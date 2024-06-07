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    ABD, yapay zekanın devleri OpenAI, Nvidia ve Microsoft’a soruşturma açtı

    ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonu, yapay zekâ sektöründeki üç büyük oyuncu olan teknoloji devleri OpenAI, Nvidia ve Microsoft hakkında soruşturma başlattı.
    ABD, OpenAI, Nvidia ve Microsoft’a soruşturma açtı Tam Boyutta Gör
    ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ve Federal Ticaret Komisyonu (FTC), yapay zekâ sektöründeki üç büyük oyuncunun soruşturulması konusunda görev paylaşımı konusunda anlaştı. Anlaşma kapsamında düzenleyici kurumlar Microsoft, OpenAI ve Nvidia'nın yapay zeka endüstrisinde oynadıkları baskın rollere yönelik rekabet soruşturmaları yürütecek.

    OpenAI, Nvidia ve Microsoft’a soruşturma

    Aktarılanlara göre yapay zeka çiplerinin en büyük üreticisi ve bu alanda neredeyse yüzde 80 pazar payına sahip olan Nvidia'nın antitröst yasalarını ihlal edip etmediğini ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) soruşturacak. Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ise ChatGPT, Sora, Dall-E ve en son GPT-4o modeliyle ses getiren OpenAI ile firmaya 13 milyar dolar yatırım yapan Microsoft'u soruşturacak.

    Biden yönetimi büyük teknoloji şirketlerinin gücünü düzenleyici kurumlar ile dizginlemeyi sürdürüyor. Her iki kurum da bundan 5 yıl önce benzer bir anlaşma yaptıktan sonra Google, Apple, Amazon ve Meta'yı soruşturmuş ve hepsine tekelcilik karşıtı yasaları ihlal ettikleri iddiasıyla dava açmıştı.

    ABD, OpenAI, Nvidia ve Microsoft’a soruşturma açtı Tam Boyutta Gör
    Nvidia, Microsoft ve OpenAI ise radar altı uçuyordu ancak 2022’de üretken yapay zekanın ortaya çıkışıyla birlikte bu tarafa olan bakış da değişti. Düzenleyiciler son zamanlarda yapay zeka alanındaki şirketleri dizginlemeye çalışıyor. FTC, OpenAI'ın veri toplama yoluyla tüketicilere zarar verip vermediğine dair bir soruşturma başlatmıştı. FTC ayrıca Microsoft'un OpenAI'a yaptığı yatırım ve Google ve Amazon'un bir başka küçük yapay zeka şirketi olan Anthropic'e yaptığı yatırımlar da dahil olmak üzere teknoloji devleri ve yapay zeka start-up'ları arasındaki stratejik ortaklıklar hakkında geniş bir soruşturma başlattı.

    Nvidia ise daha önce herhangi bir antitröst soruşturmasına dahil olmamıştı. Ancak Nvidia’nın pazarda çok baskın olduğu ve CUDA gibi yazılım yığınlarıyla müşterilerini kendisine kilitlediğine dair ciddi söylemler var. Anlaşılan o ki hem DOJ hem de FTC, yapay zeka konusunda sorunlar daha fazla derinleşmeden olaya el atmak istiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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