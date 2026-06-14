Claude Fable 5 çıkar çıkmaz erişime kapatıldı, peki neden?

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Tam Boyutta Gör Anthropic tarafından henüz haftanın başında tanıtılan en güçlü yapay zekâ katmanı Claude Mythos 5 ve bunun üzerine konumlanan Claude Fable 5 dil modeli erişime kapatıldı. Güvenlik gerekçesiyle ABD hükümeti erişimin kısıtlanmasını istedi.

Claude Fable 5 yasağı

Anthropic tarafından yapılan açıklamaya göre ABD hükümetinin ihracat kontrolü talimatı doğrultusunda bu karar alınırken yönerge; ABD içinde veya dışında bulunan tüm yabancı ülke vatandaşlarını kapsıyor. Dikkat çekici olan ise bu yasağın Anthropic'in yabancı uyruklu çalışanlarını da kapsaması.

Claude Fable 5 tanıtıldı: İşte özellikleri 4 gün önce eklendi

Firma yükümlülüklere uymak adına tüm müşteriler için Claude Mythos 5 ve Claude Fable 5 dil modellerini erişime kapattığını duyurdu. Yaşanan olumsuzluk nedeniyle müşterilerden özür dilenirken problemin giderilmesi için görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Claude Mythos 5 modeli güvenlik açıklarını tespit etmek konusunda çok yetenekli olduğu için henüz belirli ABD firmaları ile test sürecindeydi. Claude Fable 5 ise Mythos modelinin güvenlik önlemleri arttırılmış versiyonu olarak dikkat çekiyordu.

Anthropic talimatın asıl sebebinin Fable 5'te bulunan güvenlik önlemlerini aşmaya yönelik bir jailbreak söylentisi olduğunu ancak hali hazırda geri çağırmayı gerektirecek derecede bir riskin mevcut olmadığını, güvenlik testlerinde modeli tamamen savunmasız bırakacak evrensel bir yöntem bulunmadığını da dile getirdi.

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