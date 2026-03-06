ABD'nin İran saldırılarında Call of Duty animasyonu kullanıldı

Microsoft'tan açıklama paylaşılmadı
Videonun ilk saniyelerinde, Call of Duty: Modern Warfare III oyunundaki MGB (Mass Guided Bombs) nükleer saldırı animasyonu yer alıyor. Oyun içinde 30 öldürme serisine ulaşıldığında açılan bu özellik, 10 saniyelik geri sayımın ardından haritadaki tüm oyuncuları ortadan kaldıran bir saldırıyı temsil ediyor.
Paylaşılan videoda Call of Duty animasyonunun ardından, ABD ordusuna ait gerçek operasyon görüntülerine geçiliyor. Klipte İran'a yönelik saldırı anlarına ait çeşitli görüntüler yer alırken, video boyunca oyunlardaki skor sistemini andıran puan işaretleri de kullanılmış durumda. Oyun görüntüsünün kullanımı için Activision veya Microsoft'tan resmi izin alınıp alınmadığı ise bilinmiyor.
Bu arada, yeni video, oyun görüntülerinin gerçek görüntü gibi kullanıldığı ilk olay değil. Savaş ve çatışma görüntülerinde video oyunlarının gerçek görüntülerle karıştırılması son yıllarda sık sık gündeme geliyor. Özellikle Arma 3 gibi gerçekçi askeri simülasyonlar, sosyal medyada zaman zaman gerçek savaş görüntüsü gibi paylaşılıyor. Son paylaşımda ise durum biraz farklı. Dolayısıyla yeni bir tartışma başlatmış durumda.
dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz
tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım