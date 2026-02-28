ABD’nin kimseye satmadığı F-22’nin yeni versiyonu görüntülendi

Lockheed Martin, F-22 Raptor için geliştirdiği “Raptor 2.0” konseptini ölçeklendirilmiş bir modelle tanıttı. Yeni tasarım, düşük radar izi sunan harici yakıt tankları ve kanat altına yerleştirilen kızılötesi arama ve takip sistemi (IRST) sensör podları ile öne çıkıyor. Bu gelişmeler, jetin hem menzilini artırmayı hem de modern hava savunma sistemlerine karşı daha etkili olmasını sağlamayı hedefliyor.
Model, üretici tarafından “Raptor 2.0” olarak adlandırılan ve F-22’ye uyarlanacak yükseltmelerini gösteriyor. Yeni model, F-22’nin Uzakdoğu-Pasifik bölgesinde potansiyel çatışmalarda ihtiyaç duyacağı uzun menzilli görevler için kritik iyileştirmeleri içeriyor.
Gizlilik ve menzilde önemli iyileştirmeler yapılıyor
Lockheed'e göre hem mevcut hem de yeni harici yakıt tankları F-22'lere 850 deniz mili (1.570 km) ek menzil sağlıyor. ABD Hava kuvvetleri verilerine göre F-22'lerin yakıt ikmali yapılmadan savaş yarıçapı 590 deniz milidir.
Yeni yakıt tanklarının bu yılın başlarında teslim edilmesi planlanıyor. IRST podları için ise operasyonel test ve değerlendirmenin yıl sonu gerçekleştirileceği belirtiliyor. Öte yandan F-22, sadece yakıt tankları ve sensör podlarıyla değil, radar, iletişim, savunma yardım sistemleri ve işlem gücü gibi alanlarda da güncelleniyor. Ayrıca test uçuşlarında ayna benzeri yeni bir kaplama deneniyor. Bu kaplamanın uzun vadeli planları net olmasa da, F-22'ler artık altıncı nesil F-47 savaş uçağı için ileri teknolojilerin test platformu olarak da kullanılıyor.