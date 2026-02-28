Giriş
    ABD’nin kimseye satmadığı F-22’nin yeni versiyonu görüntülendi

    Lockheed Martin, F-22 Raptor’u “Raptor 2.0” ile yeniliyor. Yeni gizlilik özellikli yakıt tankları ve kanat altı IRST podlarıyla menzil ve tespit yeteneklerinin artırılması hedefleniyor.

    ABD’nin kimseye satmadığı F-22’nin yeni versiyonu görüntülendi Tam Boyutta Gör

    Lockheed Martin, F-22 Raptor için geliştirdiği “Raptor 2.0” konseptini ölçeklendirilmiş bir modelle tanıttı. Yeni tasarım, düşük radar izi sunan harici yakıt tankları ve kanat altına yerleştirilen kızılötesi arama ve takip sistemi (IRST) sensör podları ile öne çıkıyor. Bu gelişmeler, jetin hem menzilini artırmayı hem de modern hava savunma sistemlerine karşı daha etkili olmasını sağlamayı hedefliyor.

    Model, üretici tarafından “Raptor 2.0” olarak adlandırılan ve F-22’ye uyarlanacak yükseltmelerini gösteriyor. Yeni model, F-22’nin Uzakdoğu-Pasifik bölgesinde potansiyel çatışmalarda ihtiyaç duyacağı uzun menzilli görevler için kritik iyileştirmeleri içeriyor.

    Gizlilik ve menzilde önemli iyileştirmeler yapılıyor

    ABD’nin kimseye satmadığı F-22’nin yeni versiyonu görüntülendi Tam Boyutta Gör
    En dikkat çekici yenilik, kanat altına eklenen gizlilik (stealth) özellikli, düşük sürtünmeli yakıt tankları. F-22, uzun menzil gerektiren görevlerde daha önce geleneksel yakıt tankları kullanıyordu ancak bunlar düşman hava savunmaları karşısında gizlilik avantajını zayıflatıyordu. Yeni tanklar, ihtiyaç halinde uçaktan atılabilecek şekilde tasarlandı ve hem radar görünürlüğünü azaltıyor hem de performansı koruyor. Lockheed Martin, bazı senaryolarda bu tankların uçak üzerindeyken doğrudan çatışmaya girileceğini belirtiyor.

    Lockheed'e göre hem mevcut hem de yeni harici yakıt tankları F-22'lere 850 deniz mili (1.570 km) ek menzil sağlıyor. ABD Hava kuvvetleri verilerine göre F-22'lerin yakıt ikmali yapılmadan savaş yarıçapı 590 deniz milidir.

    ABD’nin kimseye satmadığı F-22’nin yeni versiyonu görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Yakıt tanklarının dış tarafında yer alan podlar ise IRST sistemi içeriyor. F-22 tasarlandığında bu sensör planlanmış ancak maliyet gerekçesiyle uygulanmamıştı. IRST podları, radar izi düşük hedefleri tespit etmede kritik bir rol oynuyor. Sensör verileri IRST donanımlı F-22’ler aracılığıyla diğer Raptor uçaklarıyla da paylaşılabilecek ve durum farkındalığı da artırılacak. Lockheed Martin, bu podları “Gelişmiş Sensör Podu” olarak adlandırıyor.

    Yeni yakıt tanklarının bu yılın başlarında teslim edilmesi planlanıyor. IRST podları için ise operasyonel test ve değerlendirmenin yıl sonu gerçekleştirileceği belirtiliyor. Öte yandan F-22, sadece yakıt tankları ve sensör podlarıyla değil, radar, iletişim, savunma yardım sistemleri ve işlem gücü gibi alanlarda da güncelleniyor. Ayrıca test uçuşlarında ayna benzeri yeni bir kaplama deneniyor. Bu kaplamanın uzun vadeli planları net olmasa da, F-22’ler artık altıncı nesil F-47 savaş uçağı için ileri teknolojilerin test platformu olarak da kullanılıyor.

