450 Milyar Dolar Kaybetti

Tam Boyutta Gör Seçim sonuçlarından en fazla etkilenen isimlerden biri de Cumhuriyetçi adayları desteklemek için seçim kampanyalarına yüz milyonlarca dolar harcayan Elon Musk oldu. Tesla ve SpaceX'in hisseleri, Demokratların seçimlerde elde ettiği kazanımların ardından sert düşüş yaşadı. Özellikle her iki şirketin de önemli operasyonlarını yürüttüğü Teksas'ta Cumhuriyetçi Vali Greg Abbott'ın seçimi kaybetmesi ve Gina Hinojosa'nın zafer kazanması, yatırımcıların endişelerini artırdı.

Tesla hisseleri çarşamba günü yüzde 3,3 geriledikten sonra perşembe günü gün içinde yüzde 12'ye varan düşüş yaşadı. SpaceX hisselerinde de çarşamba günkü yüzde 3,8'lik kaybın ardından perşembe günü yüzde 11'e ulaşan bir düşüş görüldü. Seçim sonuçlarının netleşmesinden sonra iki şirketin toplam piyasa değerindeki kayıp 450 milyar dolara yaklaştı.

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Bu gelişmeler Musk'ın kişisel servetini de doğrudan etkiledi. Bloomberg'in hesaplamalarına göre Musk'ın serveti yaklaşık 74 milyar dolar düştü. SpaceX'in halka arzının ardından 1,3 trilyon dolara kadar yükselen servetinin, düşüşün devam etmesi hâlinde yaklaşık 790 milyar dolara gerilemesi bekleniyordu.

Öte yandan Teksas'taki seçim sonuçlarının Musk'ın şirketleri açısından başka sonuçları da olabilir. Gina Hinojosa, seçim kampanyası sırasında veri merkezi projelerine ara verilmesini savunmanın yanı sıra Musk'ın şirketlerine sağlanan vergi teşviklerini de sorgulamıştı. Şimdi onun başa gelmesi Musk'ı zora sokabilir.

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