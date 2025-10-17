Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ABD’li Micron, Çin’deki sunucu çipi işinden çekiliyor!

    Amerikalı Micron, Çin’deki veri merkezlerine sunucu çip tedarikini durduruyor. 2023’teki yasak sonrası ülkede toparlanamayan şirket bu alanda Çin pazarından çekilme kararı aldı.

    ABD’li Micron, Çin’deki sunucu çipi işinden çekiliyor! Tam Boyutta Gör
    Amerikalı yarı iletken devi Micron, Çin’deki veri merkezlerine sunucu çip tedarikini durdurma kararı aldı. Reuters’a konuşan iki kaynağa göre, şirketin Çin’deki sunucu çip işi 2023’te Çin hükümetinin kritik altyapılarda Micron ürünlerini yasaklamasının ardından toparlanamadı. Çekilme kararında da bu durumun başlıca gerekçe olduğu ifade ediliyor.

    Ticaret savaşında Çin’in ilk hedefi olmuştu

    Micron, Çin tarafından hedef alınan ilk ABD’li çip üreticisi olmuştu. Bu adım, ABD’nin Çin’in yarı iletken teknolojisi üzerindeki ilerlemeyi yavaşlatmayı amaçlayan tedbirlerine bir misilleme olmuştu. Nvidia ve Intel de Çinli yetkilileri tarafından güvenlik riski oluşturdukları yönünde eleştiriler alsa da henüz herhangi bir düzenleyici yaptırım uygulanmadı.

    Şirket, Çin’deki veri merkezi işinden çekilmesine rağmen Lenovo gibi veri merkezi operasyonlarını Çin dışındaki bölgelerde sürdüren iki müşterisine satış yapmaya devam edecek. Micron’un ayrıca Çin’de otomotiv ve mobil cihaz sektörlerine yönelik çip satışlarını sürdüreceği aktarılıyor. Micron’un toplam gelirinin %12’sini (3,4 milyar dolar) Çin’den elde ettiği biliniyor.

    Micron, Çin’deki veri merkezi bölümünün yasağın etkisi altında olduğunu ve faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde geçerli düzenlemelere uyduğunu belirtti. Micron, “Çin'de güçlü bir operasyon ve müşteri varlığımız var ve Çin, Micron ve genel olarak yarı iletken endüstrisi için önemli bir pazar olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

    ABD ve Çin arasındaki ticaret ve teknoloji gerilimi, 2018’den bu yana artarak devam ediyor. O dönemde ABD Başkanı Donald Trump, Çin ürünlerine tarifeler uygulamaya başlamış, Huawei’yi ulusal güvenlik riski olarak suçlamış ve bir yıl sonra yaptırımlar uygulamıştı. Gelinen noktada artık onlarca şirket ve ticaret kalemi her iki tarafta da yaptırımlar altında.

    Micron’a Çin’de uygulanan yasağın kazanları ise Samsung, SK Hynix ve Çinli YMTC ile CXMT gibi firmalar oldu. Çin’de veri merkezleri için yapılan yatırım geçen yıl dokuz kat artarak 3,4 milyar dolar seviyesine ulaştı. Öte yandan Micron, Çin’de küçülmeye devam etse de Xi’an’daki çip paketleme tesisinde büyümeyi sürdürüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    L
    LastStand 3 saat önce

    robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi

    K
    koçari 1 gün önce

    Ben kurt adam karakterine bayılırım .Her türlü izlerim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ayakkabı boyası ile torpido boyama taş izi nasıl giderilir siyah uçan böcek camelot 2.sezon 1 bölüm türkçe dublaj izle benzinli araç 4000 deviri geçmiyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone 1
    Nothing Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum