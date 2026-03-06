Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör ABD'nin The White House hesabından yapılan yeni bir paylaşımda, beklenmedik bir detay ortaya çıktı. ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarını gösteren klip, başlangıç kısmında Call of Duty serisinden alınan bir sahne içeriyor. Oyun sahnesinin ardından ise gerçek saldırı görüntüleri geliyor.

Microsoft'tan açıklama paylaşılmadı

Videonun ilk saniyelerinde, Call of Duty: Modern Warfare III oyunundaki MGB (Mass Guided Bombs) nükleer saldırı animasyonu yer alıyor. Oyun içinde 30 öldürme serisine ulaşıldığında açılan bu özellik, 10 saniyelik geri sayımın ardından haritadaki tüm oyuncuları ortadan kaldıran bir saldırıyı temsil ediyor.

Paylaşılan videoda Call of Duty animasyonunun ardından, ABD ordusuna ait gerçek operasyon görüntülerine geçiliyor. Klipte İran'a yönelik saldırı anlarına ait çeşitli görüntüler yer alırken, video boyunca oyunlardaki skor sistemini andıran puan işaretleri de kullanılmış durumda. Oyun görüntüsünün kullanımı için Activision veya Microsoft'tan resmi izin alınıp alınmadığı ise bilinmiyor.

İran savaşının maliyeti ortaya çıktı: 2 milyar doları geçti 2 gün önce eklendi

Bu arada, yeni video, oyun görüntülerinin gerçek görüntü gibi kullanıldığı ilk olay değil. Savaş ve çatışma görüntülerinde video oyunlarının gerçek görüntülerle karıştırılması son yıllarda sık sık gündeme geliyor. Özellikle Arma 3 gibi gerçekçi askeri simülasyonlar, sosyal medyada zaman zaman gerçek savaş görüntüsü gibi paylaşılıyor. Son paylaşımda ise durum biraz farklı. Dolayısıyla yeni bir tartışma başlatmış durumda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Savunma Sanayi Haberleri

ABD'nin İran saldırılarında Call of Duty animasyonu kullanıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: