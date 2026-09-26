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    ABD Hava Kuvvetleri, ilk insansız savaş uçaklarını teslim aldı

    ABD Hava Kuvvetleri, Anduril Fury ve General Atomics Vengeance insansız savaş uçaklarını operasyonel testlere aldı. ABD, 2032'ye kadar 500 CCA platformunu hizmete almayı hedefliyor.

    ABD Hava Kuvvetleri, ilk insansız savaş uçaklarını teslim aldı Tam Boyutta Gör
    ABD Hava Kuvvetleri, Anduril'in Fury ve General Atomics'in Vengeance adlı insansız savaş uçaklarını Nevada'daki Creech Hava Üssü'nde operasyonel testlere aldı. İki platformun insanlı savaş uçaklarıyla birlikte nasıl görev yapacağı ve gerçek muharebe koşullarında nasıl kullanılacağı değerlendirilecek. ABD, 2032'ye kadar 500 adet muharebeye hazır CCA'yı (Collaborative Combat Aircraft- İşbirlikçi Savaş Uçağı) hizmete almayı, uzun vadede ise toplam filoyu yaklaşık 1.000 uçağa çıkarmayı hedefliyor.

    Fury ve Vengeance sahaya indi

    Anduril tarafından geliştirilen YFQ-44A Fury, geçen ay Creech Hava Üssü'ndeki Deneysel Operasyon Birimi'ne teslim edilirken General Atomics'in YFQ-42A Vengeance platformu da 18 Eylül'de üsse ulaştı. Her iki uçak, Hava Muharebe Komutanlığı (Air Combat Command) liderliğinde yürütülen operasyonel testlerde kullanılacak. Her iki platform da ilk uçuşunu 2025’te yapmıştı.

    Eylül ayında Fury ve Vengeance isimlerini alan uçaklar, insanlı savaş uçaklarıyla birlikte çalışmak üzere geliştirilen yarı otonom platformlar arasında yer alıyor. Programın temel amacı, insansız hava araçlarının insanlı uçaklarla aynı hava muharebe düzeni içinde görev yapmasını sağlamak. Özellikle yoğun hava savunma sistemlerinin bulunduğu ve elektronik harp faaliyetlerinin yürütüldüğü tartışmalı hava sahalarında bu uçakların nasıl kullanılacağı araştırılıyor.

    ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Troy Meink, uçakların operasyonel birliklere teslim edilmesinin programın geleceğini şekillendireceğini belirtti. Meink'e göre Fury ve Vengeance teslimatları, maliyetleri kontrol altında tutarken muharebe kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların hızlandırılmasını sağlayacak.

    Gerçek koşullarda test edilecekler

    ABD Hava Kuvvetleri, ilk insansız savaş uçaklarını teslim aldı Tam Boyutta Gör
    Creech Hava Üssü'nde başlayan çalışmalar, uçakların uçuş performansıyla sınırlı kalmayacak. ABD Hava Kuvvetleri, CCA platformlarının operasyonel koşullarda nasıl kullanılacağını ve insanlı uçaklarla birlikte hangi görevleri üstlenebileceğini belirlemeyi amaçlıyor.

    Deneysel Operasyon Birimi'ndeki personel, daha küçük ekiplerle farklı ve altyapısı kısıtlı noktalardan uçuş görevleri gerçekleştirilmesini değerlendiriyor. Dağıtık operasyonlar olarak tanımlanan bu yaklaşım, uçakların geleneksel hava üslerine bağımlılığını azaltmayı ve saldırı altında bulunan bölgelerde görevlerin devamlılığını sağlamayı hedefliyor.

    Testlerde uçakların bakım ve yeniden uçuşa hazırlanma süreçleri, personel ihtiyacı, lojistik gereksinimleri ve ihtiyaç duyulan altyapı da incelenecek. Elde edilen sonuçlar, gelecekte kurulacak CCA birliklerinin nasıl organize edileceği, eğitileceği, donatılacağı ve muharebede nasıl kullanılacağı konusunda belirleyici olacak.

    Bu çalışmalar, insanlı ve insansız platformların birlikte görev yaptığı insan-makine iş birliği konseptinin geliştirilmesine de katkı sağlayacak. CCA uçaklarının insanlı savaş uçaklarının menzilini, esnekliğini ve hayatta kalma kabiliyetini artırması amaçlanıyor.

    Fury ve Vengeance'ın menzili F-35'i aşabilir

    ABD'nin CCA programında öne çıkan hedeflerden biri, insanlı savaş uçaklarına uzun menzilli görevlerde destek sağlayabilecek insansız platformlar geliştirmek. Programın prototipleri için en az 700 deniz mili, yani yaklaşık 1.296 kilometre operasyonel menzil hedefi bulunuyor.

    Bu değer, F-22 Raptor için verilen 590 deniz mili ve F-35A Lightning II için belirtilen 670 deniz mili menzil değerlerinin üzerinde. Ancak söz konusu rakamlar program hedeflerini yansıtıyor. Fury ve Vengeance'ın gerçek operasyonel menzillerine ilişkin bütün koşulları kapsayan, kesinleşmiş performans verileri henüz kamuoyuyla paylaşılmış değil.

    Kaynakça https://defence-blog.com/u-s-air-force-gets-its-first-uncrewed-fighter-aircraft/ https://www.afrc.af.mil/News/Article/4610357/collaborative-combat-aircraft-arrive-at-creech-afb-advancing-operational-integr/
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