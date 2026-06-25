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    ABD, KAAN için motor satışına izin verecek: F-35 için inceleme sürüyor

    ABD'nin, KAAN savaş uçağında kullanılacak GE üretimi jet motorlarının satışına onay vermeye hazırlandığı öne sürüldü. Türkiye'nin F-35 programına dönüşü için de inceleme süreci devam ediyor.

    ABD, KAAN için motor satışına izin verecek: F35 de masada Tam Boyutta Gör
    ABD yönetiminin Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'da kullanılacak General Electric üretimi onlarca jet motorunun satışına önümüzdeki günlerde onay vermesi bekleniyor. Reuters'a konuşan kaynaklara göre değeri 700 milyon doların üzerinde olan paket, Ankara'da gelecek ay düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Aynı zamanda Washington'da Türkiye'nin F-35 programına dönüşü için de hukuki inceleme yürütüldüğü açıklandı.

    KAAN için 700 milyon doların üzerinde motor paketi geliyor

    Reuters'ın dört farklı kaynağa dayandırdığı habere göre Donald Trump yönetimi, ABD Kongresi'ndeki bazı itirazlara rağmen Türkiye'ye onlarca jet motorunun satışını ilerletme kararı aldı. General Electric (GE) tarafından üretilen motorlar, milli muharip uçak KAAN programında kullanılacak. Bu paketin değerinin ise 700 milyon dolardan fazla olabileceği belirtiliyor.

    Trump: Erdoğan'ı mutlu edecek bir şey yapacağım

    ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi ve Türkiye ile savunma iş birliği hakkında yöneltilen sorulara da dikkat çekici yanıtlar verdi. Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu saygı nedeniyle katılacağını söyleyen Trump, F-35 satışı konusunda olumlu gelişmeler olup olmayacağı yönündeki soruya "Sanırım öyle yapacağım. Türkiye güçlü bir NATO üyesi. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım." dedi.

    ABD, KAAN için motor satışına izin verecek: F35 de masada
    Bilindiği üzere 2028'den 2030 sonuna kadar 20 adet Blok-10 KAAN uçağının Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi hedefleniyor. Ancak mevcut bilgilere göre KAAN için geliştirilen yerli motor TF35000’in 2032’de uçağa entegre edilmesi hedefleniyor. Dolayısıyla Türkiye, ilk nesil KAAN’ları Kuvvet’e tedarik edebilmek için dış kaynak motor olan F110’a ihtiyaç duyuyor.

    TF35000'in, 35 bin libre itki gücüne sahip olması planlanıyor. F110'un itki gücü ise modeline göre değişmekle birlikte 29 bin ile 32 bin 500 libre arasında.

    F-35 programı için hukuki inceleme devam ediyor

    Jet motoru satışının Ankara açısından olumlu bir gelişme olarak görülmesine rağmen, uzmanlara göre bu adım Türkiye'nin asıl hedefi olan F-35 programına yeniden katılımının yerine geçmiyor.

    ABD, KAAN için motor satışına izin verecek: F35 de masada Tam Boyutta Gör
    ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını yeniden alabilmesi için Amerikan yasalarındaki şartların karşılanıp karşılanmadığını değerlendirdiğini ve bunun Kongre ile ilgili bir mesele olduğunu açıkladı.

    Vance, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ekibinin gerekli hukuki koşulların yerine getirilip getirilmediğini incelediğini belirterek, bu çalışmanın doğrudan Başkan Trump'ın talimatıyla yürütüldüğünü ifade etti.

    Türkiye'nin 2019 yılında Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini satın almasının ardından ABD, Ankara'yı F-35 programından çıkarmış ve CAATSA yaptırımlarını uygulamaya koymuştu. ABD yasaları, Türkiye'nin mevcut haliyle S-400 sistemine sahip olduğu sürece F-35 programına yeniden katılmasına izin vermiyor.

    Kongrede itirazlar sürüyor

    FY2020 NDAA’nın 1245’inci maddesi kapsamında Türkiye’nin S-400 sistemi ile bağlantılı ekipman ve personele “artık sahip olmadığının” belgelenmesi ve sistemi gelecekte yeniden almayacağına dair güvence vermesi gerekiyor. Bu, F-35 uçaklarının Türkiye’ye satışının önündeki esas engel konumunda. Bu nedenle hem F-35 meselesi hem de motor satışına yönelik süreçler ABD Kongre’si tarafından itirazlarla karşılaşıyor.

    Buna rağmen Reuters'a konuşan kaynaklar, satış kararının önümüzdeki günlerde resmileşmesinin ve ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye resmi bildirimde bulunmasının beklendiğini aktardı. ABD'deki kongre inceleme mekanizması milletvekillerine görüş bildirme imkanı tanısa da, yönetim satış konusunda ilerlemek isterse bu itirazlar bağlayıcı nitelik taşımıyor.

    Kaynakça https://www.reuters.com/world/middle-east/us-move-forward-with-turkey-jet-engine-sales-ahead-nato-summit-sources-say-2026-06-24/ https://www.reuters.com/world/middle-east/vance-says-review-underway-see-how-turkey-can-get-f-35-fighter-jets-2026-06-24/
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    H
    hasandemirrr 1 hafta önce

    çok güzel

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