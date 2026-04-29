ABD Donanmasının otonom yakıt ikmal dronu MQ-25A ilk uçuşunu yaptı

Tam otonom uçuş kabiliyeti test edildi
MidAmerica St. Louis Havalimanı’nda gerçekleştirilen test uçuşu yaklaşık iki saat sürdü. Bu uçuş, yalnızca teknik bir deneme olmanın ötesinde ABD Donanmasının insanlı ve insansız sistemleri birlikte kullanma stratejisinde önemli bir ilerleme olarak değerlendiriliyor.
Havalandıktan sonra Stingray, önceden belirlenmiş rota üzerinde uçuşunu sürdürdü. Bu süreçte uçuş kontrol sistemleri, navigasyon altyapısı ve komuta entegrasyonu başarıyla doğrulandı. Boeing yetkilileri, bu testin daha önce geliştirilen MQ-25A T1 prototipinden elde edilen verilerin olgunlaşmış bir sonucu olduğunu vurguluyor.
ABD Donanmasının menzili artacak
MQ-25A Stingray, 2018 yılında Boeing’e verilen 805 milyon dolarlık sözleşme kapsamında geliştirilen dört mühendislik geliştirme modelinden ilki olarak öne çıkıyor. Platform, yakıt ikmal görevlerinin yanı sıra keşif ve istihbarat görevlerinde de rol alabilecek şekilde tasarlanıyor.
Uçakta Rolls-Royce AE 3007N motoru kullanılıyor. Program kapsamında üretim ve test süreçlerini desteklemek için ek motorların da devreye alınması planlanıyor. Boeing, test uçuşlarına devam edileceğini ardından daha ileri testler ve entegrasyon çalışmalarına geçileceğini söylüyor.