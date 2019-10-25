ABD'li Senatörler, Netflix ve Spotify'ın acil durum uyarıları göstermesini istiyor

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ABD'deki Netflix ve Spotify kullanıcıları, çok yakında sistemden acil durum mesajları alabilirler. Zira senatörler Brian Schatz ve John Thune sundukları yeni yasa tasarısında bu yönde bir uygulamanın hayata geçirilmesi gerektiğini belirtiyorlar.

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Bu uyarılar hayat kurtarabilir

Yasa tasarısı 2018 yılında Hawaii'ye atılacak bir füze yönünde sahte bir mesajın yayılması göz önüne alınarak masaya getirildi. Senatör Brian Schatz: "Geçen yıl Hawaii'ye bir füze uyarısı çıktığında, bazı insanlar hiçbir zaman telefonlarından mesaj alamadılar. Bazıları da televizyonlarından ve radyolarından kaçırdılar. Yanlış bir alarm olmasına rağmen, füze uyarısı insanların acil durum uyarıları almaları konusundaki gerçek kusurları ortaya çıkardı. Gerçek bir acil durum halinde, bu uyarılar hayat kurtarabilir, bu yüzden doğru olanı yapmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

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Uygulamaya konmak istenen READI Yasası, Netflix, Disney + ve Spotify gibi dijital yayınların, acil durum mesajlarını yayması ve olası bir sahte uyarı için de bilgilendirme mesajı göndermelerini içeriyor. Günümüzdeki birçok kişinin cep telefonlarındaki bildirimlere, haberlerden çok baktıkları düşünülünce bu yasa tasarısının olumlu olduğu ifade edilebilir. Ancak kabul edip edilmeyeceğini önümüzdeki dönem gösterecek.

https://www.engadget.com/2019/10/25/readi-act/