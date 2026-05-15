ABD’nin satış onayına rağmen Nvidia, Çin’e tek bir H200 bile satamadı

Tam Boyutta Gör ABD yönetimi, Nvidia’nın yapay zeka odaklı en güçlü çözümlerinden biri olan H200 hızlandırıcılarını Çin’deki yaklaşık 10 şirkete satmasına onay verdi. Ancak alınan lisans izinlerine rağmen şu ana kadar Çin’e tek bir H200 teslimatı bile yapılmadığı ortaya çıktı. Bunun Washington ile Pekin arasındaki teknoloji rekabetinin bir yansıması olduğu düşünülüyor.

Reuters’ın aktardığı bilgilere göre Nvidia CEO’su Jensen Huang, Çin’de devam eden temaslar kapsamında sürecin önünü açmaya çalışıyor. Başlangıçta Beyaz Saray heyetinde yer almayan Huang’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın davetiyle Pekin ziyaretine katıldığı belirtiliyor. Bu gelişme uzun süredir askıda kalan H200 anlaşmalarının yeniden hareketlenebileceği beklentisini doğurdu.

Alibaba, Tencent ve ByteDance’e satış izni verildi

ABD Ticaret Bakanlığı’nın verdiği lisans kapsamında Alibaba, Tencent, ByteDance ve JD.com gibi Çin’in en büyük teknoloji şirketlerinin Nvidia H200 satın almasına onay verildiği bildirildi. Kaynaklara göre Lenovo ve Foxconn da yetkili dağıtıcılar arasında yer alıyor. Çinli şirketlerin çipleri doğrudan Nvidia’dan ya da bu dağıtıcılar üzerinden satın alabileceği ifade ediliyor.

Anlaşma şartlarına göre her onaylı müşteri için azami 75 bin adet H200 çipi satın alma sınırı bulunuyor. Ancak tüm izin süreçlerinin tamamlanmasına rağmen satışların fiilen başlamadığı belirtiliyor.

Çin yerel kullanımı öne çıkarıyor

Tam Boyutta Gör Sürece yakın kaynaklar, gecikmenin temel nedenlerinden birinin Pekin yönetiminin yaklaşımı olduğunu belirtiyor. İddiaya göre Çinli firmalar, hükümetten gelen yönlendirmeler sonrası satın alma konusunda daha temkinli davranmaya başladı. Çin tarafının özellikle yabancı teknoloji bağımlılığı konusunda artan endişeleri nedeniyle siparişleri sıkı incelemeye aldığı ifade ediliyor.

Huawei başta olmak üzere yerli üreticilerin geliştirdiği çözümler halen Nvidia’nın gerisinde bulunsa da Çinli şirketlerin son dönemde yerli alternatifleri daha fazla öne çıkarmaya başladığı belirtiliyor. Özellikle DeepSeek gibi şirketlerin Huawei tabanlı çözümlere vurgu yapması, Nvidia’nın Çin pazarındaki konumunun zayıfladığına işaret ediyor.

Nvidia’nın Çin’deki hakimiyeti eriyor

ABD’nin ihracat kısıtlamaları sertleşmeden önce Nvidia’nın Çin’deki gelişmiş yapay zeka çipi pazarındaki payının yaklaşık yüzde 95 seviyesinde olduğu belirtiliyor. Çin’in bir dönem Nvidia gelirlerinin yüzde 13’ünü oluşturduğu aktarılıyor.

Ancak mevcut ihracat politikaları nedeniyle şirketin Çin’deki yapay zeka hızlandırıcı pazarındaki etkisinin neredeyse sıfıra indiği ifade ediliyor.

Satış süreci karmaşık şartlara takıldı

H200 satışlarının ilerleyememesinin arkasında yalnızca siyasi çekinceler değil, oldukça karmaşık düzenlemeler de bulunuyor. ABD’nin ocak ayında yürürlüğe koyduğu yeni kurallar kapsamında Çinli alıcıların yeterli güvenlik prosedürlerine sahip olduklarını kanıtlaması gerekiyor. Ayrıca çiplerin askeri amaçlarla kullanılmayacağına dair güvence verilmesi şart koşuluyor.

Nvidia’nın da ABD içinde yeterli stok bulundurduğunu resmî olarak doğrulaması gerekiyor. Bunun yanında Trump yönetiminin geliştirdiği özel düzenleme kapsamında çip satışlarından elde edilen gelirin yüzde 25’inin ABD’ye aktarılması planlanıyor. Bu nedenle H200 sevkiyatlarının önce ABD topraklarından geçirilmesi gerekiyor. ABD yasaları doğrudan ihracat vergisine izin vermediği için bu yöntem bir tür hukuki çözüm olarak uygulanıyor.

Ancak bu yapı Pekin tarafında ek güvenlik kaygılarını da beraberinde getirdi. Çinli yetkililerin özellikle donanımlara müdahale edilmesi veya gizli güvenlik açıkları bulunması ihtimalinden endişe duyduğu belirtiliyor. ABD içinde de Nvidia’nın Çin’e yeniden yüksek performanslı yapay zeka çipleri satmasına karşı çıkan güçlü bir kesim bulunuyor.

ABD'nin satış onayına rağmen Nvidia, Çin'e H200 çipi satamadı

