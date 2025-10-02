ABD’li Electroflow, Çin’de yüzde 40 daha ucuza LFP üretecek

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör ABD merkezli girişim Electroflow, lityum-demir-fosfat (LFP) için Çinli rakiplerinden yüzde 40 daha ucuza üretim vadederek elektrikli araç batarya sektöründe dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. LFP bataryalar, dayanıklılığı ve düşük maliyeti sayesinde otomobil fiyatlarını binlerce dolar aşağı çekebiliyor. Ancak bu teknolojinin yüzde 99’u halen Çin’de üretiliyor ve bu da Amerikan otomotiv sektörünü zorluyor.

Çok ciddi maliyet avantajı sunulacak

Tam Boyutta Gör Electroflow’un kurucuları Eric McShane ve Evan Gardner, mevcut üretim sürecindeki birçok adımı ortadan kaldıran bir yöntem geliştirdi. Şirket, lityumu tuzlu su kaynaklarından yalnızca üç aşamada LFP materyaline dönüştürebiliyor. Şirkete göre mevcut yöntem on adımlık bir süreç gerektiriyor. Bu yöntemle, ABD’de maliyetleri ton başına 2.500 doların altına çekmeyi hedefliyor. Ancak şirketin ilk hedefi bu yıl içinde bunu 5.000 dolar seviyesine çekmek. Bugün Çin’de aynı materyal ton başına yaklaşık 4.000 dolara satılıyor. ABD’de ise üretim maliyetleri bu fiyatın yaklaşık üç katına çıkabiliyor

Kısa bir süre önce 10 milyon dolarlık yatırım alan girişim, yıl sonuna kadar ilk sistemini devreye sokmayı planlıyor. Bu sistem bir nakliye konteyneri büyüklüğünde olacak ve yılda 100 ton LFP üretim kapasitesine sahip olacak.

Su kullanımı da çok düşük

Tam Boyutta Gör Electroflow’un geliştirdiği teknolojinin kalbinde özel bir hücre bulunuyor. Bu hücredeki anotlar, iki yönlü çalışabilen bir yapıya sahip. Sistem bir yönde çalıştırıldığında, anotlar tuzlu sudan (brine) gelen lityum iyonlarını emiyor. Ardından akış yönü tersine çevrildiğinde, anotlar bu iyonları karbonat içeren suyun içine bırakıyor. Bu işlem iki aşamada tamamlandığında ortaya lityum karbonat çıkıyor. Bu madde daha sonra fosfat, demir ve diğer kimyasal bileşenlerle birleştirilerek LFP tozuna dönüştürülüyor ve doğrudan batarya fabrikalarına gönderilebilecek hale geliyor.

Sistemin bir diğer güzel yanı ise isteyen üreticilere ara ürün olarak lityum karbonat sağlanabilmesi. Üstelik bu süreç aynı zamanda çok az su ve elektrik tüketiyor. 50 ton üretim için yalnızca bir Amerikan hanesinin yıllık elektrik tüketimine eş değer enerji gerekiyor. Şirket, önümüzdeki yıllarda büyük ölçekli üretime geçildiğinde Çinli rakiplerin mevcut yöntemlerle bu maliyet avantajını yakalamasının mümkün olmadığını savunuyor.

