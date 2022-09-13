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    Anlık Bildirim

    Amerika ulusal güvenlik endişesi nedeniyle UFO videolarını yayınlamayacaklarını açıkladı

    ABD donanması, UFO videolarını yayınlamayacaklarını açıkladı. Günümüzün en büyük bilinmezlerinden olan UFO’ların gizeminin bir süre daha devam edeceğini söyleyebiliriz.
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    ABD, güvenlik gerekçesiyle UFO videolarını yayınlamayı reddetti
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    ABD donanmasına gelen UFO (Tanımlanamayan Uçan Nesne) bilgi talebi, yetkililer tarafından ilgili videoların gizli bilgi olduğu ve bu nedenle yayınlanmasının mümkün olmadığı belirtilerek reddedildi. ABD Savunma Bakanlığı’nın UFO'ları veya Tanımlanamayan Hava Olaylarını (UAP) araştırmak için yeni bir ofis kurma kararının hemen ardından gelen bu yanıt ise dikkatleri çekti.

    Hatırlayacağınız üzere bundan birkaç yıl önce ABD, Aralık 2017 tarihinde medyanın ve tüm kamuoyunun dikkatini çeken iki UAP videosu paylaşmıştı. Bu tarihten sonra da yine bir başka ilginç UFO videosu ABD donanması tarafından yayınlanmıştı. Pentagon ise ilgili videoların ABD donanması tarafından kaydedildiğini doğrulamıştı.

    Güvenlik endişesi nedeniyle videolar paylaşılmıyor

    ABD, güvenlik gerekçesiyle UFO videolarını yayınlamayı reddetti
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    Son olarak ise The Black Vault web sitesi, Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA) kapsamında, ABD donanmasından daha fazla UAP veya UFO ile ilişkili videonun olup olmadığını talep etmişti. ABD donanmasına bağlı birden fazla ofise bu talebi ileten Black Vault’un aldığı cevap ise dikkat çekici. ABD donanması, "videoların Tanımlanamayan Hava Olayları (UAP) ile ilgili hassas bilgiler içerdiği için bütünüyle yayınlanmaktan muaf olduğu" gerekçesiyle talebi reddettiğini açıkladı.

    Donanma tarafından Black Vault’a gönderilen mektupta ayrıca “bu bilgilerin yayınlanması, düşmanlara Savunma/Donanma operasyonları, güvenlik açıkları ve/veya yetenekleri hakkında değerli bilgiler sağlayabileceğinden, ulusal güvenliğe zarar verecektir.” açıklamasına yer verildi.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 4 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 5 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 5 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 1 hafta önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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