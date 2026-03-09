ABD’nin dev Stargate projesindeki kritik veri merkezi iptal edildi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör ABD’nin Teksas eyaletinde, yapay zeka altyapısına yönelik en büyük yatırımlardan biri olarak görülen ve OpenAI ile Oracle’ın ortaklığında geliştirilen Stargate veri merkezi kampüsünün önemli bir genişletme planı iptal edildi. Aktarılanlara göre taraflar arasındaki uzun süren müzakereler finansman ve kapasite ihtiyaçları konusunda uzlaşamayınca genişleme planı rafa kaldırıldı.

Kampüs, başlangıçta yaklaşık 1,2 gigawatt (GW) civarında çalışacak şekilde tasarlanmıştı ve ileriye dönük temel planlar doğrultusunda bu kapasitenin yaklaşık 2,0 GW’a çıkarılması hedefleniyordu. Bu büyüme, yapay zeka modelleri eğitimi ve işletimi için gerekli olan devasa işlem gücünü sağlamak üzere tasarlanıyordu. Bir gigawatt, kabaca bir nükleer reaktörün kapasitesine eşdeğer olup on binlerce eve enerji sağlayabilecek bir güç anlamına geliyor.

Meta fırsat bekliyor

Anlaşmanın önünde en büyük engel, finansman koşulları ve OpenAI’ın değişken kapasite tahminleri oldu. Ayrıca projede yer alan geliştirici Crusoe ile Oracle arasındaki ilişkiler de zorluklar yaşadı. Kaynaklara göre, bu zorluklardan biri ortam soğutma sistemlerinde yaşanan güvenilirlik sorunlarıydı.

Her iki taraf da resmi açıklamalarında birlikte çalışmaya devam edeceklerini ve mevcut Abilene kampüsündeki çalışmaları sürdürdüklerini vurgulasa da planlanan genişleme için yapılan ön anlaşmalar sonuçsuz kaldı.

İptal edilen genişleme projesi, sektörde başka bir ilginç gelişmenin de kapısını araladı. Bloomberg’in haberine göre geliştirici Crusoe, daha önce genişletilmemiş alan için yeni bir kiracı arayışına girdi ve bu noktada Nvidia, potansiyel kiracı olarak Meta Platforms ile görüşmelerin başlamasına aracılık etti.

Meta, halihazırda kendi büyük ölçekli yapay zeka altyapısını kuruyor ve OpenAI‑Oracle ortaklığının iptal ettiği kapasite değerlendirilebilir. Ancak şirket, Abilene kampüsünde genişleme yapacağı ya da alanı kiralayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Abilene’deki genişleme planının iptali, Stargate projesinin bütünü üzerinde olumsuz bir etki yaratmış gibi görünse de OpenAI ve Oracle arasındaki daha geniş kapsamlı işbirliği halen yürürlükte. İki şirket, geçen yıl Temmuz ayında OpenAI için toplamda 4,5 GW’lık veri merkezi kapasitesi oluşturma taahhüdünde bulunmuştu ve bu program devam ediyor. Abilene’de şu anda sekiz veri merkezi binası bulunuyor ve bunlardan ikisi faaliyete geçmiş durumda.

