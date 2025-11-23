Giriş
    ABD'nin yeni mühimmatı, sıradan tüfekleri hiçbir ek parça olmadan dron avcısına dönüştürüyor

    ABD'nin geliştirdiği özel mühimmatlar, AR-15 ve SIG MCX gibi standart asker tüfeklerini birer dron avcısına dönüştürüyor. Üstelik bunun için herhangi bir ek parça ya da modifikasyon gerekmiyor.

    ABD'nin yeni mühimmatı, sıradan tüfekleri hiçbir ek parça olmadan dron avcısına dönüştürüyor Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda hem savaş alanlarında hem de istihbarat operasyonlarında yoğun şekilde kullanılan dronlar, bugün savunma hatlarını en çok zorlayan unsurlar arasında yer alıyor. Düşük maliyetli dronları durdurmak için hava savunma sistemlerinin devreye girmesi, hem bu sistemlerdeki mühimmatı boşaltıp daha büyük tehlikelere karşı zayıflatıyor, hem de orantsız bir maliyet çıkarıyor. Geleneksel hava savunma sistemleriyle dron avlamak, savunma tarafına milyonlarca dolara mâl oluyor. Bu yüzden pek çok ülke alternatif çözümler geliştirmeye çalışıyor. Bu ülkelerden biri olan ABD, bu yönde önemli bir adım attı ve standart piyade tüfeğini hiçbir ek parça olmadan bir dron avcısına dönüştüren özel 5.56×45 mm mühimmat geliştirdi.

    Bu özel mermilerin çalışma prensibi, tek bir çekirdek yerine ateşlendiğinde çoklu saçmalar yayan bir tasarıma dayanıyor. Mermi namludan çıktıktan sonra ilerledikçe genişleyen bir parçacık bulutu yayıyor ve hedefle arasındaki mesafe büyüdükçe bu koni şeklindeki dağılım genişliyor. Böylece nispeten küçük ve manevra kabiliyeti yüksek dronları vurma olasılığı ciddi şekilde artıyor. YouTube kanalı Administrative Results tarafından gerçekleştirilen testlerde bu geniş dağılımın birçok İHA'yı düşürmeyi başardığı görülüyor. Videoda dronların rotor, gövde, motor ve hatta üzerindeki yük gibi hassas noktalarının saçma parçalarıyla kısa sürede işlevsiz hâle geldiği gösteriliyor.

    Sahadaki Her Askere Bir "Dron Avcısı" Şarjörü Verilebilir

    ABD Ordusu’nun tatbikatlarda kullanmaya başladığı bu özel mermiler, elbette geleneksel anti-İHA sistemlerini tamamen ikame edemeyecektir. Ancak zaten asıl hedefleri de bu değil. Buradaki başlıca amaç sahadaki askerlere hızlı, taşınabilir ve düşük maliyetli bir son savunma seçeneği sunmak. Rusya-Ukrayna cephesindeki askerlerin kamikaze dronlar tarafından avlandığı videoları görmeyen yoktur herhâlde. ABD'nin dron avcısı mühimmatları, bu tarz senaryolarda askerlerin yardımına koşabilir. Ayrıca sınır güvenliğini sağlayan nöbetçiler için de epey faydalı olabilir.

    Özellikle ek bir modifikasyon gerektirmemeleri, bu yeni mühimmatı daha da kıymetli kılıyor. AR-15, SIG MCX ve benzeri NATO standardı 5.56×45 mm mühimmat kullanan tüm tüfekler, yalnızca anti-dron mermiyle doldurulmuş bir şarjör takılarak bu yeni role bürünebiliyor. Bu yönüyle sistem, son dönemde ortaya çıkan lazer tabanlı çözümlerden çok daha pratik ve yaygın şekilde kullanılabilecek bir alternatif olarak görülüyor.

    Testlerde kullanılan Drone Round üretimi mühimmatın normal 5.56×45 mm çekirdeklere kıyasla daha düşük bir çıkış hızına sahip olduğu belirtiliyor. Bunun nedeni, hedeflenen dronların görece düşük hızda uçuyor olması ve saçma bulutunun ideal dağılımını koruyarak etkili bir “yıkım bölgesi” oluşturabilmesi. Şirket yetkililerinin açıklamasına göre mermi, 25 ila 35 metre mesafede yaklaşık 30–40 cm genişliğinde bir etki alanı yaratırken, bu alan 40–50 metre mesafede neredeyse iki katına çıkıyor.

    ABD’deki testler yeni olsa da konsept tamamen benzersiz değil. Ukrayna da daha önce 5.56 mm tüfekler için benzer şekilde patlayarak saçılan parçalar yayan özel mühimmatlarını duyurmuştu. Ukrayna Savunma Bakanlığı, her askerin en az bir şarjör anti-dron mermi taşımasını hedeflediklerini belirtmiş, kısa süre önce ise bu mühimmatın tam ölçekli üretimine başladıklarını açıklamıştı.

    Yaşanan bu gelişmeler, dronlarla mücadele stratejisinin giderek daha pratik, düşük maliyetli ve sahada doğrudan asker tarafından uygulanabilir çözümlere yöneldiğini gösteriyor. Lazer sistemleri, elektronik harp çözümleri ve insansız avcı dronlarla birlikte bu yeni nesil mühimmatlar da dronlara karşı savunmanın önemli bir parçası olacak gibi görünüyor.

