ABD’den İran tipi dronlar için 100 bin dolarlık yeni önleyici füze

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Tam Boyutta Gör ABD'li savunma şirketi X-Bow Systems, Buckler adını verdiği yeni hava savunma füzesini tanıttı. Birim maliyeti 100 bin doların altında olacak şekilde geliştirilen süpersonik füze, özellikle İran’ın Şahid-136 benzeri kamikaze İHA'larını düşük maliyetle etkisiz hale getirmeyi hedefliyor.

İHA'lara karşı düşük maliyetli çözüm

Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda sergilenen Buckler, ABD ordusunun sınıflandırmasına göre Grup 3 insansız hava araçlarına karşı tasarlandı. Grup 3 sınıfına giren araçların 600 kg kalkış ağırlığı, 5.500 metre irtifa ve 460 km/s hız gibi teknik sınırların altında olması gerekiyor. RQ-7B Shadow, Şahid-136 ve Bayraktar Kalkan VTOL gibi araçlar bu sınıfta yer alıyor.

Bunun yanında uygun koşullarda ses altı seyir füzeleri, alçak irtifada uçan uçaklar ve helikopterlere karşı da kullanılabilecek. Süpersonik hızı sayesinde aynı batarya daha kısa sürede birden fazla hedefe angaje olabiliyor ve ilk atışın başarısız olması halinde ikinci önleme için zaman kazanıyor.

X-Bow, Buckler'da kendi geliştirdiği katı yakıtlı roket motorunu ve gövdeyi kullanarak maliyetleri düşürdüğünü belirtiyor. Şirket, füzenin uçuş testini başarıyla tamamladığını, Pentagon'un da sistem hakkında brifing talep ettiğini açıkladı.

Rakiplerinden daha ucuz

Buckler'ın hedeflenen fiyatı benzer sistemlerin çoğunun altında bulunuyor. Karşılaştırma yapıldığında Raytheon Coyote Block 2 yaklaşık 100 bin dolar, AeroVironment Freedom Eagle-1 ise 150-200 bin dolar seviyesinde. Stinger füzelerinin güncel versiyonlarının maliyeti 400 bin dolara, AIM-9X Sidewinder ise yaklaşık 500 bin dolara ulaşabiliyor.

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Katı roket motoru üretiminde son yıllarda Pentagon'dan 280 milyon doların üzerinde sözleşme alan X-Bow, dikey entegre üretim modeli sayesinde önleyici füze üretimini hızla ölçeklendirebileceğini söylüyor. Şirketin en dikkat çekici yeniliği, katı roket yakıtını katman katman üreten eklemeli imalat yöntemi. Geleneksel üretimde yakıtın kalıba dökülüp haftalar süren kürleme işlemleri gerekirken X-Bow'un yaklaşımı dijital tasarım üzerinden üretim yapıyor. Böylece motorun iç geometrisi veya yanma karakteristiği fiziksel kalıplar değiştirilmeden yalnızca dijital tasarım güncellenerek optimize edilebiliyor.

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