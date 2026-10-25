ABD, gizemli ısı ışını silahını göçmenler üzerinde test edecek

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ABD Savunma Bakanlığı, insanlarda yoğun yanma hissi oluşturan askeri sınıf enerji silahının test edilmesi için ABD İç Güvenlik Bakanlığına izin verdi. Pentagon, sistemin Meksika sınırındaki operasyonlarda kullanılma ihtimaline karşı taktikler geliştirilmesini de onayladı. ABD, bu yeni enerji silahını daha önce aktif olarak hiç kullanmadı.

Isı ışını silahı nasıl çalışıyor?

Aktif Engelleme Sistemi (Active Denial System – ADS) olarak adlandırılan silah, insan derisinde yoğun bir yanma hissi oluşturan görünmez elektromanyetik dalgalar yayıyor. ABD ordusunun paylaştığı bilgilere göre sistem, yaklaşık 800-1000 metre mesafedeki hedeflere ulaşabiliyor.

Silah, 95 GHz frekansında elektromanyetik dalgalar kullanıyor. Silahın yaydığı enerji, insan derisine temas ettiğinde yoğun bir sıcaklık hissi oluşturuyor. Pentagon yetkilileri bu etkiyi, çok sıcak bir fırının kapağını açtığınızda yüzünüze çarpan ısıya benzetiyor. Askeri yetkililere göre ortaya çıkan karıncalanma ve yanma hissi 10 ila 15 dakika boyunca devam edebiliyor.

Sistemin temel amacı, hedefleri kalıcı fiziksel hasar oluşturmadan bulundukları bölgeden uzaklaştırmak. ABD ordusu, silahın yarattığı etkinin insanlarda içgüdüsel ve karşı konulması zor bir kaçma isteği oluşturduğunu belirtiyor.

Sistemin teknik altyapısında hibrit elektrikli güç ünitesi kullanılıyor. Bu ünite, milimetre dalgaları üreten gyrotron dahil sistemin tamamına enerji sağlıyor. Üretilen dalgalar, ışını odaklayan ve yönlendiren bir düzenekten geçirildikten sonra ana antenin önündeki küçük bir yansıtıcı plakaya aktarılıyor. Ana anten, ışının etkili menzil boyunca çapını büyük ölçüde sabit tutmasını sağlayan 25 ayrı yansıtıcıdan oluşuyor.

Pentagon, silahı yedi aylığına İç Güvenlik Bakanlığına verecek

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CNN'in ulaştığı ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth tarafından geçen ay imzalanan belgeye göre Pentagon, bir ADS sisteminin yedi aylığına geçici olarak İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) tahsis edilmesine izin verdi. Eylül ayında başlayan tahsis süresince sistemin sınır operasyonlarında kullanılmasına yönelik hazırlıklar yapılabilecek.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi (CBP) ise yeni teknolojileri sürekli değerlendirdiklerini, özellikle operasyonel verimliliği ve görev kabiliyetlerini artırabilecek sistemlerle ilgilendiklerini açıkladı.

Silahın nerede ve hangi koşullarda test edileceği henüz açıklanmadı. Bununla birlikte, ABD-Meksika sınırında yoğun düzensiz göç geçişlerinin yaşandığı bölgelerde kalabalıkları dağıtmak amacıyla kullanılabileceği daha önce de kurum içinde tartışılmıştı.

ABD ordusu daha önce de kullanmayı değerlendirdi

ADS, yaklaşık 20 yıl önce Afganistan'da kısa süreliğine konuşlandırıldı. Ancak ABD ordusu, sistemi aktif çatışma operasyonlarında kullanmaktan vazgeçti. Askeri yetkililer, aynı dönemde terör zanlılarının tutulduğu yurt dışındaki ABD tesislerinde kalabalık kontrolü amacıyla kullanılmasını da değerlendirdi. Bu plan da uygulamaya geçirilmedi.

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Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminin sonlarında, George Floyd'un öldürülmesinin ardından ülke genelinde protestolar düzenlendiği sırada da sistemin ABD içindeki toplumsal olaylarda kullanılması değerlendirilmişti. Bu görüşmeler hakkında bilgi sahibi eski bir ABD yetkilisine göre, o dönemde de silahın kalabalık kontrolündeki olası rolü tartışılmıştı.

Silahın kullanımı neden tartışmalı?

Sistemin sınır güvenliğinde kullanılmasına yönelik değerlendirmelerde hukuki sorumluluk, güç kullanma kuralları, etkinlik ve egemenlik sorunları öne çıkıyor. Özellikle ABD topraklarına henüz girmemiş ve Meksika tarafında bulunan kişilere karşı kullanılması, iki ülke arasındaki egemenlik sınırları açısından soru işaretleri doğuruyor.

Ancak en önemli endişelerden biri, sistemin doğrudan veya dolaylı biçimde insanlara zarar verme ihtimali. Aktarılanlara göre silahın insanları sınırdaki nehre doğru kaçırması durumunda boğulma gibi sonuçlar ortaya çıkabilir.

Aşağıdaki videoda 2012 yılına ait ADS demosunu izleyebilirsiniz.

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