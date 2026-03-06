Giriş
    ABD'nin İran saldırılarında Call of Duty animasyonu kullanıldı

    ABD'nin sosyal medya hesabında paylaşılan İran saldırı videosunda ilginç bir detay keşfedildi. Klip, gerçek askeri görüntülerden önce Call of Duty: Modern Warfare 3'ten görüntülerle başlıyor.

    ABD'nin İran saldırılarında Call of Duty animasyonu kullanıldı Tam Boyutta Gör
    ABD'nin The White House hesabından yapılan yeni bir paylaşımda, beklenmedik bir detay ortaya çıktı. ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarını gösteren klip, başlangıç kısmında Call of Duty serisinden alınan bir sahne içeriyor. Oyun sahnesinin ardından ise gerçek saldırı görüntüleri geliyor.

    Microsoft'tan açıklama paylaşılmadı

    Videonun ilk saniyelerinde, Call of Duty: Modern Warfare III oyunundaki MGB (Mass Guided Bombs) nükleer saldırı animasyonu yer alıyor. Oyun içinde 30 öldürme serisine ulaşıldığında açılan bu özellik, 10 saniyelik geri sayımın ardından haritadaki tüm oyuncuları ortadan kaldıran bir saldırıyı temsil ediyor.

    Paylaşılan videoda Call of Duty animasyonunun ardından, ABD ordusuna ait gerçek operasyon görüntülerine geçiliyor. Klipte İran'a yönelik saldırı anlarına ait çeşitli görüntüler yer alırken, video boyunca oyunlardaki skor sistemini andıran puan işaretleri de kullanılmış durumda. Oyun görüntüsünün kullanımı için Activision veya Microsoft'tan resmi izin alınıp alınmadığı ise bilinmiyor. 

    Bu arada, yeni video, oyun görüntülerinin gerçek görüntü gibi kullanıldığı ilk olay değil. Savaş ve çatışma görüntülerinde video oyunlarının gerçek görüntülerle karıştırılması son yıllarda sık sık gündeme geliyor. Özellikle Arma 3 gibi gerçekçi askeri simülasyonlar, sosyal medyada zaman zaman gerçek savaş görüntüsü gibi paylaşılıyor. Son paylaşımda ise durum biraz farklı. Dolayısıyla yeni bir tartışma başlatmış durumda.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Thomas Anderson 1 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 1 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

