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    ABD'li Senatörler, Netflix ve Spotify'ın acil durum uyarıları göstermesini istiyor

    ABD senatörleri Brian Schatz ve John Thune'nin sunduğu yasa tasarısı, başta Netflix ve Spotify olmak üzere dijital platformlarda acil durum uyarılarının gösterilmesine neden olabilir.
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    ABD'li Senatörler, Netflix ve Spotify'ın acil durum uyarıları göstermesini istiyor
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    ABD'deki Netflix ve Spotify kullanıcıları, çok yakında sistemden acil durum mesajları alabilirler. Zira senatörler Brian Schatz ve John Thune sundukları yeni yasa tasarısında bu yönde bir uygulamanın hayata geçirilmesi gerektiğini belirtiyorlar.

    Ayrıca Bkz. "Araştırmacılar sadece yazılım kullanarak Wi-Fi kapsama alanını genişletmeyi başardı"

    Bu uyarılar hayat kurtarabilir

    Yasa tasarısı 2018 yılında Hawaii'ye atılacak bir füze yönünde sahte bir mesajın yayılması göz önüne alınarak masaya getirildi. Senatör Brian Schatz: "Geçen yıl Hawaii'ye bir füze uyarısı çıktığında, bazı insanlar hiçbir zaman telefonlarından mesaj alamadılar. Bazıları da televizyonlarından ve radyolarından kaçırdılar. Yanlış bir alarm olmasına rağmen, füze uyarısı insanların acil durum uyarıları almaları konusundaki gerçek kusurları ortaya çıkardı. Gerçek bir acil durum halinde, bu uyarılar hayat kurtarabilir, bu yüzden doğru olanı yapmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

    ABD'li Senatörler, Netflix ve Spotify'ın acil durum uyarıları göstermesini istiyor
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    Uygulamaya konmak istenen READI Yasası, Netflix, Disney + ve Spotify gibi dijital yayınların, acil durum mesajlarını yayması ve olası bir sahte uyarı için de bilgilendirme mesajı göndermelerini içeriyor. Günümüzdeki birçok kişinin cep telefonlarındaki bildirimlere, haberlerden çok baktıkları düşünülünce bu yasa tasarısının olumlu olduğu ifade edilebilir. Ancak kabul edip edilmeyeceğini önümüzdeki dönem gösterecek.



    https://www.engadget.com/2019/10/25/readi-act/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Askaparta 6 sa.
    O mesajın acilliği önemli.
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    AzuLA 10 sa.
    Bizde olsa siyaset ve siyaset adina bayram kutlamalari icin kullanilir.
    Engelledikce siyasetcilerden sms aliyorum durmuyorlar.
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    sankii 19 sa.
    Bu tür acil durum uyarıları her türlü iletişim aracında yayınlanabilir olması bence uygun olur, ancak sadece çok acil durumlarda.
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    obsesoz 1 gün
    Olmaz firmanın böyle bir yükümlülüğü yok ne alaka yani..
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    SEO19 1 gün
    bu açıklamanın amerikancası ;
    amerikanın savaşa gireceğini
    ve gönüllü askere ihtiyaçı olacağı anlamına geliyor !
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    whoisata 1 gün SEO19
    p a l a v e r e
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    Requizm 10 sa. SEO19
    haklısın !
    ama emin de değilim !
    acaba haklı mısın !
    bilmem belki haklısın !
    neyse hayırlı işler !
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