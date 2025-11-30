Giriş
    ABD’li Micron, Japonya’da yeni nesil AI bellek üssü kuruyor

    Micron, Japonya’da yapay zeka için kritik öneme sahip yeni nesil HBM bellek çiplerini üretecek yeni bir tesis inşa edecek. Tesisin 2026’da inşasına başlanması, 2028’de çip üretmesi hedefleniyor.

    ABD’li Micron, Japonya’da yeni 9,6 milyar dolarlık nesil AI belle Tam Boyutta Gör

    ABD merkezli bellek üreticisi Micron Technology, Japonya’nın batısında yapay zeka odaklı yeni nesil bellek çipleri üretecek dev bir tesis için 1,5 trilyon yen (9,6 milyar dolar) yatırım yapmaya hazırlanıyor. Konuya yakın kaynakların aktardığına göre tesis, şirketin yapay zeka işlemlerini hızlandıran yüksek bant genişlikli belleklerde (HBM) küresel ölçekte daha güçlü bir konum hedeflediği bir dönemde planlandı.

    Micron’dan Japonya’ya dev yatırım

    Micron’un çip üretim zinciri ağırlıklı olarak Tayvan’a dayanıyor. Bu yatırım ile Micron, üretim zincirini çeşitlendirmiş olacak. Nikkei’ye göre artan jeopolitik riskler nedeniyle şirket, Japonya’daki tesisi Tayvan’daki seviyeye yakın bir ileri teknoloji üretim üssüne dönüştürmeyi amaçlıyor.

    Yeni tesisin odağında yer alacak HBM çipleri, özellikle Nvidia gibi şirketlerin GPU’larıyla birlikte kullanılarak yapay zeka model eğitiminde kritik rol oynuyor. Bu bellekler, yüksek kapasite ve hızlı veri aktarım özellikleri sayesinde üretken yapay zeka sistemlerinin işlem hızını doğrudan artırıyor.

    Şirket, fabrikanın inşasına Mayıs 2026’da başlamayı planlıyor. Hedef ise HBM çiplerinin 2028 civarında sevkiyata hazır hale gelmesi. Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI), proje için 500 milyar yene (3,2 milyar dolar) kadar devlet desteği sağlayacak. Micron’un yeni tesisi, halihazırda mevcutHigashi-Hiroshima bölgesindeki tesis alanı içinde inşa edilecek. Tesisin, tamamlandığında dünyanın en gelişmiş HBM üretim merkezlerinden biri haline gelmesi ve şirketin Güney Koreli SK Hynix ile olan rekabetinde önemli bir ivme yaratması bekleniyor.

    Kaynakça https://www.reuters.com/world/asia-pacific/micron-invest-96-billion-japan-build-ai-memory-chip-plant-nikkei-reports-2025-11-29/ https://asia.nikkei.com/business/tech/semiconductors/micron-to-invest-9.6bn-in-western-japan-to-make-ai-memory-chips
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    K
    Kupon için geldik 2 gün önce

    Kupon kaldı mı?

    Profil resmi
    sahfspeed 2 gün önce

    kupon

    Profil resmi
    MSC Elektronik 2 gün önce

    yorum

    C
    cerdem40 2 gün önce

    selam

    Profil resmi
    barankaya92 2 gün önce

    Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.

    Profil resmi
    Evren7 2 gün önce

    kupon kaldı mı acaba? :)

    M
    Mehmet DURMUŞİ 2 gün önce

    .

    Profil resmi
    Devridünya 2 gün önce

    Kupon varsa talibim.

    Yeni Haber
    şimdi
