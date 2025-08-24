ABD’nin B-2’sine rakip: Çin’in hayalet İHA’sı ilk kez görüldü

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Çin’e ait gizemli bir insansız hava aracına (İHA) ait olduğu öne sürülen yeni görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Uçan kanat tasarımına sahip olan ve Amerikan B-2 “Spirit” bombardıman uçağını andıran bu hava aracı, benzer boyutlarıyla dikkat çekiyor. Ancak düşük çözünürlüklü fotoğraf dışında, uçağın kimliği ve yeteneklerine dair net bilgiler bulunmuyor.

Görüntüde, aracın iniş takımları açık ve kuyruk kanatçıkları ayrılmış şekilde görünüyor. Kaynağı ve çekim tarihi belirsiz olan fotoğraf, güvenilirliği konusunda tartışmalara yol açsa da uzmanlar olasılıkları değerlendiriyor.

ABD'nin efsane uçağına Çinli rakip

Bazı yorumcular uçağın daha önce tanıtılan CH-7 adlı İHA olabileceğini öne sürse de, tasarım ve boyut farklılıkları bu ihtimali zayıflatıyor. Öne çıkan diğer görüş ise, aracın “WZ-X” olarak adlandırılan ve ilk kez Çin’in Sincan’daki Malan test üssünde uydudan görüntülenen yeni bir model olabileceği yönünde. War Zone’un (TWZ) analizine göre, bu üste inşa edilen hangarlar, ABD’nin B-2 uçakları için kullandığı sığınaklara oldukça benzior.

Eğer bu uçak gerçekten WZ-X ise kanat açıklığının yaklaşık 52 metre olduğu tahmin ediliyor. Bu da onu ABD’nin B-2’siyle neredeyse aynı boyutta yapıyor. Ayrıca uçağın kesik kanat uçları, ABD’nin yeni nesil B-21 Raider tasarımını da çağrıştırıyor.

En büyük tartışmalardan biri ise uçağın insanlı mı yoksa tamamen insansız mı olduğuna dair işaretlerin belirsizliği. Görüntülerde kokpit izine rastlanmaması, aracın yüksek irtifa ve uzun süreli görevler (HALE) için geliştirilmiş bir İHA olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Böyle bir platform, düşman hava savunmalarını aşarak gizli keşif, istihbarat toplama ve uzun menzilli iletişim görevlerinde kullanılabilir. Elbette derin darbe görevleri de araçlarından biri olacaktır.

Analistler ayrıca, görüntünün sızdırılma zamanlamasına dikkat çekiyor. Çin’in 3 Eylül’de düzenleyeceği ve Japonya’ya karşı zaferin 80. yılını anacağı askeri geçit töreni öncesinde bu tip sızıntıların “planlı” olabileceği vurgulanıyor.

