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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat ABD'nin ardından Avrupa da TikTok'u devralmak için harekete geçti. Almanya ve Avusturya, platformun Avrupa operasyonları için 25 milyar avroluk bir satın alma planı hazırladı. Beş ülkeden yatırımcıların desteklediği teklifle hisselerin büyük bölümünün Avrupalılara devredilmesi hedefleniyor. Veri güvenliği endişeleriyle büyüyen bu hamleye, TikTok'un sahibi ByteDance ise şimdilik sert tepki gösteriyor. Sürecin kaderini Avrupa Komisyonu'nun kararı belirleyecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör ABD'nin TikTok'un yerel operasyonlarını devralması, Avrupa Birliği'nde de benzer bir girişimin gündeme gelmesine neden oldu. Almanya ve Avusturya, TikTok'un Avrupa operasyonlarının büyük bölümünün Avrupalı yatırımcılara devredilmesini öngören bir plan üzerinde çalışıyor. Almanya hükümeti, bu girişimi finanse etmek için 25 milyar euroya kadar yatırım yapmaya hazır yatırımcıların bulunduğunu açıkladı.

Almanya Kültür Bakanı Wolfram Weimer, Politico'ya yaptığı açıklamada, girişimin Avrupa çapında bir yatırım planı olduğunu belirtti. Weimer, beş farklı ülkeden yatırımcıların anlaşmaya ilgi gösterdiğini ve yaklaşık 25 milyar euroluk yatırım kapasitesine sahip olduklarını söyledi.

Önerilen plana göre TikTok'un Avrupa operasyonlarının yüzde 75 ila 80 arasındaki hissesinin satılması hedefleniyor. Böylece platformun Avrupa'daki yönetim ve mülkiyet yapısının önemli ölçüde Avrupalı yatırımcıların kontrolüne geçmesi amaçlanıyor.

Ancak TikTok platformun sahibi ByteDance böyle bir anlaşmaya sıcak bakmıyor. Şirketin bir sözcüsü, öneriyi "saçmalık" olarak nitelendirdi. Dolayısıyla Almanya'nın yatırımcı bulmuş olması, ByteDance'ın satış yapmayı kabul ettiği anlamına gelmiyor.

TikTok'un Avrupa operasyonları neden hedefte?

Avrupa'daki girişimin arkasında, ByteDance'ın Çin hükümetiyle olan bağlantıları ve kullanıcı verilerinin güvenliği konusundaki endişeler bulunuyor. Avrupa Birliği, daha önce şirketin bazı Avrupalı kullanıcıların verilerini Çin'e aktarması nedeniyle TikTok'a 600 milyon doların üzerinde para cezası uygulamıştı.

Bunun yanı sıra Avrupa Komisyonu, TikTok'un öneri algoritmasını da mercek altına aldı. Şirket, Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) ihlal ettiği iddiasıyla soruşturuluyor. Özellikle kullanıcıların karşısına çıkan içerikleri belirleyen "Sizin İçin" algoritmasının tasarımı ve platform üzerindeki etkileri eleştiriliyor. Avrupa Komisyonu, TikTok'tan algoritmasının tasarımını değiştirmesini talep ederken aksi durumda yeni ve yüksek tutarlı para cezaları uygulanabileceği uyarısında bulundu.

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ABD'deki anlaşma Avrupa için örnek olabilir

Almanya ve Avusturya'nın gündeme getirdiği plan, Donald Trump yönetiminin TikTok'un ABD operasyonlarının devralınmasına yönelik girişimini örnek alıyor. ABD'de şirketin yerel operasyonlarının mülkiyet yapısının değiştirilmesi için yürütülen süreç, Avrupa'da da benzer bir modelin uygulanabileceği düşüncesini güçlendirdi.

Bununla birlikte Almanya ve Avusturya'nın tek başına ByteDance'i böyle bir satışa zorlaması oldukça zor görünüyor. Bloomberg'in değerlendirmesine göre, Avrupa Komisyonu'nun desteği olmadan iki ülkenin bu ölçekte bir anlaşmayı hayata geçirmesi mümkün olmayabilir.

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ABD'den sonra Avrupa da TikTok'un peşinde: 25 milyar euroluk plan

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