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    ABD'de 12 eyalet Warner-Paramount anlaşmasına engel olmak için harekete geçti

    Sinema dünyasında dengeleri değiştirmesi beklenen Warner Bros-Paramount anlaşması, bir kez daha tehlikeye girdi. Trump yönetimi onay verdi ama şimdi eyalet yönetimleri devreye girdi.

    ABD'de 12 eyalet Warner-Paramount anlaşmasına engel olmak için harekete geçti
    Hollywood'da tüm dengeleri değiştirmesi beklenen Warner Bros.-Paramount anlaşması, Amerika'da tartışılmaya devam ediyor. Hem ABD'de en çok izlenen TV kanallarından birkaçını, hem de iki dev film stüdyosunnu Trump ve İsrail yandaşlarının kontrolüne geçirecek bu anlaşma, daha çok su kaldıracak gibi görünüyor.

    Paramount, 111 milyar dolar karşılığında Warner Bros.'u satın alacağını ilk duyurduğunda, pek çok kişi bu anlaşmanın normal şartlarda onaylanmayacağını, fakat Trump müdahalesiyle denetimden geçebileceğini düşünüyordu. Nitekim öyle de oldu. Trump yönetimi, geçtiğimiz ay bu tartışmalı anlaşmaya onay verdi. Böylece Trump'ın en büyük destekçilerinden olan teknoloji milyarderi Larry Ellison, Paramount aracılığıyla Warner Bros'u da almaya bir adım daha yaklaştı. Ne var ki şimdi Ellisonlar'ın önüne yeni bir engel çıkmış durumda: ABD eyalet yönetimleri.

    Paramount, Hollywood'dan Ayrılmak Zorunda Kalabilir

    ABD'de aralarında New York ve Kaliforniya'nın da bulunduğu 12 eyalet, Paramount-Warner anlaşmasını durdurmak için harekete geçti. Burada özellikle Kaliforniya'nın varlığı kritik, çünkü Hollywood bu eyaletin sınırları içinde bulunuyor.

    Eyalet yönetimleri, Paramount ve Warner Bros.'un tek çatı altında birleşmesinin, hem TV sektörüne hem de sinema salonlarına büyük zarar vereceğini savunuyor. Çünkü bu yeni medya devinin, hem TV hem de sinema tarafında ücretlendirmeleri istediği gibi belirleme gücünü kavuşacağı düşünülüyor. Bu yüzden bu anlaşmanın daha detaylıca incelenebilmesi için geçici bir durdurma kararı çıkarılması isteniyor.

    Yerel yönetimler tarafından başlatılan bu yasal sürecin öyle kısa sürede tamamlanması zor görünüyor. Ancak Paramount daha şimdiden olası senaryoları değerlendirmeye başlamış durumda. Warner Bros'u ne olursa olsun kontrolüne almaya kararlı görünen Ellisonlar, bu uğurda stüdyoyu komple Hollywood'dan taşımayı bile değerlendireceklerini söylüyor.

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