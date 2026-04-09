    ABD’nin ultra gizli RQ-180 insansız uçağı Yunanistan semalarında görüldü

    ABD’nin gizli RQ-180 insansız uçağı Yunanistan semalarında yaptığı uçuşlarla ilk kez görüntülendi. Yeni videolar dronun sensör ve yüksek irtifa özelliklerini ortaya koyuyor.

    ABD’nin ultra gizli insansız uçağı Yunanistan semalarında görüldü Tam Boyutta Gör
    Birkaç haftadır yüksek irtifa ve uzun süreli gözetleme görevleri için tasarlanmış, son derece gizli bir insansız hava aracı olan ve gayriresmi olarak RQ-180 adıyla anılan dron, Yunanistan’daki Larissa Hava Üssü çevresinde gözlemleniyor. Uçağa, Afganistan’da RQ-170 Sentinel’e “Beast of Kandahar” denilmesinin ardından benzer biçimde “Lady of Larissa” adı verilmeye başlandı.

    Uçağın, Northrop Grumman’ın bir yan kuruluşu olan Scaled Composites tarafından geliştirildiği tahmin ediliyor ve yoğun hava savunma sistemleriyle korunan bölgelerde bile operasyon yapabilme kapasitesine sahip olduğu ifade ediliyor.

    Gizlilik özellikleriyle donatılmış

    ABD’nin ultra gizli insansız uçağı Yunanistan semalarında görüldü Tam Boyutta Gör
    Eski gözetleme dronlarından farklı olarak RQ-180, gelişmiş stealth teknolojileri içeriyor. Uçağın B-21 Raider’a benzer bir uçan kanat tasarımına sahip olması, radar sistemleri ve modern hava savunma ağlarından kaçınmasına olanak tanıyor. Resmi bilgiler sınırlı olsa da dronun sinyal istihbaratı, elektronik gözetleme ve yüksek çözünürlüklü görüntüleme sensörleri taşıdığı ve bu sayede kritik verileri hassas bölgelerden toplayabildiği belirtiliyor.

    2010’ların ortalarında operasyonel hizmete girdiği düşünülen RQ-180, özellikle RQ-4 Global Hawk gibi geleneksel dronların tespit edilebileceği bölgelerde ABD’nin istihbarat toplama kabiliyetini sürdürebilmesi açısından hayati önem taşıyor.

    İlk kez komşuda görüntülendi

    RQ-180, 18 Mart’ta Yunanistan’daki Larissa Hava Üssü semalarında ilk kez görüldü. Paylaşılan videolar insansız uçağın uçuşunu detaylı biçimde ortaya koyuyor. Görüntülerde dikkat çeken başlıca özellikler arasında, ana iniş takımının hemen arkasında yer alan iki büyük elektro-optik sensör penceresi bulunuyor. Bu pencerelerin her biri muhtemelen çok spektrumlu bir sensör sistemine ev sahipliği yapıyor.

    Yetenekleri sınırları zorluyor

    RQ-180’in 60.000 feet’in üzerinde irtifada görev yapabildiği ve uçuş sürelerinin görev gereksinimlerine bağlı olarak bir günü aşabileceği tahmin ediliyor. Uçağın stealth özellikleri sadece şekliyle sınırlı kalmayıp radar emici malzemeler ve ısı ile elektronik emisyonların dikkatli yönetimini de içeriyor. Bu sayede çeşitli tespit yöntemleriyle fark edilmesi oldukça güçleşiyor.

    RQ-180’in en dikkat çekici özelliklerinden biri, sinyal istihbaratı (SIGINT) ve elektronik harp destek görevlerinde oynadığı rol. Uçağın iletişimleri yakalama, radar emisyonlarını izleme ve düşman savunma sistemlerinin detaylı bir elektronik haritasını çıkarma kapasitesine sahip sofistike sensör paketleri taşıdığı bildiriliyor.

    RQ-180, büyük olasılıkla yer hedeflerini izleyebilen radar (GMTI) ve sentetik açıklıklı radar (SAR) modlarına sahip güçlü bir radar ile birlikte elektronik istihbarat toplama yeteneklerini taşıyor. Optik kameraların varlığı da son görüntülerle doğrulanmış görünüyor. GMTI, savaş yöneticilerinin düşman hareketlerini anlık takip etmesini ve hızlı şekilde operasyon planlarını uyarlamasını sağlarken SAR modu, hedef alanının radar üzerinden uydu benzeri görüntüsünü sunuyor ve gece gündüz fark etmeksizin çalışabiliyor.

    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

    G
    genconline 3 gün önce

    .

    D
    Dr.Perga 6 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 6 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

