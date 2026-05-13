ABD’nin “Altın Kubbe” projesinin maliyeti 1,2 trilyon dolar

Tam Boyutta Gör ABD Başkanı Donald Trump’ın yeniden gündeme taşıdığı “Golden Dome” (Altın Kubbe) füze savunma sistemi projesinin maliyetine ilişkin yeni bir rapor ortaya çıktı. ABD Kongre Bütçe Ofisi’nin (CBO) hazırladığı tahmine göre sistemin geliştirilmesi, konuşlandırılması ve 20 yıllık işletme süreci toplamda yaklaşık 1,2 trilyon dolara mal olacak. Bu rakam, Trump’ın daha önce dile getirdiği 175 milyar dolarlık öngörünün oldukça üzerinde bulunuyor.

Kongre ise projeye şu ana kadar yalnızca 24 milyar dolarlık kaynak ayırdı. Uzmanlara göre sistemin tam anlamıyla hayata geçirilebilmesi için önümüzdeki yıllarda çok daha büyük bütçelerin onaylanması gerekecek.

Temeli Demir Kubbe’ye dayanıyor

Trump, Ocak 2025’te ikinci başkanlık döneminin başlamasının hemen ardından imzaladığı kararnameyle projeyi resmen başlatmıştı. İlk aşamada “Iron Dome for America” adıyla duyurulan sistem, zamanla Trump’ın tercih ettiği “Golden Dome” adıyla anılmaya başladı.

Projede temel ilham kaynağı olarak İsrail’in Iron Dome (Demir Kubbe) hava savunma sistemi gösteriliyor. İsrail tarafından kullanılan sistem, kısa menzilli roket ve füze tehditlerini havada imha etmeyi amaçlıyor. Ancak uzmanlar, ABD’nin coğrafi olarak İsrail ile kıyaslanamayacak ölçüde büyük olduğuna dikkat çekiyor. Kaldı ki Demir Kubbe de tüm İsrail genelinde bir koruma sağlamıyor.

Uzay tabanlı savunma vizyonu

Trump yönetimi, Golden Dome’un yalnızca Dünya’dan gelebilecek tehditlere karşı değil, uzaydan yönlendirilebilecek olası füze saldırılarına karşı da koruma sağlayacağını savunuyor. Ancak uzayın bu ölçekte silahlandırılması bugün halen tam anlamıyla gerçekleşmiş değil.

Trump, Mayıs 2025’te Oval Ofis’te düzenlediği basın toplantısında sistemin mevcut savunma altyapısıyla entegre çalışacağını ve yaklaşık üç yıl içinde tamamen operasyonel hale geleceğini söylemişti.

Golden Dome fikrinin kökeni ise 1980’li yıllara kadar uzanıyor. Trump’ın yaklaşımı, eski ABD Başkanı Ronald Reagan’ın “Strategic Defense Initiative” olarak bilinen girişimini anımsatıyor. Kamuoyunda “Star Wars” olarak da adlandırılan proje, uzaydaki uydular üzerinden lazer sistemleriyle balistik füze imhasını hedefliyordu.

Sistemin etkinliği konusunda şüpheler var

Tam Boyutta Gör Füze savunma sistemlerinin en büyük zorluğu, hareket halindeki bir füzeyi başka bir füze ile vurmanın son derece karmaşık ve başarı oranının her zaman yüksek olması. Bu durum uzun yıllardır savunma teknolojilerinin temel problemlerinden biri olarak görülüyor.

İsrail’in Iron Dome sistemi belirli ölçüde başarılı sonuçlar üretse de zaman zaman yoğun saldırılar karşısında zorlanabiliyor. Örneğin Hizbullah’ın Mart ayında gerçekleştirdiği yaklaşık 100 roketlik saldırıda İsrailli yetkililere göre hedeflerin yalnızca yarısını etkisiz hale getirilebildi.

Golden Dome projesine yönelik eleştiriler yalnızca maliyetle sınırlı değil. Uzmanlar sistemin teknik açıdan uygulanabilirliği konusunda da ciddi kuşkular taşıyor.

Ploughshares Fund’ın eski başkanı Joseph Cirincione, 2025 yılında yaptığı açıklamada Golden Dome’un “kararlı bir balistik füze saldırısını durdurma şansının bulunmadığını” savunmuştu. Cirincione ayrıca son 40 yılda füze savunma teknolojileri için yüz milyarlarca dolarlık araştırma yapıldığını ancak beklentilerin karşılanamadığını belirtiyor.

Geçen yıl yayımlanan bir araştırma da sistemin ölçeğine dair çarpıcı sonuçlar ortaya koymuştu. Çalışmaya göre yalnızca Kuzey Kore kaynaklı tek bir balistik füze tehdidini etkisiz hale getirebilmek için uzay yörüngesinde binin üzerinde silah sisteminin bulunması gerekebilir.

Araştırmada ayrıca Kuzey Kore’nin olası anti-uydu saldırıları düzenleyebileceği ve bunun sistemin sürdürülebilirliğini ciddi biçimde riske atabileceği vurgulanmıştı. Böyle bir savunma ağının maliyetinin ise son derece yüksek olacağı ifade ediliyor.

