ABD, ilk küçük nükleer reaktör inşasına onay verdi: BWRX-300

NRC incelemesi 14 ayda tamamlandı
NRC, TVA'nın başvurusuna yönelik incelemesini 14 ayda tamamlayarak planlanandan dört ay önce sonuçlandırdı. Verilen inşaat izni, TVA'nın reaktörün yapımına başlamasının önünü açıyor. Ancak tesisin yakıt yükleyerek elektrik üretmeye başlayabilmesi için ayrıca işletme lisansı alınması gerekiyor.
GE Vernova Hitachi'nin BWRX-300 tasarımı, ticari nükleer santrallerde uzun süredir kullanılan kaynar su reaktörü (BWR) teknolojisine dayanıyor. Reaktörün elektrik üretim kapasitesi 300 MW seviyesinde bulunuyor. Bu kapasite, Georgia'daki Vogtle santralinde bulunan en yeni büyük reaktörlerin yaklaşık dörtte birine karşılık geliyor.
Tasarımın temel hedeflerinden biri, geleneksel nükleer reaktörlerdeki karmaşık yapıyı sadeleştirmek. BWRX-300'de soğutucu olarak su kullanılıyor ve suyun sistem içerisinde dolaşımı için doğal sirkülasyondan yararlanılıyor.
Reaktör ayrıca pasif güvenlik özellikleri barındırıyor. Bu sistemler, güvenliğin sağlanmasında yalnızca elektrikle çalışan ekipmanlara bağlı kalmak yerine yerçekimi, basınç ve depolanmış su gibi fiziksel mekanizmalardan yararlanabiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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