ABD, hipersonik füzeleri de takip edebilmek için uzaydaki savunma ağını genişletiyor

Tam Boyutta Gör Artık bir sıcak savaşa dönüşen İran–ABD–İsrail gerilimi, modern savaşlarda erken uyarı sistemlerinin ne kadar kritik olduğunu gözler önüne sererken, ABD'nin bölgedeki üslerinin düşündüğü kadar güvende olmadığını da ortaya çıkardı. İran'ın ABD üslerine yönelik saldırıları konusunda teyitli bilgiye ulaşmak giderek zorlaşıyor olsa da, görece güvenilir kaynaklardan gelen bilgiler, İran'ın ABD ve İsrail'in füze tespit sistemlerine ciddi hasar verdiğini gösteriyor. Trump yönetimi bu durumun ABD kamuoyunda yarattığı rahatsızlığın farkında olsa gerek ki şimdi üzerinde çalıştıkları yeni alternatifleri ön plana çıkarıyor.

Son yıllarda ABD, sadece kara konuşlu radarlar ya da yüksek yörüngedeki uydularla yetinmeyen, çok katmanlı bir erken uyarı ağı kurmaya çalışıyor. ABD Uzay Kuvvetleri tarafından yürütülen Epoch 2 Füze Uyarı ve Takip (MWT) programı da bu çalışmanın önemli bir parçasını oluşturuyor. ABD Uzay Kuvvetleri’ne bağlı Uzay Sistemleri Komutanlığı, bu hafta yaptığı açıklamada programın ön tasarım incelemesi aşamasını başarıyla tamamladığını duyurdu. Bu aşama, uzay sisteminin tasarımının kâğıt üzerinde doğrulandığını ve projenin artık daha detaylı tasarım ve üretim sürecine geçmeye hazır olduğunu gösteren önemli bir kilometre taşı olarak kabul ediliyor.

ABD, 10 Yeni Uydudan Oluşan Bir Ağ Kuracak

Bu proje kapsamında, (MEO) olarak bilinen orta yörüngede konumlandırılacak 10 yeni uydudan oluşan bir ağ kurulacak. Dünya yüzeyinden yaklaşık 10.000 ila 20.000 kilometre yükseklikte yer alan bu yörünge bölgesi, füze uyarı sistemleri için stratejik bir avantaj sunuyor. Bu irtifa, uyduların aynı anda Dünya’nın çok geniş bir bölümünü gözlemleyebilmesine imkân tanırken, aynı zamanda atmosferden yükselen daha zayıf ısı izlerini de tespit edebilecek kadar yakın kalmalarını sağlıyor. Bu özellik, bilhassa manevra yapabilen hipersonik füzelerin izlenmesi için kritik görülüyor.

Yeni uyduların özellikle yüksek hassasiyetli kızılötesi sensörler ve lazer tabanlı uydu iletişimi kullanacağı belirtiliyor. Bu sensörler sayesinde sadece balistik füzeler değil, geleneksel radarların takip etmekte zorlandığı hipersonik ve manevra kabiliyetine sahip yeni nesil füzeler de daha erken aşamada tespit edilebilecek.

Uzay tabanlı füze takip sistemlerinde son yıllarda dikkat çeken bir eğilim de “proliferated” yani dağıtık (merkezi olmayan) uydu mimarileri. Geleneksel erken uyarı sistemleri az sayıda büyük uyduya dayanıyor. Ancak bu yaklaşım, uydulardan birinin imha edilmesi durumunda sistemin ciddi şekilde zayıflamasına yol açabiliyor. Yeni yaklaşım ise çok sayıda uyduyu bir ağ gibi birbirine bağlayarak tek bir noktaya bağımlılığı azaltmayı hedefliyor..

Aslında Epoch 2 tek başına çalışacak tamamen yeni bir sistem değil. Bu yeni uydular, daha önce geliştirilen Epoch 1 ağındaki 12 uyduyla birlikte çalışacak. İki neslin birleşmesiyle uzayda adeta bir “göz ağı” oluşturulacak ve herhangi bir anti-uydu saldırısının tüm sistemi aynı anda kör etmesi çok daha zor hâle gelecek.

Epoch 2 uydularının ilk teslimatının 2029 mali yılında yapılması bekleniyor. Öte yandan sistemin temelini oluşturan Epoch 1 uydularının ilk grubunun ise 2026’nın sonuna kadar yörüngeye gönderilmesi planlanıyor.

