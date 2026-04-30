ABD’den “Ölüm Ağı” planı: Hedef tüm müttefikleri ortak bir ağda birleştirmek

Tam Boyutta Gör Asya-Pasifik bölgesi son yıllarda giderek artan jeopolitik gerilimlerin merkezine yerleşmiş durumda. Bir yandan Çin’in askeri kapasitesini hızla artırması, diğer yandan ABD'nin yanlış politikalarının Doğu bloğunu bir araya getirmesi derken, ABD ve müttefiklerinin Asya-Pasifik'teki hakimiyeti giderek zayıflıyor. Bu da onları yeni savunma stratejileri geliştirmeye yöneltiyor. Bugüne kadar daha çok ikili anlaşmalar ve bölgesel askeri varlık üzerinden hareket eden Washington, artık çok daha entegre ve ağ tabanlı bir savunma mimarisine geçişin sinyallerini veriyor. ABD’nin son dönemde gündeme getirdiği “kill web” (ölüm ağı) konsepti de bu dönüşümün en somut örneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

ABD; Güney Kore, Japonya ve Filipinler'in Askeri Kapasitesini Birleştirmek İstiyor

ABD Kore Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Xavier Brunson tarafından ortaya konulan bu strateji, Güney Kore, Japonya ve Filipinler’in askeri kapasitelerini tek bir entegre sistemde birleştirmeyi hedefliyor. Brunson’ın The Japan Times’a verdiği röportajda ifade ettiği üzere bu yaklaşım, kara, deniz, hava, uzay, siber ve elektromanyetik alanları kapsayan çok katmanlı bir yapı öngörüyor. Amaç, müttefiklerin sahip olduğu farklı yetenekleri tek bir “hedef ağı” içinde bir araya getirerek gerçek zamanlı ve koordineli müdahale kabiliyeti oluşturmak. Bu da klasik askeri iş birliğinin ötesine geçen, doğrudan veri paylaşımına dayalı bir savaş mimarisi anlamına geliyor.

İmha Zincirini Yerine Ölüm Ağına Geçiliyor

Geleneksel askeri doktrinlerde "kill chain" (TSK literatüründe "hedef tespit ve imha süreci"ne denk geliyor) olarak bilinen yapı; hedefin tespiti, takibi, karar verme ve imha süreçlerinin genellikle tek bir platform ya da ülke tarafından yürütülmesine dayanıyordu. Ancak ölüm ağı yaklaşımı bu doğrusal yapıyı ortadan kaldırarak dağıtık bir sistem öneriyor. Bu yeni modelde herhangi bir sensör (örneğin bir uydu ya da insansız hava aracı), elde ettiği veriyi ağdaki diğer unsurlarla paylaşabiliyor. Böylece bir ülkenin tespit ettiği hedef, başka bir ülkenin silah sistemi tarafından saniyeler içinde vurulabiliyor.

Bu yapı, özellikle karar alma süresini dramatik şekilde kısaltmayı ve savaş alanında esnekliği artırmayı hedefliyor. Örneğin bir uydu düşman gemisini tespit ettiğinde, bu bilgi anında başka bir ülkenin radar sistemine aktarılabiliyor ve nihai olarak üçüncü bir ülkenin füze bataryası tarafından hedef imha edilebiliyor. Bu tür bir senaryoda, farklı ülkelerin sistemleri tek bir organizma gibi hareket ediyor.

Önerilen modelde Güney Kore, güçlü ordusu ve gelişmiş savunma sanayisi sayesinde sistemin ana düğümü olarak konumlandırılıyor. Japonya ise hem coğrafi konumu hem de gelişmiş gözetleme ve erken uyarı sistemleriyle ağın “gözleri” rolünü üstleniyor. Filipinler ise Pasifik ile Hint Okyanusu arasında kritik bir geçiş noktası sağlayarak stratejik erişim avantajı sunuyor.

Bununla birlikte ABD’li askeri planlayıcılar, yalnızca operasyonel entegrasyonu değil, aynı zamanda lojistik bağımsızlığı da artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda bölgede yerel üretim ve bakım kapasitesinin geliştirilmesi planlanıyor. Böylece ABD ana karasından gelen uzun ve kırılgan tedarik zincirlerine olan bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.

Yapay Zekâ da Bu Dönüşümde Rol Oynayacak

Asya-Pasifik'de gerçekleşecek bu dönüşümde yapay zekânın da önemli bir rol oynayacağı düşünülüyor. ABD tarafı, yapay zekâ destekli komuta sistemleri, otonom platformlar ve uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetlerinin birleşimiyle “bilgi ve karar üstünlüğü” sağlayan bir savaş doktrinine geçildiğini vurguluyor. Bu bağlamda ölüm ağı, yalnızca teknik bir entegrasyon değil, aynı zamanda savaşın doğasını değiştirmeye yönelik bir adım olarak görülüyor.

Tabii bu iddialı planın önünde ciddi engeller de bulunuyor. Farklı ülkelerin askeri sistemlerinin teknik olarak uyumlu hâle getirilmesi oldukça karmaşık bir süreç. Bunun yanı sıra veri paylaşımı, komuta zinciri ve angajman kuralları gibi konularda da bu ülkeler arasında önemli farklılıklar bulunuyor. Ortak bir sisteme geçilmesi için önce ortak bir payda da buluşulması gerekiyor. Çin'in bölgede artan etkisi bu ülkeleri bir araya getirmek için iyi bir motivasyon aracı olsa da Güney Kore ve Japonya'nın arasında da tarihsel gerilimler bulunuyor. Tüm bunlar göz önüne alındığında ABD'nin bu vizyonunu hayata geçirmesi hiç kolay görünmüyor; Ancak Asya-Pasifik'te sunulan bu plan, daha küresel, daha entegre ağların oluşumunun habercisi olması açısından önem taşıyor. Yapay zekâ ise bu entegrasyonu daha da hızlandıracak gbii görünüyor.

