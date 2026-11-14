ABD semalarında panik yaşanıyor: Ülke genelinde tüm uçuşlar durduruldu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Amerika Birleşik Devletleri genelinde tüm uçuşlar beklenmedik bir kararla durduruldu. Federal Havacılık İdaresi güvenlik gerekçesiyle tüm uçakları yere indirirken, havadakilerin de acilen inmesini istedi. 11 Eylül'den bu yana ilk kez yaşanan bu dev krizin siber saldırıdan değil, yeni devreye sokulan bir yapay zeka sistemindeki aksaklıktan kaynaklandığı düşünülüyor. Yetkililer acil bir güvenlik riski bulunmadığını açıklarken, incelemeler devam ediyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör ABD'de şu anda sıcak saatler yaşanıyor. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), saatler gece yarısını gösterdiği sırada acil bir uyarı mesajı yayınlayarak ülke genelinde tüm uçuşların durdurulmasını istedi. İlk aşamada hâlihazırda havada olan uçaklara yönelik bir talimat verilmemiş olsa da birkaç dakika sonra onlardan da en yakın havalimanına inmeleri istendiği yönünde haberler gelmeye başladı. İlk açıklamanın üzerinden saatler geçmiş olmasına rağmen sorun hâlâ ortadan kalkmadı. Dolayısıyla ABD genelinde şu anda tüm uçuşlar durmuş durumda. Bu ölçekte bir duraklama, 11 Eylül saldırılarından beri ilk kez yaşanıyor.

ABD Uçuşları Neden Durdurdu?

FAA şimdilik "olağanüstü durumlar ve güvenlik endişeleri"nin ötesinde bir açıklama sunmadı. Ancak uçakların haberleşmesini sağlayan sistemde bir sorun yaşandığı iddia ediliyor. İddialara göre krizin merkezinde "kademeli frekans kesintisi" (rolling frequency outage) adı verilen ve ülke genelindeki birden fazla hava trafik kontrol merkezine yayılan kapsamlı bir iletişim arızası bulunuyor.

İlk uyarının üzerinden yaklaşık bir buçuk saat geçmiş olmasına rağmen bu olağanüstü duruma neyin sebep olduğu hâlâ netleşmiş değil. Akla gelen ilk ihtimal bir siber saldırı olsa da ABD hükûmetinden şu ana kadar mikrofon başına geçen yetkililer böyle bir durumun söz konusu olmadığını söylüyor. Nitekim ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin de yaptığı açıklamada bir saldırının söz konusu olmadığını açıklayarak, insanların uçaklardaki yakınları hakkında endişelenmesini gerektirecek bir durum olmadığını söyledi.

Nvidia imparatorluğundaki son saatler: Jensen Huang 3 sa. önce eklendi

Şu anda gündemde olan bir diğer ihtimal de sorunun yapay zekâ kaynaklı olabileceği. ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, dün erken saatlerde havacılık sektörünü ilgilendiren bir yapay zekâ sisteminin devreye alındığını doğruladı. Şimdi uzmanlar bunun yaşanan krizle alakası olup olmadığını araştırıyor. Ancak şimdilik net bir sonuç paylaşılmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

ABD genelinde tüm uçuşlar durduruldu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: