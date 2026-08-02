ABD'nin yapay zeka pilotlu F-16'sına karşı Türkiye'nin Kızılelma hamlesi ve F16 ÖZGÜR projesi

ABD'nin F-16'sını yapay zeka uçurdu, dünya şaşırdı. Türkiye bu yarışta nerede? DARPA destekli VENOM testine karşı Kızılelma ve F16 ÖZGÜR projelerinin yerini bu videoda konuştuk

ABD Hava Kuvvetleri ve DARPA, VENOM adını verdikleri otonomi kitini sıradan bir F-16'ya monte ederek uçağı yapay zeka kontrolünde uçurmayı başardı. Kalkışı bir pilot yaparken, güvenli irtifaya ulaşıldıktan sonra kontrol tamamen yapay zekaya devredildi. Bu videoda hem bu tarihi testi hem de arkasındaki teknolojiyi anlatıyoruz.

VENOM'un en kritik özelliği, uçağın ana uçuş yazılımına dokunulmadan monte edilebilmesi. Yani teoride filodaki herhangi bir F-16'ya uygulanabilir bir sistemden bahsediyoruz. "Human-on-the-loop" adı verilen bu modelde pilot sadece gözetmen konumunda; yapay zeka karar veriyor, insan gerekirse müdahale ediyor.

Peki bu haber Türkiye için ne anlama geliyor? Türk Hava Kuvvetleri, dünyanın en büyük F-16 filolarından birine sahip. Videoda ÖZGÜR Projesi ile bu filonun nasıl yerlileştirildiğini, ASELSAN'ın MURAD radarından HAVELSAN'ın görev planlama yazılımına kadar hangi milli sistemlerin entegre edildiğini detaylıca ele alıyorum.

Ancak ÖZGÜR Projesi ile VENOM'u karıştırmamak gerekiyor — biri avionik yerlileştirme, diğeri otonom uçuş. Asıl VENOM'a karşılık gelen Türk projesi, Baykar'ın Kızılelma'sı ve Leonardo ile birlikte yürütülen K-SWARM programı. Bu bölümde Kızılelma'nın loyal wingman konseptindeki yerini ve insanlı-insansız otonom formasyon uçuşunu anlatıyorum.

Videoda ayrıca Boeing MQ-28 Ghost Bat, Kratos XQ-58 Valkyrie ve Sukhoi S-70 Okhotnik-B gibi dünyadaki rakip otonom platformlarla karşılaştırma da yapıyorum. Türkiye'nin bu yarışta nerede durduğunu, hangi teknolojik altyapıya sahip olduğunu ve VENOM benzeri bir F-16 retrofit projesinin gerçekçi olup olmadığını konuşuyoruz.

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