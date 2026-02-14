Giriş
    ABD ile Tayvan anlaştı: Gümrük vergileri %15'e indi, çipler ise muaf olacak

    ABD ve Tayvan, aylar süren görüşmeler ve müzakerelerin ardından nihayet bir ticaret anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre ABD, Tayvan mallarına %15 gümrük vergisi uygulayacak.

    ABD ile Tayvan anlaştı: Gümrük vergileri %15'e indi Tam Boyutta Gör
    ABD ve Tayvan, aylar süren görüşmeler ve müzakerelerin ardından nihayet bir ticaret anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre Beyaz Saray, Tayvan mallarına %15 gümrük vergisi uygulayacak. Bu oran, ABD’nin Asya’daki müttefikleri olan Japonya ve Güney Kore için uygulanan seviyeyle aynı. Karşılığında Tayvan, ABD menşeli ürünlere pazarını daha fazla açmayı kabul etti.

    İşte anlaşmanın detayları

    Anlaşma kapsamında Tayvan, ABD ürünlerine uygulanan gümrük engellerinin %99’unu ya tamamen kaldıracak ya da ciddi biçimde düşürecek. Ayrıca ABD’nin sanayi ve tarım ürünlerine “ayrıcalıklı pazar erişimi” sağlanacak. Bu kalemler arasında otomobiller, sığır eti ürünleri ve çeşitli mineraller bulunuyor. Tayvan, 2025–2029 yılları arasında ABD’den sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG), ham petrol, uçak ve enerji ekipmanları dahil olmak üzere 84 milyar doların üzerinde ürün satın almayı da planlıyor.

    Ancak %15’lik gümrük vergisi, Tayvan'dan gelen çipler ve yarı iletkenler için geçerli olmayacak. Bunun yerine Washington, Tayvanlı çip üreticilerine, ABD’deki toplam üretim kapasitelerinin 2,5 katına kadar olan çip ithalatını herhangi bir vergi ödemeden yapma izni verdi. Bu oran, ABD’de kurulacak fabrikanın faaliyete geçmesinin ardından 1,5 kata düşecek ve Tayvanlı çip şirketlerine ayrıcalıklı bir uygulama sağlanmış olacak. Ancak ABD topraklarında yatırım yapmayı reddeden şirketler, son derece ağır bir yaptırımla karşılaşacak ve %100 gümrük vergisine tabi tutulacak.

    Bu anlaşma ilk olarak Ocak ayında duyurulmuştu. O dönemde Tayvanlı çip ve teknoloji şirketleri, ABD’de üretim kapasitesine en az 250 milyar dolarlık yatırım yapma sözü vermiş, Tayvan hükümeti de buna ek olarak aynı miktarda kredi desteği sağlayacağını açıklamıştı.

    ABD, Tayvan'ın yarı iletken üretiminin %40'ını ülkeye taşınmasını istiyordu

    Ancak yarı iletken tedarik zinciri konusunda ABD ile Tayvan arasında görüş ayrılıkları bulunuyor. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, geçen ay verdiği demeçte, Tayvan’ın tüm yarı iletken tedarik zincirinin %40’ının ABD’ye taşınmasının hedeflendiğini söylemişti. Ayrıca ABD’de yatırım yapmayan Tayvan merkezli çip şirketlerinin %100 gümrük vergisiyle karşılaşabileceğini belirtmişti.

    Tayvan ise bu öneriye karşı çıkarak, onlarca yılda oluşmuş yarı iletken ekosisteminin bu ölçekte başka bir ülkeye taşınmasının imkansız olduğunu savundu. Tayvan Başbakan Yardımcısı Cheng Li-chiun, yerel medyaya yaptığı açıklamada sektörün Tayvan’da kök salmış yapısının korunması gerektiğini vurguladı. ABD’de yapılan yatırımların, sektörün Tayvan’daki varlığını zayıflatmak yerine destekleyici nitelikte olması gerektiğini ifade etti.

    Kaynakça https://www.cnbc.com/2026/02/13/us-signs-trade-deal-with-taiwan-lowering-trump-tariffs.html https://www.tomshardware.com/tech-industry/u-s-taiwan-ink-trade-deal-after-months-of-talks-agreement-cuts-tariffs-on-taiwanese-goods-to-15-percent-in-exchange-for-direct-investments-on-u-s-tech-sector-semiconductors-still-excluded
    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

