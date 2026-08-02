Kim Nerede? 242 Elektrikli MG 07 kapışılıyor: İlk 20 saatte 21 bin sipariş! 53 Tam otonom sürüş devredeyken kaza yapan Tesla ikiye ayrıldı: İşte görüntüler 40 Marvel film ve dizileri hangi sırayla izlenir? (2026)
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    YouTube Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    ABD'nin yapay zeka pilotlu F-16'sına karşı Türkiye'nin Kızılelma hamlesi ve F16 ÖZGÜR projesi

    ABD'nin F-16'sını yapay zeka uçurdu, dünya şaşırdı. Türkiye bu yarışta nerede? DARPA destekli VENOM testine karşı Kızılelma ve F16 ÖZGÜR projelerinin yerini bu videoda konuştuk

    ABD Hava Kuvvetleri ve DARPA, VENOM adını verdikleri otonomi kitini sıradan bir F-16'ya monte ederek uçağı yapay zeka kontrolünde uçurmayı başardı. Kalkışı bir pilot yaparken, güvenli irtifaya ulaşıldıktan sonra kontrol tamamen yapay zekaya devredildi. Bu videoda hem bu tarihi testi hem de arkasındaki teknolojiyi anlatıyoruz.

    VENOM'un en kritik özelliği, uçağın ana uçuş yazılımına dokunulmadan monte edilebilmesi. Yani teoride filodaki herhangi bir F-16'ya uygulanabilir bir sistemden bahsediyoruz. "Human-on-the-loop" adı verilen bu modelde pilot sadece gözetmen konumunda; yapay zeka karar veriyor, insan gerekirse müdahale ediyor.

    Peki bu haber Türkiye için ne anlama geliyor? Türk Hava Kuvvetleri, dünyanın en büyük F-16 filolarından birine sahip. Videoda ÖZGÜR Projesi ile bu filonun nasıl yerlileştirildiğini, ASELSAN'ın MURAD radarından HAVELSAN'ın görev planlama yazılımına kadar hangi milli sistemlerin entegre edildiğini detaylıca ele alıyorum.

    Ancak ÖZGÜR Projesi ile VENOM'u karıştırmamak gerekiyor — biri avionik yerlileştirme, diğeri otonom uçuş. Asıl VENOM'a karşılık gelen Türk projesi, Baykar'ın Kızılelma'sı ve Leonardo ile birlikte yürütülen K-SWARM programı. Bu bölümde Kızılelma'nın loyal wingman konseptindeki yerini ve insanlı-insansız otonom formasyon uçuşunu anlatıyorum.

    Videoda ayrıca Boeing MQ-28 Ghost Bat, Kratos XQ-58 Valkyrie ve Sukhoi S-70 Okhotnik-B gibi dünyadaki rakip otonom platformlarla karşılaştırma da yapıyorum. Türkiye'nin bu yarışta nerede durduğunu, hangi teknolojik altyapıya sahip olduğunu ve VENOM benzeri bir F-16 retrofit projesinin gerçekçi olup olmadığını konuşuyoruz.

    Beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarda görüşünüzü paylaşmayı unutmayın. Türkiye'nin mevcut F-16 filosunu otonomlaştırması mı, yoksa Kızılelma ve KAAN gibi yeni nesil platformlara odaklanması mı daha mantıklı sizce?

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum