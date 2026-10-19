ABD'den dijital oyunlar için sahiplik hakkı getiren yasa tasarısı: Oyunlarda yeni dönem

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ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ritchie Torres, oyuncuların dijital oyunlar üzerindeki haklarını güvence altına almayı amaçlayan Power To The Players Act adlı yasa tasarısını sundu. Tasarının kabul edilmesi halinde ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), tüketicilerin satın aldıkları oyunlar üzerinde sahiplik hakkı elde etmesini sağlayacak düzenlemeler hazırlayacak. Bu yasa tasarısı, oyuncuların yıllardır şikayet ettiği temel bir sorunu çözmeyi hedefliyor. Oyuncular, dijital olarak satın aldıkları oyunların gerçek sahipleri olmayı talep ediyor.

Günümüzde dijital mağazalardan satın alınan oyunlar, çoğu zaman kullanıcılara kalıcı sahiplik yerine bir kullanım lisansı sunuyor. Yayıncılar oyunları mağazalardan kaldırabiliyor, dijital lisanslara erişimi sonlandırabiliyor ve çevrimiçi hizmetleri kapatabiliyor. Özellikle çalışması için sunucu bağlantısı gerektiren oyunlarda bu durum, kullanıcıların ücretini ödediği bir oyunu tamamen oynayamaz hale gelmesine neden olabiliyor. Torres, açıklamasında ailelerin bir oyunu satın almak için biriktirdikleri parayı harcadığını ancak dijital lisans sisteminde bu oyunlara erişimin şirketlerin kararlarıyla sona erebildiğini vurguladı.

Sunucuları kapatılan oyunlar için çevrimdışı mod şartı

Yasa tasarısı, dijital oyunlarda sahiplik hakkını güvence altına almanın yanı sıra sunucu desteği sona eren yapımların oynanmaya devam edebilmesini de hedefliyor. Bu kapsamda geliştiricilerin, destekledikleri sunucuları kapatmadan önce oyunlara çevrimdışı oynanabilir bir mod eklemesi gerekecek.

Tasarıda örnek gösterilen oyunlardan biri NBA 2K25. Oyunun dijital mağazalardan kaldırılması ve sunucularının 31 Aralık'ta kapatılması planlanıyor. Sunucu desteğinin sona ermesi, çevrimiçi özelliklerin kaybedilmesine ve oyunun bazı bölümlerinin erişilemez hale gelmesine yol açabilecek.

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Dijital oyunların geleceğine ilişkin tartışmalar özellikle son dönemde fiziksel disklerin geleceğiyle ilgili gelişmelerin ardından daha da yoğunlaştı. Sony'nin 2028'de fiziksel oyun disklerinin üretimini aşamalı olarak sonlandırmayı planlaması, oyuncuların satın aldıkları yapımlar üzerindeki kontrolünü yeniden gündeme taşıdı. Fiziksel oyun satışlarının gerilemesi ve dijital dağıtımın yaygınlaşması bu konudaki endişeleri artırıyor.

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ABD'den dijital oyunlar için sahiplik hakkı getiren yasa tasarısı

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