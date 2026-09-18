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    ABD'nin veri merkezleri Almanya ve Japonya'nın toplamından daha fazla doğalgaz tüketecek

    Yapay zekâ yarışı büyüdükçe enerji ihtiyacı da katlanıyor. Yeni tahminlere göre ABD'deki veri merkezlerinin  tüketeceği doğal gaz, Almanya ve Japonya'nın toplam tüketimini bile geride bırakabilir.

    ABD'nin veri merkezleri Almanya ve Japonya'nın toplamından daha fazla doğalgaz tüketecek Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâyı besleyen veri merkezlerinin giderek artan enerji ihtiyacı, önümüzdeki yıllarda daha da büyüyecek gibi duruyor. Ülkelerin ve şirketlerin artan bu ihtiyacı karşılayabilmek için her türlü kaynağı sonuna kadar kullanması gerekecek gibi görünüyor. Tabii doğalgaz da bundan nasibini alacak.

    BloombergNEF tarafından yayımlanan yeni bir rapor, 2035 yılına gelindiğinde ABD'deki veri merkezlerinin Almanya ve Japonya'nın bugünkü toplam tüketiminden daha fazla doğalgaz yakacağını öngörüyor. Zira BloombergNEF'in yeni tahminine göre ABD'deki veri merkezleri 2035 yılında günde yaklaşık 18 milyar fit küp doğal gaz tüketecek noktaya ulaşacak.

    Bu miktar, kurumun yalnızca dokuz ay önce yaptığı tahminin neredeyse iki katına çıkmış durumda. Üstelik yeni hesaplama, duyurulan veri merkezi projelerinin tamamının hayata geçirilmeyeceğini de hesaba katıyor. Buna rağmen yapay zekâ kaynaklı enerji talebinin beklenenden çok daha hızlı büyüdüğü görülüyor.

    Veri Merkezlerinin Hemen Yanına Doğal Gaz Santralleri Kuruluyor

    Doğal gazın burada önemli bir rol oynamasının temel nedeni ise veri merkezlerinin ihtiyaç duyduğu elektriğin miktarı ve sürekliliği. Yapay zekâ için kullanılan GPU ve diğer hızlandırıcıların bulunduğu sunucular yalnızca yüksek miktarda enerji tüketmekle kalmıyor, bu enerjinin kesintisiz şekilde sağlanmasını da gerektiriyor. ABD'deki elektrik şebekesinin yeni veri merkezlerinin ihtiyaç duyduğu kapasiteyi aynı hızda sağlayamaması, teknoloji şirketlerini farklı çözümlere yöneltiyor.

    Microsoft, Google, Amazon gibi şirketler de gelecek planlarında doğalgaza kayda değer bir yer ayırıyor. Son dönemde duyurulan veri merkezi projelerinin bir çoğu, hemen yanına kurulacak ve doğaz gazla çalışacak enerji santralleriyle birlikte geliyor. Bu sistemlerde elektrik şebekesinin yeni bir veri merkezine bağlanması için yıllarca beklemek yerine, doğal gaz santrali doğrudan tesisin yanında kuruluyor.

    BloombergNEF, bu şekilde doğrudan veri merkezlerine elektrik sağlayacak santrallerin 2035 yılında günde 2,9 ila 3,4 milyar fit küp arasında doğal gaz tüketebileceğini hesaplıyor.

    Asıl büyük artış elektrik şebekesine bağlı veri merkezlerinden gelecek

    Veri merkezlerinin kendi doğal gaz santrallerini kurması son dönemde daha fazla gündeme gelse de BloombergNEF'e göre asıl büyük talep artışı elektrik şebekesine bağlı tesislerden gelecek. Tahminlere göre bu veri merkezleri, elektrik sektörünün doğal gaz tüketimini 2035'e kadar günde yaklaşık 15 milyar fit küp artıracak. Dolayısıyla burada yalnızca yeni veri merkezlerinin birkaç santral kurmasından ibaret bir değişimden söz edilmiyor. Yapay zekâ altyapısının büyümesi, ABD'nin elektrik üretiminde doğal gazın kullanımını da önemli ölçüde yukarı çekebilecek bir faktör hâline geliyor.

    Doğal gaz ve elektrik fiyatlarını da etkileyebilir

    Ortada bu kadar büyük bir talep artışı olduğu için etkilenen yalnızca teknoloji şirketleri olmayacak. Doğal gaz, ABD'de elektrik üretiminde önemli bir kaynak olduğu için veri merkezlerinin tüketimindeki artış, enerji piyasasının tamamını etkileyebilir. Talebin hızlı biçimde yükselmesi doğal gaz fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilir ve bunun sonucunda elektrik üretim maliyetleri de artabilir.

    Üstelik yapay zekâ veri merkezleri ile doğal gaz arasındaki ilişki yalnızca enerji maliyetleri açısından tartışılmıyor. Doğal gazın çıkarılması, işlenmesi, taşınması ve yakılması sera gazı emisyonlarına yol açıyor. Ayrıca üretim ve dağıtım sırasında atmosfere kaçan metan da iklim açısından önemli bir sorun oluşturuyor. TechCrunch'ın BloombergNEF verilerine dayandırdığı hesaplamaya göre söz konusu ek tüketim günde yaklaşık 1 milyon metrik ton ilave sera gazı emisyonuna karşılık gelebilir. Bu da yapay zekâ altyapısının büyümesinin, çevresel etkiler açısından da çok daha büyük bir ölçeğe ulaşabileceğini gösteriyor.

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