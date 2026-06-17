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    Elon Musk'ı savunayım derken itiraf etti: İran saldırılarında Grok kullanıldı

    Yapay zekâ artık insanların öldürülmesinde doğrudan rol alıyor. Elon Musk'ı savunmak için mahkeme karşısına çıkan Pentagon yetkilisi, İran savaşında Grok'u kullandıklarını itiraf etti.

    Elon Musk'ı savunayım derken itiraf etti: İran saldırılarında Grok kullanıldı Tam Boyutta Gör
    ABD ve İsrail'in son dönemde Orta Doğu'da düzenlediği operasyonlarda yapay zekâdan faydalandığı biliniyor. Hatta bazı uzmanlar, doğrudan insanların ölümüyle sonuçlanan bazı kararların da yapay zekâ bırakıldığını öne sürüyor. Nitekim daha İran savaşının ilk günlerinde bir ilkokulun vurulmasının da bir yapay zekâ sisteminin hatası olabileceği iddia edilmişti. ABD yönetimi bu konuda sessizliğini koruyor olsa da yapay zekânın artık doğrudan insan öldürmek için kullanıldığı giderek daha açık hâle geliyor.

    Grok, İran'da 2000 Farklı Hedefe Karşı Kullanıldı

    Bu hafta ortaya çıkan yeni bilgiler, ABD Savaş Bakanlığı'nın (Pentagon) İran'a yönelik saldırıları sırasında, Elon Musk'ın xAI tarafından geliştirilen Grok modelini kullandığını ortaya çıkardı. Üstelik bu bilgi doğrudan bir Pentagon yetkilsiinden geldi. xAI'ın ABD'de kuracağı yeni veri merkezlerini savunmak için mahkeme karşısına çıkan Pentagon yetkilisi, bu süreçte bazı kritik gerçekleri da ifşa etmiş oldu.

    Pentagon'un yapay zekâ biriminin başındaki isim olan Cameron Stanley tarafından mahkemeye sunulan resmi belgelerde, Grok'un ABD'nin ulusal güvenliği açısından kritik öneme sahip sistemlerden biri olduğu belirtildi. Stanley, Grok'un 2.000 farklı hedefe yönelik 2.000 mühimmatın kullanılmasına destek verdiğini açıkladı. Stanley'nin Elon Musk'ı iyi göstermek için yaptığı bu açıklama, ABD hükümetinin Grok'u doğrudan askeri operasyonlarda kullandığını ilk kez açık şekilde doğrulamış oldu.

    Pentagon yetkililerine göre Grok, şu anda ulusal güvenlik uygulamalarında kullanılabilecek seviyedeki dört gelişmiş yapay zekâ modelinden biri konumunda bulunuyor. Ayrıca modelin, çok gizli güvenlik seviyesine sahip ortamlarda görev kritik operasyonları destekleyebilen üç yapay zekâ sisteminden biri olduğu ifade ediliyor. Pentagon'un özellikle kamu kurumları için geliştirilen Grok Gov Model adlı sürümden yararlandığı belirtiliyor.

    Grok'un savaş alanındaki rolü doğrudan hedef seçmekten ziyade karar vericilere yardımcı olmak olarak tanımlanıyor. Operasyonda kullanılan hedeflerin belirlenmesinde, ABD Ulusal Jeo-Uzamsal İstihbarat Ajansı tarafından geliştirilen Maven Smart System adlı yapay zekâ platformundan da yararlanıldığı aktarılıyor. Bu sistemler, uydu görüntüleri, istihbarat raporları ve çeşitli veri kaynaklarını analiz ederek potansiyel hedefleri işaretliyor ve insan operatörlerin karar alma sürecini destekliyor. En azından Pentagon yetkilisinin iddiası bu yönde. Ancak bu kararlarda insan denetiminin giderek azaldığını savunanlar da var. Yani makinelerin öldürdüğü insanlar kavramı artık bilim-kurgularda gördüğümüz distopik senaryolar olmanın ötesine geçmiş durumda.

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