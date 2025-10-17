ABD’li Micron, Çin’deki sunucu çipi işinden çekiliyor!

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Amerikalı yarı iletken devi Micron, Çin’deki veri merkezlerine sunucu çip tedarikini durdurma kararı aldı. Reuters’a konuşan iki kaynağa göre, şirketin Çin’deki sunucu çip işi 2023’te Çin hükümetinin kritik altyapılarda Micron ürünlerini yasaklamasının ardından toparlanamadı. Çekilme kararında da bu durumun başlıca gerekçe olduğu ifade ediliyor.

Ticaret savaşında Çin’in ilk hedefi olmuştu

Micron, Çin tarafından hedef alınan ilk ABD’li çip üreticisi olmuştu. Bu adım, ABD’nin Çin’in yarı iletken teknolojisi üzerindeki ilerlemeyi yavaşlatmayı amaçlayan tedbirlerine bir misilleme olmuştu. Nvidia ve Intel de Çinli yetkilileri tarafından güvenlik riski oluşturdukları yönünde eleştiriler alsa da henüz herhangi bir düzenleyici yaptırım uygulanmadı.

Şirket, Çin’deki veri merkezi işinden çekilmesine rağmen Lenovo gibi veri merkezi operasyonlarını Çin dışındaki bölgelerde sürdüren iki müşterisine satış yapmaya devam edecek. Micron’un ayrıca Çin’de otomotiv ve mobil cihaz sektörlerine yönelik çip satışlarını sürdüreceği aktarılıyor. Micron’un toplam gelirinin %12’sini (3,4 milyar dolar) Çin’den elde ettiği biliniyor.

Micron, Çin’deki veri merkezi bölümünün yasağın etkisi altında olduğunu ve faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde geçerli düzenlemelere uyduğunu belirtti. Micron, “Çin'de güçlü bir operasyon ve müşteri varlığımız var ve Çin, Micron ve genel olarak yarı iletken endüstrisi için önemli bir pazar olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

ABD ve Çin arasındaki ticaret ve teknoloji gerilimi, 2018’den bu yana artarak devam ediyor. O dönemde ABD Başkanı Donald Trump, Çin ürünlerine tarifeler uygulamaya başlamış, Huawei’yi ulusal güvenlik riski olarak suçlamış ve bir yıl sonra yaptırımlar uygulamıştı. Gelinen noktada artık onlarca şirket ve ticaret kalemi her iki tarafta da yaptırımlar altında.

Micron’a Çin’de uygulanan yasağın kazanları ise Samsung, SK Hynix ve Çinli YMTC ile CXMT gibi firmalar oldu. Çin’de veri merkezleri için yapılan yatırım geçen yıl dokuz kat artarak 3,4 milyar dolar seviyesine ulaştı. Öte yandan Micron, Çin’de küçülmeye devam etse de Xi’an’daki çip paketleme tesisinde büyümeyi sürdürüyor.

