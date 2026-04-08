Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ABD’nin insansız savaş uçağı düştü: Program durduruldu

    ABD Hava Kuvvetleri’nin “sadık kanat arkadaşı” İHA programındaki YFQ-42A prototipi Kaliforniya’da düştü. General Atomics testleri durdururken, kazanın nedeni için inceleme başlatıldı.

    ABD Hava Kuvvetleri için geliştirilen yeni nesil insansız “wingman” (kanat arkadaşı) programı kapsamında test edilen bir prototip İHA, Kaliforniya’da gerçekleştirilen uçuş sırasında düştü. Olayın ardından üretici şirket General Atomics, test programlarının geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

    Kalkıştan hemen sonra düştü

    Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre kaza, 6 Nisan 2026 tarihinde yerel saatle yaklaşık 13.00’te Kaliforniya’da bulunan Gray Butte Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Söz konusu tesis, General Atomics tarafından uçuş testleri için kullanılan özel bir alan olarak biliniyor.

    Kaza yapan platform, ABD Hava Kuvvetleri’nin Collaborative Combat Aircraft (CCA) programı kapsamında geliştirilen YFQ-42A prototipi oldu. Bu insansız hava aracı, insanlı savaş uçaklarına eşlik ederek görev yapacak şekilde tasarlanmış “sadık kanat arkadaşı” konseptinin bir parçası olarak geliştiriliyor.

    Şirket, kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadığını doğrularken olayın kalkışın hemen ardından gerçekleştiğini belirtti. Açıklamada ayrıca, güvenlik sistemleri ve prosedürlerin olay sırasında planlandığı şekilde devreye girdiği vurgulandı.

    Tüm uçuşlar askıya alındı

    Kazanın ardından General Atomics, YFQ-42A platformuna ait tüm uçuş testlerinin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu. Kazanın nedeni ise henüz netlik kazanmamış durumda. Açıklamada, kapsamlı bir inceleme süreci yürütüleceği ve tüm verilerin analiz edileceği ifade edildi. Testlerin ise ancak gerekli değerlendirmeler tamamlandıktan sonra yeniden başlayacağı bildirildi.

    Düşen YFQ-42A’nın, halihazırda test edilen birden fazla prototipten biri olduğu belirtildi. General Atomics’in bugüne kadar en az üç adet YFQ-42A platformunu kamuoyuna açıkladığı biliniyor. Şirket içinde bu İHA’nın “Dark Merlin” adıyla anıldığı da paylaşılan detaylar arasında yer alıyor.

    3 konsept yarışıyor

    YFQ-42A, ABD Hava Kuvvetleri’nin gelecekteki hava muharebe konseptinde kritik rol oynaması beklenen CCA programının önemli bileşenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu insansız sistemlerin, savaş uçaklarıyla birlikte görev yaparak menzili artırması, sensör veya silah taşıması ve pilot riskini azaltması hedefleniyor. General Atomics, 2024 yılında programın ilk aşaması için prototip geliştirme sözleşmesi almıştı.

    Aynı süreçte Anduril Industries de YFQ-44A modeliyle projeye dahil oldu. Program kapsamında üretim sözleşmesinin 2026 yılı içerisinde verilmesi beklenirken Northrop Grumman da YFQ-48A tasarımıyla potansiyel adaylar arasında yer alıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

    genconline 2 gün önce

    Dr.Perga 4 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 4 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum