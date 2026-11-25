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Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Amerika Birleşik Devletleri istihbarat teşkilatı CIA bir siber saldırıya uğradı. Saldırıda kamuya açık istihbarat verilerinin analiz edildiği sistem hedef alındı. ABD'li yetkililer, gizli belgelerin etkilenmediğini ve açığın hızla kapatıldığını açıkladı. Ülkede son dönemde artan bu tür saldırıların, stratejik kurumları ve altyapıları giderek daha fazla zorladığı belirtiliyor. Uzmanlar, yapay zeka araçlarının bu tehditleri daha da artırdığı konusunda uyarıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI), kamuya açık istihbarat verilerini işlemek için kullanılan sistemlerine yönelik bir siber saldırı tespit etti. Saldırıda bazı gizli olmayan bilgilerin açığa çıktığı belirtilirken gizli istihbarat sistemlerinin ve verilerin etkilenmediği açıklandı.

Saldırı kamuya açık istihbarat sistemini hedef aldı

Aktarılanlara göre saldırı, CIA ve ODNI tarafından kullanılan açık kaynak istihbarat sistemine gerçekleştirildi. Söz konusu sistem, kamuya açık ve gizli sınıflandırmasına tabi olmayan materyalleri analiz ederek istihbarat açısından önemli bilgiler ve eğilimler ortaya çıkarmak amacıyla kullanılıyor.

Saldırının hangi yöntemle gerçekleştirildiği henüz açıklanmadı. Ayrıca bilgisayar korsanlarının tam olarak hangi bilgilere eriştiği veya hangi verilerin ele geçirildiği de belirlenebilmiş değil. New York Times'ın ilk olarak duyurduğu olayda, diğer bazı devlet kurumlarına ait bilgilerin de açığa çıkmış olabileceği öne sürüldü.

ABD'li yetkililer, saldırının kritik istihbarat yeteneklerinde veya gizli sistemlerde herhangi bir kesintiye neden olmadığını bildirdi. Yetkililere göre ihlal giderildi, sistemlerdeki güvenlik açığı kapatıldı ve olay kontrol altına alındı.

ABD'de peş peşe siber güvenlik ve sistem kesintileri yaşanıyor

CIA ve ODNI'ye yönelik saldırı, ABD'de son dönemde yaşanan siber güvenlik olayları ve teknoloji kaynaklı kesintilerin ardından geldi. Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) gizli iletişim ağı, geçen hafta gerçekleştirilen bir sistem güncellemesinin ardından geçici olarak devre dışı kaldı. Federal Havacılık İdaresi (FAA) ise hatalı bir yönlendirici kurulumu nedeniyle uçuşları geçici olarak durdurmak zorunda kaldı.

Bunun yanında Visa, Mastercard ve JPMorgan Chase müşterilerine ait binlerce kişinin verilerinin sızdırıldığı bildirildi. ABD Tarım Bakanlığı da yakın zamanda bir veri ihlaliyle gündeme gelirken FBI bünyesinde iki ayrı siber saldırı vakası açıklandı. Pentagon ve İç Güvenlik Bakanlığı da son dönemde çeşitli siber güvenlik olaylarından etkilendi.

ABD’de FBI siber saldırıya uğradı: Kritik veri tabanı hedeflendi 2 gün önce eklendi

Uzmanlar, yapay zekanın siber saldırganlara sağladığı imkanların bu tür olayları daha olası hale getirdiğine dikkat çekiyor. Yapay zeka destekli araçlar, saldırıların daha hızlı ve daha az insan gücüyle gerçekleştirilmesini sağlayabiliyor. Bu nedenle kamu kurumları ve şirketler, güvenlik açıklarını kapatmak ve savunma sistemlerini yenilemek için çalışmalarını hızlandırıyor.

Ancak güvenlik altyapısındaki güncellemeler de yeni sorunlara yol açabiliyor. ABD'de son günlerde yaşanan kesintiler, sistemleri daha güvenli hale getirme çabalarının operasyonel aksaklıkları da beraberinde getirebildiğini gösteriyor. Özellikle ülkenin en hassas bilgilerini barındıran istihbarat kurumları, siber saldırganlar açısından önemli hedefler arasında yer alıyor.

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ABD'nin en gizli kurumlarından CIA hacklendi

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