ABD'li savaş pilotları KIZILELMA’ya hayran kaldı: “Bu oldukça havalı”

KIZILELMA’nın geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği dahili mühimmat istasyonu testlerinde ROKETSAN üretimi TEBER-82, ardından ASELSAN tarafından geliştirilen TOLUN-P mühimmatları kullanılmıştı.
“Bu oldukça havalı”
KIZILELMA’nın daha önce kanat altındaki harici silah istasyonlarından mühimmat attığını hatırlatan Gonky, dahili silah istasyonuna geçişin önemli bir aşama olduğunu söyledi. TEBER-82’nin gövde içinden bırakıldığı görüntüleri izleyen pilot, test için “Bu oldukça havalı” değerlendirmesini yaptı.
Hatırlanacağı üzere Kasım 2025’te KIZILELMA, MURAD AESA radarıyla tespit ve takip edilen jet motorlu bir hava hedefini GÖKDOĞAN görüş ötesi hava-hava füzesiyle imha etmişti. Pilotlar bu teste referans vererek KIZILELMA’nın bir füzeyle hava hedefini vuran ilk avcı sınıfı insansız savaş uçağı olduğunun altını çizdi.
Gonky’nin değerlendirmesine göre platform, içinde pilot bulunmadan yüksek tehditli bölgelere derin taarruz gerçekleştirebilecek bir silaha dönüşebilir.
“Bazı ülkelerde hava kuvvetinin kendisi olabilir”
Mover, platformların görevlerinin yer ekipleri tarafından yönetilebileceğini, gelecekte yapay zeka destekli daha yüksek otonomi seviyelerinin de mümkün olabileceği değerlendirmesinde de bulundu.
Mover, “Hava kuvvetinizin büyük bölümünü bu şekilde oluşturabilirsiniz ve maliyet de daha düşük olur. Çünkü pilotları başka yerlerde eğitmek için para harcamanız gerekmez.” derken Gorky ise “Gerçekten etkileyici. Türkiye'nin insansız hava araçları konusunda yaptıkları oldukça şaşırtıcı.” dedi.
Eski F/A-18 pilotu Gorky ayrıca KIZILELMA için “Bu, herhangi bir çatışmanın ilk gününde sahip olmak isteyeceğiniz son derece cazip bir silah.” yorumunda da bulundu.
Mover, KIZILELMA’nın bundan sonraki gelişiminde daha büyük ölçekli tatbikatlarda görülmesinin önemli olacağını söyledi: “Bunu büyük ölçekli bir tatbikatta görmek isterim. Mesela dört uçaklık bir kol halinde. Bu da geliyor. Henüz o aşamada değiller ama çok da uzak değil”Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: