ABD, KAAN için motor satışına izin verecek: F-35 için inceleme sürüyor

KAAN için 700 milyon doların üzerinde motor paketi geliyor
Reuters'ın dört farklı kaynağa dayandırdığı habere göre Donald Trump yönetimi, ABD Kongresi'ndeki bazı itirazlara rağmen Türkiye'ye onlarca jet motorunun satışını ilerletme kararı aldı. General Electric (GE) tarafından üretilen motorlar, milli muharip uçak KAAN programında kullanılacak. Bu paketin değerinin ise 700 milyon dolardan fazla olabileceği belirtiliyor.
Trump: Erdoğan'ı mutlu edecek bir şey yapacağım
ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi ve Türkiye ile savunma iş birliği hakkında yöneltilen sorulara da dikkat çekici yanıtlar verdi. Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu saygı nedeniyle katılacağını söyleyen Trump, F-35 satışı konusunda olumlu gelişmeler olup olmayacağı yönündeki soruya "Sanırım öyle yapacağım. Türkiye güçlü bir NATO üyesi. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım." dedi.
TF35000'in, 35 bin libre itki gücüne sahip olması planlanıyor. F110'un itki gücü ise modeline göre değişmekle birlikte 29 bin ile 32 bin 500 libre arasında.
F-35 programı için hukuki inceleme devam ediyor
Jet motoru satışının Ankara açısından olumlu bir gelişme olarak görülmesine rağmen, uzmanlara göre bu adım Türkiye'nin asıl hedefi olan F-35 programına yeniden katılımının yerine geçmiyor.
Vance, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ekibinin gerekli hukuki koşulların yerine getirilip getirilmediğini incelediğini belirterek, bu çalışmanın doğrudan Başkan Trump'ın talimatıyla yürütüldüğünü ifade etti.
Türkiye'nin 2019 yılında Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini satın almasının ardından ABD, Ankara'yı F-35 programından çıkarmış ve CAATSA yaptırımlarını uygulamaya koymuştu. ABD yasaları, Türkiye'nin mevcut haliyle S-400 sistemine sahip olduğu sürece F-35 programına yeniden katılmasına izin vermiyor.
Kongrede itirazlar sürüyor
FY2020 NDAA’nın 1245’inci maddesi kapsamında Türkiye’nin S-400 sistemi ile bağlantılı ekipman ve personele “artık sahip olmadığının” belgelenmesi ve sistemi gelecekte yeniden almayacağına dair güvence vermesi gerekiyor. Bu, F-35 uçaklarının Türkiye’ye satışının önündeki esas engel konumunda. Bu nedenle hem F-35 meselesi hem de motor satışına yönelik süreçler ABD Kongre’si tarafından itirazlarla karşılaşıyor.
Buna rağmen Reuters'a konuşan kaynaklar, satış kararının önümüzdeki günlerde resmileşmesinin ve ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye resmi bildirimde bulunmasının beklendiğini aktardı. ABD'deki kongre inceleme mekanizması milletvekillerine görüş bildirme imkanı tanısa da, yönetim satış konusunda ilerlemek isterse bu itirazlar bağlayıcı nitelik taşımıyor.Kaynakça https://www.reuters.com/world/middle-east/us-move-forward-with-turkey-jet-engine-sales-ahead-nato-summit-sources-say-2026-06-24/ https://www.reuters.com/world/middle-east/vance-says-review-underway-see-how-turkey-can-get-f-35-fighter-jets-2026-06-24/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel