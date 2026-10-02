ABD, ilk küçük nükleer reaktör inşasına onay verdi: BWRX-300

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Tam Boyutta Gör ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu (NRC), Tennessee Valley Authority'nin (TVA) Tennessee'deki Clinch River sahasında 300 MW kapasiteli BWRX-300 küçük modüler reaktörünü (SMR) inşa etmesine izin verdi. Böylece TVA, GE Vernova Hitachi tarafından geliştirilen bu reaktör tasarımını ABD'de inşa etme yetkisi alan ilk elektrik şirketi oldu.

NRC incelemesi 14 ayda tamamlandı

NRC, TVA'nın başvurusuna yönelik incelemesini 14 ayda tamamlayarak planlanandan dört ay önce sonuçlandırdı. Verilen inşaat izni, TVA'nın reaktörün yapımına başlamasının önünü açıyor. Ancak tesisin yakıt yükleyerek elektrik üretmeye başlayabilmesi için ayrıca işletme lisansı alınması gerekiyor.

Tam Boyutta Gör TVA, Clinch River sahasında dört adede kadar BWRX-300 kurma ihtimalini değerlendiriyor. Şirket henüz inşaatın ne zaman başlayacağını açıklamadı ve projenin nihai maliyetini de paylaşmadı.

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GE Vernova Hitachi'nin BWRX-300 tasarımı, ticari nükleer santrallerde uzun süredir kullanılan kaynar su reaktörü (BWR) teknolojisine dayanıyor. Reaktörün elektrik üretim kapasitesi 300 MW seviyesinde bulunuyor. Bu kapasite, Georgia'daki Vogtle santralinde bulunan en yeni büyük reaktörlerin yaklaşık dörtte birine karşılık geliyor.

Tasarımın temel hedeflerinden biri, geleneksel nükleer reaktörlerdeki karmaşık yapıyı sadeleştirmek. BWRX-300'de soğutucu olarak su kullanılıyor ve suyun sistem içerisinde dolaşımı için doğal sirkülasyondan yararlanılıyor.

Reaktör ayrıca pasif güvenlik özellikleri barındırıyor. Bu sistemler, güvenliğin sağlanmasında yalnızca elektrikle çalışan ekipmanlara bağlı kalmak yerine yerçekimi, basınç ve depolanmış su gibi fiziksel mekanizmalardan yararlanabiliyor.

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