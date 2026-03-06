Giriş
    ABD, İran'ın Şahed dronlarını durdurmak için Ukrayna'nın ucuz dronlarından alabilir

    İran’ın Şahed kamikaze dronlarını etkin şekilde kullanması, ABD'yi çözüm arayışına soktu. Pentagon, Ukrayna’nın geliştirdiği düşük maliyetli önleme dronlarına yöneliyor. 

    ABD, İran’ın kamikaze dronlarına karşı çözümü Ukrayna'da buldu Tam Boyutta Gör
    Artık ilk haftasını tamamlamak üzere olan İran–ABD–İsrail savaşı, modern savaşlarda insansız hava araçlarının ne kadar belirleyici hâle geldiğini bir kez daha gösterdi. İran’ın özellikle Shahed tipi kamikaze dronları yoğun şekilde kullanması, bu nispeten ucuz sistemlerin en gelişmiş ordular için bile ciddi bir sorun yaratabildiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Maliyetleri 50 bin doların altında olan bu dronları durdurmak için, ABD ve İsrail'in milyonlarca dolara mâl olan önleyici füzeler kullanması gerekiyor. Bu da hem finansal olarak, hem de tedarik açısından ciddi bir asimetri ortaya çıkarıyor. Nitekim daha bir hafta olmadan ABD-İsrail tarafınının savunma sistemlerinde mühimmat sıkıntısı çekebileceği konuşulmaya başlandı.

    Pentagon (ABD Savunma Bakanlığı) da böylesine asimetrik bir çarpışmanın uzun süre devam edemeyeceği gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalmış olacak ki şimdi alternatif arayışına girdi. Financial Times'ın haberine göre Pentagon bu arayışta gözünü Ukrayna'ya çevirmiş durumda.

    İran'ın Şahed dronları son günlerde ABD-İsrail ekseninde konuşuluyor olsa da aslında yıllardır Rusya-Ukrayna cephesinde kullanılıyorlar. İran tarafından Rusya'ya temin edilen ve burada Rus mühendisler tarafından daha da geliştirilen Şahed dronları, özellikle savaşın ilk döneminde Ukrayna için epey sorun yaratmıştı. Bugün ABD ve İsrail'in karşılaştığı maliyet asimetrisi, Ukrayna'ya da ciddi kan kaybettirdi. Ancak Ukrayna zamanla bu soruna daha sürdürülebilir bir çözüm buldu ve kendi önleyici dronlarını geliştirdi.

    Ukrayna Yönetimi, ABD'nin İlgisini Doğruladı

    Aynı Şahed kamikaze dronları gibi oldukça düşük maliyetlere üretilebilen (birim maliyeti 1.000 ila 2.500 dolar arasında değişiyor) bu "dron avcıları", şimdi ABD'nin de gündeminde. Ukrayna’nın geliştirdiği bu dronların, ABD ve İsrail'e çok daha ucuz bir savunma alternatifi sunabileceği düşünülüyor. Konuya yakın kaynaklar bu görüşmelerin henüz hassas bir aşamada olduğunu söylese de, bu dronlara yönelik uluslararası ilginin son dönemde hızla arttığı biliniyor.

    Kiev yönetimi bu teknolojilere yönelik artan ilgiyi doğrulasa da, olası ihracatın Ukrayna’nın kendi savunma kapasitesini zayıflatmaması gerektiğini vurguluyor. Ukrayna’nın hesabı da stratejik bir dengeye dayanıyor: Eğer Körfez ülkeleri Shahed benzeri tehditlere karşı pahalı Patriot füzeleri yerine daha ucuz dron önleyiciler kullanırsa, küresel PAC-3 füze stoklarının daha büyük bir kısmı Ukrayna’nın ihtiyaç duyduğu gelişmiş seyir ve balistik füze savunmasına ayrılabilir. Bu da Ukrayna için dolaylı ama önemli bir avantaj sağlayabilir.

    Ukrayna'nın önleyici dronları yaklaşık 250 km/s hızlara ulaşabiliyor. Bu hız, en fazla 185 km/s civarında uçabilen Shahed dronlarını yakalayıp imha etmek için yeterli oluyor. Bazı modeller hedeflerini bilgisayarlı görüş sistemleriyle otomatik olarak takip ederken, bazıları ise operatörler tarafından uzaktan yönlendiriliyor.

    Ukrayna’da bu alanda faaliyet gösteren şirket sayısının da hızla arttığı belirtiliyor. Sabit kanatlı Merops sistemi, Wild Hornets girişiminin geliştirdiği “Sting” adlı mermi şeklindeki quadcopter ve General Cherry şirketinin yüksek hızlı önleyici dronları bu sistemler arasında öne çıkıyor.

    Elbette bu önleyici dronlar, gelişmiş hava savunma sistemlerini tamamen ikame edebilecek araçlar değil. Ancak hem maliyetleri düşürecek hem de hava savunma sistemlerini zorlayan alçak irtifadaki tehditleri önlemek için kritik bir tamamlayacı unsur olabilirler.

