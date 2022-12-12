Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ABD, füzyon enerjisinde temiz ve sınırsız gücün kilidini açtı: Bu bir devrim olabilir

    Sınırsız ve tamamen temiz gücü amaçlayan füzyon enerjisi konusunda ülkelerin yarışı devam ediyor. Bu sefer ABD, ilk kez bir füzyon reaksiyonunda net bir enerji kazancı elde edildiğini bildirdi.
    1
    füzyon enerjisi Tam Boyutta Gör
    Yakın tarihli bir deneyin ön sonuçlarına göre, ABD hükümeti tarafından finanse edilen bilim insanları, ilk kez bir füzyon reaksiyonunda net bir enerji kazancı elde ederek sınırsız, sıfır karbonlu güç arayışında önemli bir atılım gerçekleştirdi.

    Fizikçiler 1950'lerden beri güneşe güç veren füzyon reaksiyonunu dizginlemeye çalıştı, ancak hiçbir grup reaksiyondan tükettiğinden daha fazla enerji üretemedi. Bilim insanlarının şimdiye kadar yapmış olduğu tüm çalışmalar reaksiyondan net enerji kazancı elde edilmesini ve sürecin olabilitesini kanıtlamaya çalıştı. ABD’nin gerçekleştirmiş olduğu yeni çalışma bu anlamda bir kilometre taşı niteliğinde ve fosil yakıtlara ve konvansiyonel nükleer enerjiye karşı güvenilir, sınırsız bir enerjinin kilidi açılmış olabilir.

    Mihenk taşı olabilir

    nükleer füzyon Tam Boyutta Gör
    Financial Times'ın, deneyin ön sonuçları hakkında bilgisi olan üç kişiden alıntı yaptığı haberine göre, deney geçtiğimiz haftalarda California'daki hükümet tarafından finanse edilen Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'nda gerçekleştirildi. Burada atalet hapsi füzyonu olarak bilinen bir sürecin kullanıldığı belirtiliyor.

    Atalet hapsi füzyonu, termonükleer yakıtla doldurulmuş hedefleri sıkıştırarak ve ısıtarak nükleer füzyon reaksiyonlarını başlatan bir füzyon enerjisi araştırma programıdır. Bu, daha önce haberlerine yer verdiğimiz Tokamak ve Stellarators gibi füzyon reaktörlerinde araştırılandan farklıdır.

    Tüketilenden daha çok enerji üretildi

    ABD, füzyon enerjisinde devrimsel büyük bir atılım gerçekleştirdi Tam Boyutta Gör
    Birçok bilim insanı, füzyon elektrik santrallerinin daha onlarca yıl uzakta olduğuna inansa da teknolojinin potansiyelini göz ardı etmek son derece zordur. Füzyon reaksiyonları karbon yaymaz, uzun ömürlü radyoaktif atık üretmez ve küçük bir bardak hidrojen yakıtı teorik olarak bir eve yüzlerce yıl güç sağlayabilir.

    Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen testte dünyanın en büyük lazeriyle küçük bir hidrojen plazması bombalanarak füzyon gerçekleştirildi. Füzyonun yapılması için gereken 2.1 megajul enerjinin yaklaşık yüzde 120’si olan 2,5 megajul enerji üretildi. Bilim insanları, halen daha verilerin analiz edildiğini belirtiyor. FT’nin haberine göre bilgi sahibi olan iki kişi, enerji çıkışının beklenenden daha fazla olduğunu ve bunun da bazı teşhis ekipmanlarına zarar vererek analizi karmaşık hale getirdiğini belirmiş durumda. Önümüzdeki günlerde net bir açıklamanın yapılması bekleniyor.

    Bu arada 3,5 milyar dolarlık Ulusal Ateşleme Tesisi, geçtiğimiz yıl da benzer bir deney yapmış ve 1,37 megajul üretimi gerçekleştirmişti. Bu sayı, lazerlerdeki enerjinin yaklaşık yüzde 70'i seviyesindeydi. Öte yandan plazma fizikçisi olan Dr. Arthur Turrell, "Bu doğrulanırsa, tarihin bir ana tanık oluyoruz" dedi ve ekledi, "Bilim insanları, 1950'lerden beri füzyonun ortaya konan enerjiden daha fazla enerji açığa çıkardığını göstermek için mücadele ettiler ve Lawrence Livermore'daki araştırmacılar, on yıllardır süren bu hedefi sonunda ve kesinlikle yerle bir etmiş görünüyor."

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Realme C11 2021
    Realme C11 2021
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız