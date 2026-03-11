Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ABD, hipersonik füzeleri de takip edebilmek için uzaydaki savunma ağını genişletiyor

    İran ile girdiği savaş sırasında Orta Doğu'daki füze takip sistemlerinin düşündüğü kadar güvende olmadığını anlayan ABD, daha sağlam alternatifler oluşturmak için uzaya yöneliyor.

    ABD, füze takip sistemi için uzaydaki savunma ağını genişletiyor Tam Boyutta Gör
    Artık bir sıcak savaşa dönüşen İran–ABD–İsrail gerilimi, modern savaşlarda erken uyarı sistemlerinin ne kadar kritik olduğunu gözler önüne sererken, ABD'nin bölgedeki üslerinin düşündüğü kadar güvende olmadığını da ortaya çıkardı. İran'ın ABD üslerine yönelik saldırıları konusunda teyitli bilgiye ulaşmak giderek zorlaşıyor olsa da, görece güvenilir kaynaklardan gelen bilgiler, İran'ın ABD ve İsrail'in füze tespit sistemlerine ciddi hasar verdiğini gösteriyor. Trump yönetimi bu durumun ABD kamuoyunda yarattığı rahatsızlığın farkında olsa gerek ki şimdi üzerinde çalıştıkları yeni alternatifleri ön plana çıkarıyor.

    Son yıllarda ABD, sadece kara konuşlu radarlar ya da yüksek yörüngedeki uydularla yetinmeyen, çok katmanlı bir erken uyarı ağı kurmaya çalışıyor. ABD Uzay Kuvvetleri tarafından yürütülen Epoch 2 Füze Uyarı ve Takip (MWT) programı da bu çalışmanın önemli bir parçasını oluşturuyor.  ABD Uzay Kuvvetleri’ne bağlı Uzay Sistemleri Komutanlığı, bu hafta yaptığı açıklamada programın ön tasarım incelemesi aşamasını başarıyla tamamladığını duyurdu. Bu aşama, uzay sisteminin tasarımının kâğıt üzerinde doğrulandığını ve projenin artık daha detaylı tasarım ve üretim sürecine geçmeye hazır olduğunu gösteren önemli bir kilometre taşı olarak kabul ediliyor.

    ABD, 10 Yeni Uydudan Oluşan Bir Ağ Kuracak

    Bu proje kapsamında, (MEO) olarak bilinen orta yörüngede konumlandırılacak 10 yeni uydudan oluşan bir ağ kurulacak. Dünya yüzeyinden yaklaşık 10.000 ila 20.000 kilometre yükseklikte yer alan bu yörünge bölgesi, füze uyarı sistemleri için stratejik bir avantaj sunuyor. Bu irtifa, uyduların aynı anda Dünya’nın çok geniş bir bölümünü gözlemleyebilmesine imkân tanırken, aynı zamanda atmosferden yükselen daha zayıf ısı izlerini de tespit edebilecek kadar yakın kalmalarını sağlıyor. Bu özellik, bilhassa manevra yapabilen hipersonik füzelerin izlenmesi için kritik görülüyor.

    Yeni uyduların özellikle yüksek hassasiyetli kızılötesi sensörler ve lazer tabanlı uydu iletişimi kullanacağı belirtiliyor. Bu sensörler sayesinde sadece balistik füzeler değil, geleneksel radarların takip etmekte zorlandığı hipersonik ve manevra kabiliyetine sahip yeni nesil füzeler de daha erken aşamada tespit edilebilecek.

    Uzay tabanlı füze takip sistemlerinde son yıllarda dikkat çeken bir eğilim de “proliferated” yani dağıtık (merkezi olmayan) uydu mimarileri. Geleneksel erken uyarı sistemleri az sayıda büyük uyduya dayanıyor. Ancak bu yaklaşım, uydulardan birinin imha edilmesi durumunda sistemin ciddi şekilde zayıflamasına yol açabiliyor. Yeni yaklaşım ise çok sayıda uyduyu bir ağ gibi birbirine bağlayarak tek bir noktaya bağımlılığı azaltmayı hedefliyor..

    Aslında Epoch 2 tek başına çalışacak tamamen yeni bir sistem değil. Bu yeni uydular, daha önce geliştirilen Epoch 1 ağındaki 12 uyduyla birlikte çalışacak. İki neslin birleşmesiyle uzayda adeta bir “göz ağı” oluşturulacak ve herhangi bir anti-uydu saldırısının tüm sistemi aynı anda kör etmesi çok daha zor hâle gelecek.

    Epoch 2 uydularının ilk teslimatının 2029 mali yılında yapılması bekleniyor. Öte yandan sistemin temelini oluşturan Epoch 1 uydularının ilk grubunun ise 2026’nın sonuna kadar yörüngeye gönderilmesi planlanıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    emrahmt 10 saat önce

    [resim]

    Profil resmi
    Conduran 2 gün önce

    ahaha buddadroid

    Profil resmi
    gonuldagi 4 gün önce

    Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 6 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 6 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    akü ışığı yanıyor gaza basınca sönüyor 12 voltu 24 volta yükseltici yapımı parmak sıkışması ve morarmasına ne iyi gelir almanya sahibinden motorlu testere ipi zor çekiliyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    vivo Y29
    vivo Y29
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum