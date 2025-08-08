ABD’li Lyten, iflas eden Avrupalı batarya devi Northvolt’u satın alıyor

Lyten, Silikon Vadisi merkezli ve lityum-iyon pillerin çevre dostu alternatifi olan lityum-kükürt bataryaları üzerinde çalışan bir teknoloji firması. Şirketin arkasında Jeep'in sahibi Stellantis ve FedEx gibi dev yatırımcılar bulunuyor.
Lyten, geçtiğimiz ay Nortvolt’un Avrupa’nın en büyük enerji depolama fabrikasını da devralmıştı. 6 GWh kapasiteli tesisin 10 GWh seviyesine çıkartılması planlanmış ve siparişler için güvence verilmişti.
Avrupa’nın hayalini ABD’li şirket kurtardı
İsveç Başbakan Yardımcısı Ebba Busch, anlaşmanın ülkeyi Avrupa'nın enerji bağımsızlığında kilit bir konuma taşıyacağını söyledi. Öte yandan Northvolt, geçmişte müşteri beklentilerini karşılayamaması nedeniyle eleştirilmiş, en büyük müşterisi Scania’nın desteğine rağmen kalite sorunlarını aşamamıştı.
Lyten’in hedefi, İsveç’in kuzeyindeki Skelleftea tesisini 2026’da yeniden faaliyete geçirerek lityum-iyon batarya üretimini başlatmak. Otomotiv, savunma ve enerji depolama sektörleri, Lyten’in öncelikli odak alanları arasında yer alıyor. Lyten, hem Kuzey Amerika hem de Avrupa için yerel kaynaklı, yerel üretimli bataryalar geliştirmeye odaklanacağını belirtiyor.
Lyten, Northvolt'un eski müşterilerinin güvenini kazanmak için ilk etapta tek bir müşteriye yüksek verimle odaklanmayı hedefliyor. Zira Northvolt'un geçmişte BMW, Volkswagen ve Audi gibi markalardan oluşan 50 milyar dolarlık bir sipariş listesi vardı.