Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat ABD Hava Kuvvetlerinin en kritik bulut platformu Cloud One siber saldırıya uğradı. Yükseltme çalışmaları sırasında fark edilen ihlalin; hassas askeri operasyonlar, personel ve lojistik verilerini tehlikeye attığı bildirildi. Saldırganların sistemin yönetim katmanına eriştiği değerlendirilirken, ABD Siber Komutanlığı olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Kesintilere yol açan sızma, ABD kurumlarını hedef alan son saldırı zincirinin bir parçası oldu. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör ABD Hava Kuvvetleri'nin en önemli bulut bilişim platformlarından Cloud One, bilgisayar korsanlarının hedefi oldu. Reuters'a konuşan ve konu hakkında bilgi sahibi beş kişi, saldırının platformdaki hassas askeri, personel ve lojistik verilerini tehlikeye atabileceğini belirtti.

Hassas askeri veriler tehlikede

Saldırı, son bir ay içerisinde Cloud One'ın yükseltme çalışmaları sırasında fark edildi. İki kaynağa göre ihlalin ortaya çıkması, platform genelinde çeşitli kesintilere yol açtı. Saldırının arasındaki kişiler dahil olmak üzere sisteme ne ölçüde erişildiği veya herhangi bir verinin çalınıp çalınmadığı şimdilik berlisiz.

ABD Hava Kuvvetleri ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada belirli ağ ve sistemlerin güvenlik durumu, güvenlik açıkları veya operasyonel faaliyetleri hakkında yorum yapmadı. Kurum, Savunma Bakanlığı bünyesindeki bilgi sistemlerini ve operasyonel kabiliyetleri korumak için gerekli önlemleri sürekli aldığını bildirdi.

ABD ordusunun en büyük bulut platformlarından biri

2017 yılında başlatılan Cloud One, ABD Hava Kuvvetleri'nin BT ihtiyaçlarını tek bir platformda toplamak amacıyla geliştirildi. Microsoft, Amazon, Oracle ve Alphabet'in bulut kaynaklarından yararlanan sistem, personel bilgilerinin ve maaş ödemelerinin yönetiminden lojistik ve bakım süreçlerine kadar çok sayıda uygulamaya ev sahipliği yapıyor.

Platformun barındırdığı sistemler arasında hava savunma faaliyetleri açısından kritik öneme sahip Cloud-Based Command and Control da bulunuyor. Bu sistem, Kuzey Amerika genelindeki hava savunma radarlarından ve diğer kaynaklardan gelen verileri bir araya getiriyor.

Yapay zeka Artex, dünyanın en önemli kurumlarını hackliyor 2 gün önce eklendi

Bir diğer önemli uygulama olan Theater Integrated Combat Munitions System ise ABD Hava Kuvvetleri'nin dünya genelindeki 200'den fazla noktasında bulunan bomba ve füzelerin takibini sağlıyor. Dolayısıyla Cloud One'a yönelik saldırı, yalnızca kurumsal BT altyapısını değil, askeri operasyonlarla bağlantılı sistemleri de etkileyebilecek nitelikte.

Cloud One'ın ana yükleniciliğini 2026 yılına kadar SAIC üstlenirken bu tarihten itibaren görev Leidos'a geçmişti.

Siber saldırı sonrasında sistemlerde kesintiler yaşandı

Tam Boyutta Gör İhlalin ortaya çıkmasının ardından askeri birimlerin arka ofis uygulamalarını Cloud One'a taşıma çalışmaları durduruldu. Platformda çalışan uygulamalara yönelik güncellemeler de engellenirken bazı kullanıcıların yönetici yetkileri kaldırıldı. Bu durum, Hava Kuvvetleri personelinin yeni açıklanan yazılım güvenlik açıklarına karşı gerekli yamaları uygulamasını da zorlaştırdı.

Kaynaklardan birine göre saldırganlar, bir yazılım güvenlik açığından yararlanarak Cloud One'ın kontrol düzlemine (control plane) erişti. Bulut altyapısındaki kaynakları ve hizmetleri merkezi olarak yöneten bu katman, teorik olarak saldırganların askeri uçakların operasyonel durumunu veya yedek parça hareketlerini takip etmesine imkan tanıyabilir. Ancak bu tür bilgilere gerçekten erişilip erişilmediği bilinmiyor.

Saldırının boyutunu belirlemek üzere ABD ordusunun siber kuvveti US Cyber Command soruşturmaya dahil edildi.

ABD peş peşe siber saldırılarla karşı karşıya

Son olayla birlikte kısa bir süre içince ABD’nin kritik kurumlarını hedef alan en az altı farklı siber saldırı gerçekleşti.

Bu olaylar arasında FBI'ı hedef alan iki ayrı saldırı, Pentagon verilerine yönelik daha önceki bir ihlal, İç Güvenlik Bakanlığı personel bilgilerinin sızdırılması, en az iki istihbarat kurumunu etkileyen bir güvenlik ihlali ve ABD Hazine Bakanlığı'na yönelik saldırı bulunuyor.

Öte yandan bulut tabanlı sistemlere yönelik saldırılarda yapay zeka destekli araçların kullanılması da endişeleri artırıyor. Yapay zeka modelleri, geniş sistem altyapılarındaki güvenlik açıklarını hızlı biçimde tespit edebildiği için bu tür teknolojiler bulut platformları açısından ek bir risk oluşturuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Siber Güvenlik Haberleri

ABD Hava Kuvvetleri’nin en kritik bilgi işlem platformu hacklendi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: