ABD’nin insansız savaş uçağı düştü: Program durduruldu

Tam Boyutta Gör ABD Hava Kuvvetleri için geliştirilen yeni nesil insansız “wingman” (kanat arkadaşı) programı kapsamında test edilen bir prototip İHA, Kaliforniya’da gerçekleştirilen uçuş sırasında düştü. Olayın ardından üretici şirket General Atomics, test programlarının geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Kalkıştan hemen sonra düştü

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre kaza, 6 Nisan 2026 tarihinde yerel saatle yaklaşık 13.00’te Kaliforniya’da bulunan Gray Butte Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Söz konusu tesis, General Atomics tarafından uçuş testleri için kullanılan özel bir alan olarak biliniyor.

Kaza yapan platform, ABD Hava Kuvvetleri’nin Collaborative Combat Aircraft (CCA) programı kapsamında geliştirilen YFQ-42A prototipi oldu. Bu insansız hava aracı, insanlı savaş uçaklarına eşlik ederek görev yapacak şekilde tasarlanmış “sadık kanat arkadaşı” konseptinin bir parçası olarak geliştiriliyor.

Şirket, kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadığını doğrularken olayın kalkışın hemen ardından gerçekleştiğini belirtti. Açıklamada ayrıca, güvenlik sistemleri ve prosedürlerin olay sırasında planlandığı şekilde devreye girdiği vurgulandı.

Tüm uçuşlar askıya alındı

Tam Boyutta Gör Kazanın ardından General Atomics, YFQ-42A platformuna ait tüm uçuş testlerinin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu. Kazanın nedeni ise henüz netlik kazanmamış durumda. Açıklamada, kapsamlı bir inceleme süreci yürütüleceği ve tüm verilerin analiz edileceği ifade edildi. Testlerin ise ancak gerekli değerlendirmeler tamamlandıktan sonra yeniden başlayacağı bildirildi.

Airbus’tan kamikaze dronlara karşı yeni hamle: “Bird of Prey” 1 hf. önce eklendi

Düşen YFQ-42A’nın, halihazırda test edilen birden fazla prototipten biri olduğu belirtildi. General Atomics’in bugüne kadar en az üç adet YFQ-42A platformunu kamuoyuna açıkladığı biliniyor. Şirket içinde bu İHA’nın “Dark Merlin” adıyla anıldığı da paylaşılan detaylar arasında yer alıyor.

3 konsept yarışıyor

YFQ-42A, ABD Hava Kuvvetleri’nin gelecekteki hava muharebe konseptinde kritik rol oynaması beklenen CCA programının önemli bileşenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu insansız sistemlerin, savaş uçaklarıyla birlikte görev yaparak menzili artırması, sensör veya silah taşıması ve pilot riskini azaltması hedefleniyor. General Atomics, 2024 yılında programın ilk aşaması için prototip geliştirme sözleşmesi almıştı.

Aynı süreçte Anduril Industries de YFQ-44A modeliyle projeye dahil oldu. Program kapsamında üretim sözleşmesinin 2026 yılı içerisinde verilmesi beklenirken Northrop Grumman da YFQ-48A tasarımıyla potansiyel adaylar arasında yer alıyor.

