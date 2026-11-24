Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Amerika Birleşik Devletleri, gelişmiş yapay zeka çiplerinin yasadışı yollarla aktarıldığı şüphesiyle yeni bir karar aldı. Singapur merkezli Megaspeed ve altı şirket ticaret kara listesine eklendi. Ticaret Bakanlığı, Nvidia ürünlerinin yetkisiz kullanıcılara aktarılarak ulusal güvenlik riski oluşturduğunu açıkladı. Genişletilen yaptırım listesinde Alibaba'nın Singapur iştiraki de yer alıyor. Singapur makamları ise ihlallere izin vermeyeceklerini bildirdi. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör

ABD yönetimi, gelişmiş yapay zeka çiplerinin ihracat kontrollerini aşmak amacıyla başka kullanıcılara aktarılmış olabileceği şüphesiyle Singapur merkezli Megaspeed International'ı ve Güneydoğu Asya'daki altı şirketi ticaret kara listesine ekledi. Karar, Nvidia'ya yönelik satış kısıtlamaları ve şirket hakkında yürütülen soruşturmanın ardından geldi.

Megaspeed hakkında ihracat kontrolü soruşturması

ABD Ticaret Bakanlığı, yayımlanan kararda söz konusu şirketlerin gelişmiş bilgi işlem ürünlerini yetkisiz son kullanıcılara veya kullanım alanlarına yönlendirme riski taşıdığını belirtti. Bakanlık, bu şirketlerin ulusal güvenlik ve dış politika açısından önemli risk oluşturduğunu ifade etti. Kara listeye alınan şirketler, ABD'nin İhracat İdaresi Düzenlemeleri (EAR) kapsamındaki tüm ürünler için kısıtlamalara tabi olacak.

Singapur merkezli bulut bilişim şirketi olan Megaspeed International, Güneydoğu Asya genelinde veri merkezleri işletiyor. Listede şirketin Malezya'daki PT Megaspeed International ve MSFusion Sdn. Bhd. adlı kuruluşları ile Tayland'daki Megaspeed (Thailand) Co., Ltd. de bulunuyor. ABD Ticaret Bakanlığı, 7Road International adının hem Singapur hem de Tayland'daki Megaspeed kuruluşları tarafından kullanılan bir diğer ticari isim olduğunu belirtti.

ABD Ticaret Bakanlığı, Megaspeed hakkında olası ihracat kontrolü ihlallerini araştırmaya 2024 yılında başladı. Bakanlık ve Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ortak açıklamaya göre soruşturma, yarı iletkenlerin yetkisiz alıcılara aktarılmasına yönelik şüpheli faaliyetlerin tespit edilmesinin ardından başlatıldı.

Mayıs 2025'te Ticaret Bakanlığı müfettişleri, Nvidia'dan Megaspeed'e doğrudan veya dolaylı olarak gerçekleştirilen satışlara ilişkin kayıtları istedi. Nvidia ise takip eden ay şirketi kendi satış yapılmayacak müşteriler listesine ekledi.

Jensen Huang’dan Nvidia çalışanlarına: Daha iyi bir CEO olacağım 3 sa. önce eklendi

Haziran 2025'te ABD makamları, Singapur kolluk kuvvetleriyle birlikte Megaspeed'in tesislerinde yerinde kullanım denetimi gerçekleştirdi. Denetim sırasında şirketin o dönemki CEO'su Alice Huang ile de görüşüldü. Soruşturmanın cezai boyutunu daha sonra ABD Adalet Bakanlığı devraldı. Alice Huang’ın Nvidia CEO’suyla ilişkisi olduğu ve Çin ile bağlantısı bulunabileceği de iddia ediliyor.

Alibaba'nın Singapur iştiraki de listeye eklendi

ABD'nin ticaret kısıtlamaları Megaspeed ile sınırlı kalmadı. Alibaba'nın Singapur merkezli iştiraki Apex Enterprise Solutions da ticaret kara listesine alındı. Alibaba, Apex'in ABD ihracat kısıtlamalarına tabi gelişmiş bilgi işlem çiplerini hiçbir zaman başka kullanıcılara yönlendirmediğini savundu. Şirket ayrıca haklarını ve itibarını korumak için tüm yasal yollara başvuracağını açıkladı.

Singapur Başbakanı Lawrence Wong da salı günü Avustralya'nın Canberra kentinde düzenlenen basın toplantısında Megaspeed soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD makamlarıyla görüşmelerin sürdüğünü ve soruşturmanın henüz sonuçlanmadığını belirten Wong, Singapur'un ihracat kontrollerini aşmak için kullanılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

ABD, Nvidia bağlantılı Megaspeed'i kara listeye aldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: