Türkiye’yi koruyan sistem Almanya yolunda: ABD’den 12 milyar dolarlık dev onay

Tam Boyutta Gör ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla 28 Şubat'ta başlayan savaşta İran'dan Türkiye'ye yönelen 4 füze, Akdeniz’de konuşlu olan NATO unsurları tarafından önlenmişti. Bu füzeleri durduran ABD’nin AEGIS sistemi şimdi Almanya yolunda.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın uzun süredir gündeminde olan yeni nesil hava savunma kabiliyetleri için toplam değeri 11,9 milyar dolar olarak açıklanan dev savunma paketine onay verdi. Paket, Almanya’nın gelecekte hizmete almayı planladığı F127 sınıfı hava savunma fırkateynlerine entegre edilecek AEGIS tabanlı sistemleri kapsıyor.

Sekiz gemi için kapsamlı AEGIS paketi

Onaylanan Yabancı Askeri Satış (FMS) kapsamında Almanya, sekiz gemi seti AEGIS tabanlı Entegre Savaş Sistemi (ICS) MK 6 MOD X altyapısı ile birlikte gelişmiş radar ve silah sistemleri tedarik etmeyi planlıyor. Paketin en dikkat çekici unsurlarından biri, AN/SPY-6(V)1 aktif elektronik taramalı dizi (AESA) S-band radarları olurken bu radarlar modern hava ve füze tehditlerine karşı üst düzey tespit ve takip kabiliyeti sunuyor.

Buna ek olarak anlaşma MK 41 Baseline VIII dikey atım sistemleri, CEC, GPS tabanlı konumlama ve zamanlama sistemleri, MK 45 top sistemleri ve AN/SPQ-9B radarlarını içeriyor. Elektronik harp tarafında ise AN/SLQ-32(V)6 sistemleri dikkat çekiyor. Ayrıca gemilere entegre edilmek üzere AN/WSN-12 ataletsel seyrüsefer sistemleri de pakette yer alıyor.

Sistemin operasyonel omurgasını güçlendirecek unsurlar arasında komuta-kontrol işlemcileri, gemi modernizasyonuna yönelik veri dağıtım sistemleri ve çok sayıda sensör entegrasyonu da bulunuyor.

Satış donanımla sınırlı değil

Tam Boyutta Gör ABD tarafı, Almanya’ya entegre savaş sistemi yazılımları, dost-düşman tanıma (IFF) ekipmanları, kriptografik çözümler, veri ağ altyapıları ve eğitim sistemleri de sağlayacak. Ayrıca program kapsamında mühendislik, teknik destek, lojistik hizmetler ve test altyapıları da yer alıyor.

Söz konusu satış, Almanya’nın F127 programı çerçevesinde geliştirdiği yeni nesil hava savunma fırkateynlerinin temelini oluşturuyor. Başlangıçta altı gemi olarak planlanan proje, değişen güvenlik ortamı nedeniyle genişletilerek sekiz gemiye çıkarıldı.

Alman Donanması, özellikle balistik füze savunması ve gelişmiş hava savunma görevlerini öncelik haline getirirken bu doğrultuda ABD menşeli AEGIS ve SPY-6 sistemlerini tercih etti. Bu tercih, halihazırda Sachsen sınıfı fırkateynlerde kullanılan Avrupa menşeli sistemlerden önemli bir kopuş anlamına geliyor.

Yeni F127 tasarımının, MEKO A400 Air Missile Defense konsepti temel alınarak geliştirildiği ve gemilerin 96 hücreli MK 41 dikey atım sistemine sahip olacağı belirtiliyor. Tam deplasman değerinin ise 12.000 ton seviyesine yaklaşması veya bu değeri aşması bekleniyor. Gemilerin 2030’lu yılların ortalarından itibaren hizmete girmesi planlanıyor.

Anlaşmanın hayata geçmesi durumunda Almanya, deniz platformlarında önemli bir değişime gidecek. Mevcut gemilerde kullanılan Leonardo üretimi 127 mm top sistemleri yerine ABD yapımı MK 45 toplar tercih edilecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın onayı, sürecin yalnızca bir aşamasını oluşturuyor. Satışın gerçekleşebilmesi için ABD Kongresi’nin incelemesi ve taraflar arasında detaylı sözleşme görüşmeleri gerekiyor.

