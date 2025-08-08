Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ABD’li Lyten, iflas eden Avrupalı batarya devi Northvolt’u satın alıyor

    ABD'li batarya girişimi Lyten, Northvolt’un kalan bölümlerini de satın alıyor. Lyten, bir süre önce Northvolt’un en büyük enerji depolama fabrikasını da devralmıştı.

    ABD’li Lyten, Avrupalı batarya devi Northvolt’u satın alıyor Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli batarya girişimi Lyten, iflas eden İsveçli pil üreticisi Northvolt’un büyük bölümünü satın almak için anlaşmaya vardığını duyurdu. Avrupa'nın Çinli rakiplerine karşı en büyük umutlarından biri olarak görülen Northvolt’un yeniden sahneye çıkması için bu satın alma önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Anlaşma kapsamında Northvolt’un İsveç ve Almanya’daki projeleri ile fikri mülkiyet hakları Lyten’e geçiyor. Ayrıca, şirketin Kanada’daki iştirakinin devri için de çalışmalar sürüyor.

    Lyten, Silikon Vadisi merkezli ve lityum-iyon pillerin çevre dostu alternatifi olan lityum-kükürt bataryaları üzerinde çalışan bir teknoloji firması. Şirketin arkasında Jeep'in sahibi Stellantis ve FedEx gibi dev yatırımcılar bulunuyor.

    Lyten, geçtiğimiz ay Nortvolt’un Avrupa’nın en büyük enerji depolama fabrikasını da devralmıştı. 6 GWh kapasiteli tesisin 10 GWh seviyesine çıkartılması planlanmış ve siparişler için güvence verilmişti.

    Avrupa’nın hayalini ABD’li şirket kurtardı

    ABD’li Lyten, Avrupalı batarya devi Northvolt’u satın alıyor Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Northvolt, Mart ayında iflas ederek İsveç tarihindeki en büyük kurumsal çöküşlerden biri olmuştu. O dönemden bu yana potansiyel bir alıcı arayışı sürüyordu. Lyten CEO’su ve kurucu ortağı Dan Cook, yaptığı açıklamada planlarının büyük kısmının Northvolt ekibinin bıraktığı yerden devam etmek olduğunu ifade etti. Satın alma bedeline dair detay paylaşmayan Cook, fiyatın orijinal varlık değerinin oldukça altında olduğunu belirtti.

    İsveç Başbakan Yardımcısı Ebba Busch, anlaşmanın ülkeyi Avrupa'nın enerji bağımsızlığında kilit bir konuma taşıyacağını söyledi. Öte yandan Northvolt, geçmişte müşteri beklentilerini karşılayamaması nedeniyle eleştirilmiş, en büyük müşterisi Scania’nın desteğine rağmen kalite sorunlarını aşamamıştı.

    Lyten’in hedefi, İsveç’in kuzeyindeki Skelleftea tesisini 2026’da yeniden faaliyete geçirerek lityum-iyon batarya üretimini başlatmak. Otomotiv, savunma ve enerji depolama sektörleri, Lyten’in öncelikli odak alanları arasında yer alıyor. Lyten, hem Kuzey Amerika hem de Avrupa için yerel kaynaklı, yerel üretimli bataryalar geliştirmeye odaklanacağını belirtiyor.

    Lyten, Northvolt’un eski müşterilerinin güvenini kazanmak için ilk etapta tek bir müşteriye yüksek verimle odaklanmayı hedefliyor. Zira Northvolt’un geçmişte BMW, Volkswagen ve Audi gibi markalardan oluşan 50 milyar dolarlık bir sipariş listesi vardı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Battlefield 6 yüzbinleri kuyruğa soktu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    balkona güvercin gelmesi cs2 mouse ile zıplama kapıda kaldım nasıl açabilirim 2 milyona alınacak suv araçlar megane 2 klima kompresörü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    HONOR 200
    HONOR 200
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron 3530
    Dell Inspiron 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum