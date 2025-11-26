Giriş
    ABD’nin yeni Manhattan Projesi ‘Genesis Mission’ hakkında merak edilenler

    ABD yönetimi, Genesis Mission ile yapay zeka ve kapsamlı federal veri setlerini bir araya getirerek Manhattan Projesi ölçeğinde ulusal bir bilim hamlesi başlatıldığını duyurdu.

    ABD’nin yeni Manhattan Projesi: Genesis Mission Tam Boyutta Gör
    ABD Başkanı Donald Trump, bilimsel keşifleri hızlandırmak amacıyla yapay zekayı federal büyük veri setleriyle birleştirmeyi hedefleyen “Genesis Mission” adlı başkanlık kararnamesini imzaladı. Kararname, yapay zeka alanında küresel teknolojik üstünlük yarışını II. Dünya Savaşı sırasında atom bombasının geliştirilmesini sağlayan Manhattan Projesi’yle kıyaslayacak kadar acil ve iddialı bir çaba olarak tanımlıyor.

    Her alanda bilimsel atılım hedefleniyor

    Başkanlık kararnamesiyle resmiyet kazanan proje, önümüzdeki on yıl içinde Amerikan bilim ve mühendisliğinin verimliliğini ve etkisini iki katına çıkarmayı hedefliyor.  Kararnamede ulusal güvenlik, bilimsel keşif ve enerji inovasyonu öncelikli alanlar olarak öne çıkıyor. NASA, Ulusal Sağlık Enstitüleri ve diğer federal bilim kurumları tarafından yönetilen veri setlerinin bu çabada kritik rol oynayacağı belirtiliyor. Bu veri setleri, derin denizlerden uzay araştırmalarına, insan genomundan bilgisayar simülasyonlarına kadar milyarlarca ölçüm, görüntü ve simülasyonu içeriyor.

    Başkanın bilim danışmanı Michael Kratsios, Genesis Mission’ın federal bilim kaynaklarının en kapsamlı seferberliği olduğunu belirtti. Projenin yapay zekayı kullanarak deney tasarımını otomatikleştireceğini, simülasyonları hızlandıracağını ve protein katlanması ile füzyon plazma dinamikleri gibi karmaşık süreçler için koruyucu modeller geliştireceğini açıkladı. Bu sayede keşif süreleri önemli ölçüde kısalacak, bilim insanları daha iddialı hipotezleri test edebilecek ve bugüne kadar ulaşılamayan bilimsel buluşlara erişim mümkün olacak.

    Kararnameye göre ABD Enerji Bakanlığı (DOE), 60 gün içinde üzerinde çalışılacak 20 öncelikli zorluğu belirlemek, 90 gün içinde mevcut hesaplama kaynaklarını kataloglamak, 120 gün içinde federal ve diğer araştırma kurumlarından gelen verileri kullanma planını oluşturmak ve 270 gün içinde en az bir öncelikli zorlukta ilerleme sağladığını göstermek zorunda.

    Füzyon ve enerji ana odakta

    ABD’nin yeni Manhattan Projesi: Genesis Mission Tam Boyutta Gör
    Öncelikli alanlar arasında füzyon enerjisi, ileri nükleer reaktörler, elektrik şebekesi modernizasyonu, yeni malzemeler, kuantum bilgisayarları ve yeni nesil ilaçlar bulunuyor.

    Projeye Nvidia, Anthropic, OpenAI, AMD, Amazon Web Services, Microsoft, IBM ve Google gibi büyük teknoloji şirketlerinin katkı sağlayacağı belirtilse de, katkılarının detayları henüz net değil. DOE açıklamasında, sistemin dünyanın en gelişmiş süper bilgisayarları, yapay zeka sistemleri ve kuantum teknolojileri ile ülkenin en ileri bilimsel enstrümanlarını birbirine bağlayacağı vurgulandı.

    Bu kapsamda, platform Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı’nda inşa edilecek iki bağımsız AI süper bilgisayara bağlanacak. HP Enterprises tarafından üretilecek bu makineler, Trump AI Eylem Planı’nın amiral gemisi konumunda olacak. Enerji Bakanlığı daha önce bu süper bilgisayarların AMD işlemcilerle çalışacağını ve enerji, tıp, sağlık ile ulusal güvenlik alanlarındaki en büyük sorunları çözmeye katkı sağlayacağını duyurmuştu.

