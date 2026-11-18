Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dev veri merkezleri, yüksek elektrik tüketimiyle enerji altyapısını zorluyor. Harvard'ın araştırmasına göre, ülkedeki 403 büyük veri merkezi yılda 82 teravatsaat elektrik harcıyor. Michigan eyaletinin yıllık tüketiminin yüzde 83'üne ulaşan bu devasa miktar, enerjinin yarısından fazlası fosil yakıtlardan sağlandığı için ciddi bir karbon emisyonu yaratıyor. Planlanan iki bin yeni tesis ise çevresel endişeleri daha da artırıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör ABD'deki büyük ölçekli veri merkezlerinin elektrik tüketimi, ülkenin enerji altyapısı üzerindeki baskıyı gözler önüne serdi. Harvard öncülüğünde gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, ülkedeki 403 büyük ölçekli veri merkezi bir yılda yaklaşık 82 TWh elektrik tüketti. Bu miktar, ABD'nin toplam elektrik tüketiminin yüzde 1,8'ine, Michigan eyaletinin yıllık elektrik tüketiminin ise yüzde 83'üne denk geliyor.

Veri merkezlerinin elektrik tüketimi 82 TWh seviyesinde

Araştırma kapsamında hyperscale olarak sınıflandırılan veri merkezleri incelendi. Bu kategori, büyük ölçekli bulut hizmeti veya içerik sağlayıcıları tarafından işletilen ya da bu şirketlere hizmet veren ortak yerleşim (colocation) operatörlerinin tesislerini kapsıyor. İncelenen veri merkezlerinin elektrik kapasitesinin onlarca megavat seviyesinde olduğu belirtiliyor.

Araştırmacılar, veri sağlayıcısı Baxtel tarafından belirlenen 675 potansiyel veri merkezi sahasını değerlendirmeye aldı. Uydu görüntüleri ve bina ayak izi haritaları kullanılarak yapılan doğrulama sonucunda bunların 403'ü araştırmaya dahil edildi. İncelenen tesislerin ortalama kapasitesi 39,9 MW, medyan kapasitesi ise 36 MW olarak hesaplandı.

Ortaya çıkan 82 TWh'lik yıllık tüketim, ABD'deki enerji talebinin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Michigan eyaleti, 2024 yılında toplam 99 TWh elektrik satışı gerçekleştirdi. Başka bir ifadeyle, yalnızca incelenen 403 veri merkezinin yıllık elektrik tüketimi Michigan'ın toplam elektrik satışlarının yaklaşık yüzde 83'üne ulaşıyor.

Elektrik tüketiminin yarısından fazlası fosil yakıtlardan karşılanıyor

Veri merkezlerinin elektrik tüketiminden kaynaklanan karbondioksit emisyonunun ise yaklaşık 28,3 milyon ton olduğu tahmin ediliyor. Araştırmacılar, tüketilen elektriğin yarısından fazlasının kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtlardan sağlandığını belirtiyor. Ortaya çıkan emisyon miktarı, önceki araştırmalarda hesaplanan değerlerin iki ila üç katına ulaşıyor.

Araştırmanın kıdemli yazarı ve Harvard Üniversitesi biyostatistik profesörü Francesca Dominici, veri merkezlerinin neden olduğu kirliliğin Michigan gibi büyük bir ABD eyaletinin veya Danimarka gibi küçük bir Avrupa ülkesinin emisyonlarına denk geldiğini ifade etti. Dominici, planlama aşamasında bulunan yaklaşık 2 bin yeni veri merkezinin de hesaba katılmasıyla tablonun gelecekte daha endişe verici hale gelebileceğini vurguladı.

ABD, Çin'in Nvidia çiplerine erişmek için kullandığı yolu kapattı 1 gün önce eklendi

Veri merkezlerinin atık ısısı yeniden kullanılabilir

Veri merkezlerinin çevresel etkisini azaltmak için değerlendirilen yöntemlerden biri sunucuların çalışması sırasında ortaya çıkan atık ısının geri kazanılması. Büyük miktarda elektrik tüketen işlemciler ve diğer donanımlar, sürekli olarak ısı üretiyor. Bu ısı çoğunlukla soğutma sistemleri aracılığıyla dışarı atılıyor.

Ancak söz konusu enerjinin yakındaki konutların, iş yerlerinin ve endüstriyel tesislerin ısıtılmasında kullanılması mümkün. Uluslararası Enerji Ajansı, veri merkezlerinden elde edilen atık ısının bölgesel ısıtma sistemlerine entegre edilmesi halinde 2030 yılına kadar Avrupa'daki konutların yaklaşık yüzde 10'unun ısı ihtiyacının karşılanabileceğini tahmin ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

ABD'deki veri merkezleri Danimarka kadar sera gazı salıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: