ABD, yapay zekanın devleri OpenAI, Nvidia ve Microsoft’a soruşturma açtı

OpenAI, Nvidia ve Microsoft’a soruşturma
Aktarılanlara göre yapay zeka çiplerinin en büyük üreticisi ve bu alanda neredeyse yüzde 80 pazar payına sahip olan Nvidia'nın antitröst yasalarını ihlal edip etmediğini ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) soruşturacak. Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ise ChatGPT, Sora, Dall-E ve en son GPT-4o modeliyle ses getiren OpenAI ile firmaya 13 milyar dolar yatırım yapan Microsoft'u soruşturacak.
Biden yönetimi büyük teknoloji şirketlerinin gücünü düzenleyici kurumlar ile dizginlemeyi sürdürüyor. Her iki kurum da bundan 5 yıl önce benzer bir anlaşma yaptıktan sonra Google, Apple, Amazon ve Meta'yı soruşturmuş ve hepsine tekelcilik karşıtı yasaları ihlal ettikleri iddiasıyla dava açmıştı.
Nvidia ise daha önce herhangi bir antitröst soruşturmasına dahil olmamıştı. Ancak Nvidia’nın pazarda çok baskın olduğu ve CUDA gibi yazılım yığınlarıyla müşterilerini kendisine kilitlediğine dair ciddi söylemler var. Anlaşılan o ki hem DOJ hem de FTC, yapay zeka konusunda sorunlar daha fazla derinleşmeden olaya el atmak istiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.