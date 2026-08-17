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    ABD'li savaş pilotları KIZILELMA’ya hayran kaldı: “Bu oldukça havalı”

    ABD’li eski savaş pilotları, Bayraktar KIZILELMA’nın dahili silah istasyonundan mühimmat bırakmasını değerlendirdi. Pilotlar, KIZILELMA’nın derin taarruz potansiyeline dikkat çekti.

    ABD'li savaş pilotlarından KIZILELMA’ya övgü: “Bu oldukça havalı” Tam Boyutta Gör
    Baykar tarafından geliştirilen Türkiye’nin insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, dahili silah istasyonundan gerçekleştirdiği ilk mühimmat atışının ardından ABD’li eski savaş pilotlarının değerlendirmesine konu oldu. Eski ABD Hava Kuvvetleri F-16 ve ABD Deniz Kuvvetleri F/A-18 pilotu C.W. “Mover” Lemoine ile eski F/A-18 Hornet pilotu Trevor “Gonky” Hartsock, KIZILELMA’nın ulaştığı seviyenin hava-hava ve hava-yer görevleri açısından dikkat çekici olduğunu belirtti.

    KIZILELMA’nın geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği dahili mühimmat istasyonu testlerinde ROKETSAN üretimi TEBER-82, ardından ASELSAN tarafından geliştirilen TOLUN-P mühimmatları kullanılmıştı.

    “Bu oldukça havalı”

    KIZILELMA’nın daha önce kanat altındaki harici silah istasyonlarından mühimmat attığını hatırlatan Gonky, dahili silah istasyonuna geçişin önemli bir aşama olduğunu söyledi. TEBER-82’nin gövde içinden bırakıldığı görüntüleri izleyen pilot, test için “Bu oldukça havalı” değerlendirmesini yaptı.

    ABD'li savaş pilotlarından KIZILELMA’ya övgü: “Bu oldukça havalı” Tam Boyutta Gör
    KIZILELMA’nın daha önce hava-hava kabiliyetini de ortaya koyduğunu aktaran pilotlar, insansız savaş uçağının farklı görev alanlarını aynı platformda birleştirmeye başladığına dikkat çekti.

    Hatırlanacağı üzere Kasım 2025’te KIZILELMA, MURAD AESA radarıyla tespit ve takip edilen jet motorlu bir hava hedefini GÖKDOĞAN görüş ötesi hava-hava füzesiyle imha etmişti. Pilotlar bu teste referans vererek KIZILELMA’nın bir füzeyle hava hedefini vuran ilk avcı sınıfı insansız savaş uçağı olduğunun altını çizdi.

    ABD'li savaş pilotlarından KIZILELMA’ya övgü: “Bu oldukça havalı” Tam Boyutta Gör
    Harici silah istasyonlarında taşınan mühimmatlar uçağın radar kesit alanını (RCS) artırırken dahili istasyon kullanımı düşük radar görünürlüğünün korunmasına yardımcı oluyor. Bu da kritik hedeflere ulaşma noktasında KIZILELMA’nın elini güçlendiriyor. Eski savaş pilotu Gonky de KIZILELMA’nın düşük görünürlüklü bir uçak olduğunu ve önemli bir operasyonel potansiyel taşıdığını belirtti.

    Gonky’nin değerlendirmesine göre platform, içinde pilot bulunmadan yüksek tehditli bölgelere derin taarruz gerçekleştirebilecek bir silaha dönüşebilir.

    “Bazı ülkelerde hava kuvvetinin kendisi olabilir”

    ABD'li savaş pilotlarından KIZILELMA’ya övgü: “Bu oldukça havalı” Tam Boyutta Gör
    Programda KIZILELMA’nın gelecekteki kullanım konsepti de tartışıldı. Mover, insansız savaş uçaklarının yalnızca insanlı savaş uçaklarına eşlik eden “loyal wingman” platformları olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. Mover, “Biz insansız savaş uçaklarını daha çok loyal wingman ve entegrasyon açısından düşünüyoruz. Ama bence bazı ülkelerde bu, hava kuvvetinin kendisi olabilir.” ifadelerini kullandı.

    Mover, platformların görevlerinin yer ekipleri tarafından yönetilebileceğini, gelecekte yapay zeka destekli daha yüksek otonomi seviyelerinin de mümkün olabileceği değerlendirmesinde de bulundu.

    Mover, “Hava kuvvetinizin büyük bölümünü bu şekilde oluşturabilirsiniz ve maliyet de daha düşük olur. Çünkü pilotları başka yerlerde eğitmek için para harcamanız gerekmez.” derken Gorky ise “Gerçekten etkileyici. Türkiye'nin insansız hava araçları konusunda yaptıkları oldukça şaşırtıcı.” dedi.

    Eski F/A-18 pilotu Gorky ayrıca KIZILELMA için “Bu, herhangi bir çatışmanın ilk gününde sahip olmak isteyeceğiniz son derece cazip bir silah.” yorumunda da bulundu.

    Mover, KIZILELMA’nın bundan sonraki gelişiminde daha büyük ölçekli tatbikatlarda görülmesinin önemli olacağını söyledi: “Bunu büyük ölçekli bir tatbikatta görmek isterim. Mesela dört uçaklık bir kol halinde. Bu da geliyor. Henüz o aşamada değiller ama çok da uzak değil”

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