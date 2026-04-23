ABD’nin 6. nesil donanma uçağının yeni görüntüsü ortaya çıktı

Paylaşımın zamanlaması ise tesadüf değil. 20 Nisan 2026’da düzenlenen Sea-Air-Space 2026 etkinliğinde konuşan ABD Deniz Kuvvetleri Operasyonlar Şefi Amiral Daryl Caudle, F/A-XX programında Northrop Grumman ile Boeing arasında yapılacak tercihin yakında netleşebileceğini açıkladı. Bunun hemen ardından Northrop Grumman CEO’su Kathy Warden, şirketin bu uçağı üretmek için gerekli endüstriyel kapasiteye sahip olduğunu vurguladı.
Kuyruksuz yapı ve gelişmiş gizlilik özellikleri
Gizlilik odaklı bir diğer önemli detay ise hava girişlerinin gövdenin üst kısmına yerleştirilmiş olması. Üst yüzeyde konumlanan hava alıkları, uçağın yer radarları ve kızılötesi sensörler tarafından tespit edilmesini zorlaştırıyor. Ancak bu tasarımın yüksek hücum açılarında performans sorunları yaratabileceği yönünde eleştiriler de bulunuyor. Buna karşılık, altıncı nesil bir platform olarak F/A-XX’in yakın it dalaşlarından ziyade uzun menzilli angajmanlara odaklanacağı değerlendiriliyor.
Konsept tasarımda öne çıkan bir diğer unsur ise elmas formundaki kanat yapısı. Bu yapı, yüksek hızda seyir verimliliği ve uzun menzil avantajı sunma potansiyeline işaret ederken düşük hız manevra kabiliyetinde bazı ödünler verilmiş olabileceği düşünülüyor. Kanat uçlarının yukarı doğru katlanabilir şekilde tasarlanmış olması ise uçağın uçak gemilerinde kullanım için optimize edildiğini açıkça ortaya koyuyor.
Uçağın iniş takımı detayları da bu görüşü destekliyor. Burun kısmında yer alan çift tekerlekli güçlendirilmiş iniş takımı ve katapult fırlatma çubuğu, F/A-XX’in CATOBAR (Catapult Assisted Take-Off Barrier Arrested Recovery) sistemine uygun olacağını gösteriyor.
Görüntülerde dikkat çeken geniş kokpit kanopisi, F/A-XX’in iki kişilik bir varyanta sahip olabileceği yönündeki spekülasyonları da güçlendirdi. Bu senaryoda ikinci mürettebatın, özellikle yüksek görev yükü gerektiren operasyonlarda insansız “loyal wingman” (sadık kanat arkadaşı) dronların yönetimini üstlenmesi bekleniyor.
YF-23 mirası ve çok rollü görev profili
Henüz bu özelliklerin ne kadarının gerçek bir prototipe yansıyacağı bilinmese de açıklanan detaylar F/A-XX’in gelecekteki deniz hava gücünün omurgasını oluşturabilecek iddialı bir platform olacağını gösteriyor.
Öte yandan ABD Hava Kuvvetleri için ise F-47'nin gelişim süreci devam ediyor. Bilindiği üzere F-47 ihalesinin kazananı Boeing olmuştu.