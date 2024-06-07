ABD, yapay zekanın devleri OpenAI, Nvidia ve Microsoft’a soruşturma açtı

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Tam Boyutta Gör ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ve Federal Ticaret Komisyonu (FTC), yapay zekâ sektöründeki üç büyük oyuncunun soruşturulması konusunda görev paylaşımı konusunda anlaştı. Anlaşma kapsamında düzenleyici kurumlar Microsoft, OpenAI ve Nvidia'nın yapay zeka endüstrisinde oynadıkları baskın rollere yönelik rekabet soruşturmaları yürütecek.

OpenAI, Nvidia ve Microsoft’a soruşturma

Aktarılanlara göre yapay zeka çiplerinin en büyük üreticisi ve bu alanda neredeyse yüzde 80 pazar payına sahip olan Nvidia'nın antitröst yasalarını ihlal edip etmediğini ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) soruşturacak. Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ise ChatGPT, Sora, Dall-E ve en son GPT-4o modeliyle ses getiren OpenAI ile firmaya 13 milyar dolar yatırım yapan Microsoft'u soruşturacak.

Biden yönetimi büyük teknoloji şirketlerinin gücünü düzenleyici kurumlar ile dizginlemeyi sürdürüyor. Her iki kurum da bundan 5 yıl önce benzer bir anlaşma yaptıktan sonra Google, Apple, Amazon ve Meta'yı soruşturmuş ve hepsine tekelcilik karşıtı yasaları ihlal ettikleri iddiasıyla dava açmıştı.

Tam Boyutta Gör Nvidia, Microsoft ve OpenAI ise radar altı uçuyordu ancak 2022’de üretken yapay zekanın ortaya çıkışıyla birlikte bu tarafa olan bakış da değişti. Düzenleyiciler son zamanlarda yapay zeka alanındaki şirketleri dizginlemeye çalışıyor. FTC, OpenAI'ın veri toplama yoluyla tüketicilere zarar verip vermediğine dair bir soruşturma başlatmıştı. FTC ayrıca Microsoft'un OpenAI'a yaptığı yatırım ve Google ve Amazon'un bir başka küçük yapay zeka şirketi olan Anthropic'e yaptığı yatırımlar da dahil olmak üzere teknoloji devleri ve yapay zeka start-up'ları arasındaki stratejik ortaklıklar hakkında geniş bir soruşturma başlattı.

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Nvidia ise daha önce herhangi bir antitröst soruşturmasına dahil olmamıştı. Ancak Nvidia’nın pazarda çok baskın olduğu ve CUDA gibi yazılım yığınlarıyla müşterilerini kendisine kilitlediğine dair ciddi söylemler var. Anlaşılan o ki hem DOJ hem de FTC, yapay zeka konusunda sorunlar daha fazla derinleşmeden olaya el atmak istiyor.

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