ABD’li Micron, Japonya’da yeni nesil AI bellek üssü kuruyor

ABD merkezli bellek üreticisi Micron Technology, Japonya’nın batısında yapay zeka odaklı yeni nesil bellek çipleri üretecek dev bir tesis için 1,5 trilyon yen (9,6 milyar dolar) yatırım yapmaya hazırlanıyor. Konuya yakın kaynakların aktardığına göre tesis, şirketin yapay zeka işlemlerini hızlandıran yüksek bant genişlikli belleklerde (HBM) küresel ölçekte daha güçlü bir konum hedeflediği bir dönemde planlandı.

Micron’dan Japonya’ya dev yatırım

Micron’un çip üretim zinciri ağırlıklı olarak Tayvan’a dayanıyor. Bu yatırım ile Micron, üretim zincirini çeşitlendirmiş olacak. Nikkei’ye göre artan jeopolitik riskler nedeniyle şirket, Japonya’daki tesisi Tayvan’daki seviyeye yakın bir ileri teknoloji üretim üssüne dönüştürmeyi amaçlıyor.

Yeni tesisin odağında yer alacak HBM çipleri, özellikle Nvidia gibi şirketlerin GPU’larıyla birlikte kullanılarak yapay zeka model eğitiminde kritik rol oynuyor. Bu bellekler, yüksek kapasite ve hızlı veri aktarım özellikleri sayesinde üretken yapay zeka sistemlerinin işlem hızını doğrudan artırıyor.

Şirket, fabrikanın inşasına Mayıs 2026’da başlamayı planlıyor. Hedef ise HBM çiplerinin 2028 civarında sevkiyata hazır hale gelmesi. Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI), proje için 500 milyar yene (3,2 milyar dolar) kadar devlet desteği sağlayacak. Micron’un yeni tesisi, halihazırda mevcutHigashi-Hiroshima bölgesindeki tesis alanı içinde inşa edilecek. Tesisin, tamamlandığında dünyanın en gelişmiş HBM üretim merkezlerinden biri haline gelmesi ve şirketin Güney Koreli SK Hynix ile olan rekabetinde önemli bir ivme yaratması bekleniyor.

