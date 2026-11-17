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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat ABD, Nvidia’nın Asya ortağı Megaspeed hakkında Çin’e izinsiz çip aktarma şüphesiyle soruşturma yürüttüğünü açıkladı. Soruşturma kapsamında Nvidia, şirketi satış listesinden çıkarırken tesislerde inceleme yapıldı. Eski CEO Alice Huang'ın Çin adına casusluk yaptığı iddia edilirken, Jensen Huang da bu çalkantılı süreçte Nvidia’daki tüm görevlerinden istifa etti. Singapur makamları olayla ilgili geniş çaplı incelemelerin sürdüğünü bildirdi. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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ABD Ticaret Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı, Singapur merkezli bulut bilişim şirketi Megaspeed hakkında yürütülen soruşturmanın 2024 yılında başladığını açıkladı. Nvidia'nın Asya-Pasifik bölgesindeki iş ortaklarından biri olan şirket, hassas yarı iletkenlerin izinsiz şekilde başka ülkelere aktarılması şüphesiyle incelemeye alındı.

İki bakanlığın 16 Kasım'da yaptığı ortak açıklamaya göre soruşturma, ABD makamlarının potansiyel hassas çip sevkiyatlarını izlerken şüpheli faaliyetler tespit etmesi üzerine başlatıldı. Yetkililer, soruşturmanın ayrıntılarını normal şartlarda devam eden davalar hakkında kamuoyuyla paylaşmadıklarını ancak bu olayda kamu yararı nedeniyle açıklama yapma kararı aldıklarını belirtti.

Nvidia, Megaspeed'i satış yasağı listesine aldı

ABD Ticaret Bakanlığı müfettişleri, Mayıs 2025'te Nvidia'dan Megaspeed'e doğrudan veya dolaylı olarak gerçekleştirilen satışlara ilişkin kayıtları talep etti. Bunun ardından Nvidia, Haziran 2025'te Megaspeed'i satış yapılmayacak şirketler listesine ekledi.

Aynı ay ABD'li yetkililer, Singapur kolluk kuvvetleriyle birlikte Megaspeed'in tesislerinde yerinde inceleme gerçekleştirdi. Şirketin o dönem CEO'su olan Çinli iş insanı Alice Huang da inceleme kapsamında sorgulandı. Bu uygulamanın ardından Megaspeed hakkındaki soruşturmada öncü rolü ABD Adalet Bakanlığı üstlendi ve süreç cezai soruşturmaya dönüştü.

Alice Huang hakkındaki casusluk şüpheleri

Tam Boyutta Gör Megaspeed hakkındaki soruşturma, şirketin eski yöneticisi Alice Huang nedeniyle de dikkat çekiyor. ABD basınında yer alan haberlerde Huang'ın Çin adına casusluk faaliyetleri yürütmüş olabileceğinden şüphelenildiği öne sürülüyor.

Çeşitli medya kuruluşları Alice Huang’ın casusluk iddiasını yazsa da henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Bununla birlikte son bilgilere göre şimdiye kadar elde edilen bulguların, onun profesyonel eğitim almış bir casustan ziyade bilgi paylaşan bir istihbarat kaynağı olabileceğine işaret ettiği aktarılıyor.

Çin yönetimi ise Alice Huang'ın casusluk yaptığı yönündeki iddiaları reddediyor.

Singapur hükümeti ise Megaspeed konusunda ABD ile görüşmeleri sürdürme konusunda anlaştığını bildirdi. Ülkenin İçişleri Bakanlığı, Alice Huang'ın daha önce şirketin CEO'su, yönetim kurulu başkanı ve önemli kontrol sahiplerinden biri olarak görev yaptığını açıklamıştı.

ABD, Çin'in Nvidia çiplerine erişmek için kullandığı yolu kapattı 2 sa. önce eklendi

Singapur polisi, Huang'ın sunucu satın alımlarıyla ilgili şüpheli beyanlar nedeniyle suç işlediğini kanıtlamak için yeterli delil bulamadı. Ancak şirket içindeki rolünü olduğundan daha küçük gösteren yanlış bilgileri bilerek verdiği gerekçesiyle kendisine uyarıda bulunuldu. Huang'ın Singapur'a yeniden girişine de yasak getirildi.

Singapur makamları, Megaspeed ve altı kişi hakkındaki soruşturmaların devam ettiğini belirtiyor. Megaspeed ise 16 Kasım'dan önce yaptığı açıklamada Alice Huang'ın 30 Ağustos 2025 tarihinde şirketten resmen ayrıldığını ve faaliyetlerinin yasalara uygun şekilde yürütüldüğünü savundu.

Eski Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın Alice Huang ve şirket içinden diğer 2 kadın ile ilişki yaşadığı iddialarıyla 12 Kasım’da Nvidia’daki tüm yönetim rollerinden istifa etmişti. Jensen Huang, daha önce bir ilişki yaşadığını kabul etmiş olsa da isim vermemişti. Şimdilik birçok iddia doğrulanmamış olarak kalmaya devam ediyor.

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