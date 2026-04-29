ABD Donanmasının otonom yakıt ikmal dronu MQ-25A ilk uçuşunu yaptı

Tam Boyutta Gör ABD Donanması ile Boeing’in ortak yürüttüğü MQ-25A Stingray programı, deniz havacılığı açısından önemli bir eşiği geride bıraktı. MQ-25A Stingray insansız yakıt ikmal uçağı, ilk operasyonel test uçuşunu başarıyla gerçekleştirerek otonom sistemlerin uçak gemisi operasyonlarına entegrasyonunda kritik bir aşamayı geçti.

Tam otonom uçuş kabiliyeti test edildi

MidAmerica St. Louis Havalimanı’nda gerçekleştirilen test uçuşu yaklaşık iki saat sürdü. Bu uçuş, yalnızca teknik bir deneme olmanın ötesinde ABD Donanmasının insanlı ve insansız sistemleri birlikte kullanma stratejisinde önemli bir ilerleme olarak değerlendiriliyor.

Tam Boyutta Gör Gerçekleştirilen testte MQ-25A, baştan sona pilot müdahalesi olmadan taksi, kalkış, uçuş ve iniş süreçlerini otonom şekilde tamamladı. Operatörler uçuş boyunca yalnızca komut gönderme ve sistem takibi görevini üstlendi.

Havalandıktan sonra Stingray, önceden belirlenmiş rota üzerinde uçuşunu sürdürdü. Bu süreçte uçuş kontrol sistemleri, navigasyon altyapısı ve komuta entegrasyonu başarıyla doğrulandı. Boeing yetkilileri, bu testin daha önce geliştirilen MQ-25A T1 prototipinden elde edilen verilerin olgunlaşmış bir sonucu olduğunu vurguluyor.

ABD Donanmasının menzili artacak

Tam Boyutta Gör MQ-25A’nın en kritik görevlerinden biri, ABD Donanması için yeni bir havadan yakıt ikmal kabiliyeti sunmak olacak. Halihazırda bu görev F/A-18 Super Hornet savaş uçakları tarafından yürütülüyor. Ancak Stingray’in devreye girmesiyle birlikte Super Hornet’ların bu yükten kurtularak doğrudan muharebe görevlerine odaklanması hedefleniyor. Bu değişim, aynı zamanda uçak gemisi görev gruplarının operasyon menzilini ve vurucu gücünü önemli ölçüde artıracak.

MQ-25A Stingray, 2018 yılında Boeing’e verilen 805 milyon dolarlık sözleşme kapsamında geliştirilen dört mühendislik geliştirme modelinden ilki olarak öne çıkıyor. Platform, yakıt ikmal görevlerinin yanı sıra keşif ve istihbarat görevlerinde de rol alabilecek şekilde tasarlanıyor.

Uçakta Rolls-Royce AE 3007N motoru kullanılıyor. Program kapsamında üretim ve test süreçlerini desteklemek için ek motorların da devreye alınması planlanıyor. Boeing, test uçuşlarına devam edileceğini ardından daha ileri testler ve entegrasyon çalışmalarına geçileceğini söylüyor.

