Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ABD’nin 6. nesil donanma uçağının yeni görüntüsü ortaya çıktı

    Northrop Grumman, ABD Donanması’nın F/A-XX altıncı nesil savaş uçağı için kuyruksuz tasarımı ortaya koyan yeni bir video paylaştı. Boeing ile rekabet sürerken karar süreci iseyaklaşıyor.

    ABD’nin 6. nesil donanma uçağının yeni görüntüsü ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    ABD Donanması’nın altıncı nesil savaş uçağı programı F/A-XX için rekabet kızışırken Northrop Grumman dikkat çekici bir hamle yaptı. Şirket, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı kısa bir video ile geliştirdiği konsept uçağa dair şimdiye kadarki en net görselleri ortaya koydu.

    Paylaşımın zamanlaması ise tesadüf değil. 20 Nisan 2026’da düzenlenen Sea-Air-Space 2026 etkinliğinde konuşan ABD Deniz Kuvvetleri Operasyonlar Şefi Amiral Daryl Caudle, F/A-XX programında Northrop Grumman ile Boeing arasında yapılacak tercihin yakında netleşebileceğini açıkladı. Bunun hemen ardından Northrop Grumman CEO’su Kathy Warden, şirketin bu uçağı üretmek için gerekli endüstriyel kapasiteye sahip olduğunu vurguladı.

    Kuyruksuz yapı ve gelişmiş gizlilik özellikleri

    ABD’nin 6. nesil donanma uçağının yeni görüntüsü ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Yayımlanan yeni görüntüler, F/A-XX konseptinin en dikkat çekici yönlerinden birinin kuyruksuz (tailless) tasarım olduğunu açık biçimde ortaya koyuyor. Önceki ipuçlarında görülen gövde hatları korunurken bu kez dikey stabilizenin tamamen kaldırıldığı görülüyor. Bu tercih, uçağın hem yüksek hem de düşük frekanslı radar sistemlerine karşı izini azaltmayı hedefleyen kritik bir gizlilik hamlesi olarak değerlendiriliyor.

    Gizlilik odaklı bir diğer önemli detay ise hava girişlerinin gövdenin üst kısmına yerleştirilmiş olması. Üst yüzeyde konumlanan hava alıkları, uçağın yer radarları ve kızılötesi sensörler tarafından tespit edilmesini zorlaştırıyor. Ancak bu tasarımın yüksek hücum açılarında performans sorunları yaratabileceği yönünde eleştiriler de bulunuyor. Buna karşılık, altıncı nesil bir platform olarak F/A-XX’in yakın it dalaşlarından ziyade uzun menzilli angajmanlara odaklanacağı değerlendiriliyor.

    Konsept tasarımda öne çıkan bir diğer unsur ise elmas formundaki kanat yapısı. Bu yapı, yüksek hızda seyir verimliliği ve uzun menzil avantajı sunma potansiyeline işaret ederken düşük hız manevra kabiliyetinde bazı ödünler verilmiş olabileceği düşünülüyor. Kanat uçlarının yukarı doğru katlanabilir şekilde tasarlanmış olması ise uçağın uçak gemilerinde kullanım için optimize edildiğini açıkça ortaya koyuyor.

    Uçağın iniş takımı detayları da bu görüşü destekliyor. Burun kısmında yer alan çift tekerlekli güçlendirilmiş iniş takımı ve katapult fırlatma çubuğu, F/A-XX’in CATOBAR (Catapult Assisted Take-Off Barrier Arrested Recovery) sistemine uygun olacağını gösteriyor.

    Görüntülerde dikkat çeken geniş kokpit kanopisi, F/A-XX’in iki kişilik bir varyanta sahip olabileceği yönündeki spekülasyonları da güçlendirdi. Bu senaryoda ikinci mürettebatın, özellikle yüksek görev yükü gerektiren operasyonlarda insansız “loyal wingman” (sadık kanat arkadaşı) dronların yönetimini üstlenmesi bekleniyor.

    YF-23 mirası ve çok rollü görev profili

    ABD’nin 6. nesil donanma uçağının yeni görüntüsü ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Genel tasarım hatları incelendiğinde, Northrop Grumman’ın konseptinin 1990’larda F-22’ye karşı kaybeden YF-23 Black Widow II ile belirgin benzerlikler taşıdığı görülüyor. Bununla birlikte F/A-XX’in, ABD Hava Kuvvetleri’nin odaklandığı saf hava üstünlüğü platformundan farklı olarak çok rollü görev yapısına sahip bir savaş uçağı olması planlanıyor.

    Henüz bu özelliklerin ne kadarının gerçek bir prototipe yansıyacağı bilinmese de açıklanan detaylar F/A-XX’in gelecekteki deniz hava gücünün omurgasını oluşturabilecek iddialı bir platform olacağını gösteriyor.

    Öte yandan ABD Hava Kuvvetleri için ise F-47’nin gelişim süreci devam ediyor. Bilindiği üzere F-47 ihalesinin kazananı Boeing olmuştu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    2019 sigara fiyatları 1.4 egea kaç litre yağ alır ayt edebiyat özet mort translate musallat exe

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    LENOVO Ideapad Slim 3
    LENOVO Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum