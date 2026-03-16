Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ABD Ordusu’ndan Anduril’e rekor değerli 10 yıllık sözleşme

    ABD Ordusu, Anduril Industries ile 10 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşme donanım, yazılım ve hizmetleri kapsıyor ve toplam değeri 20 milyar dolara kadar çıkabilir.

    ABD Ordusu, savunma teknolojileri alanında dikkat çeken bir adım atarak teknoloji girişimi Anduril Industries ile 10 yıla kadar uzanabilecek yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Anlaşmanın toplam değeri 20 milyar dolara kadar çıkabilir.

    Geniş kapsamlı bir sözleşme

    Sözleşme, beş yıllık “ana dönem” ile başlıyor ve ikinci beş yıllık opsiyonla toplamda on yılı kapsıyor. Anlaşma kapsamında Anduril’in donanım ürünleri, yazılım çözümleri, altyapı bileşenleri ve hizmetleri yer alıyor. Ordunun açıklamasına göre bu sözleşme, daha önce ayrı ayrı yürütülen 120’den fazla satın alma işlemini tek bir kurumsal anlaşma altında birleştiriyor.

    ABD Savunma Bakanlığı Bilişim Ofisi Baş Teknoloji Sorumlusu Gabe Chiulli, modern savaşın giderek yazılımla tanımlandığını belirterek, “Avantajımızı korumak için, yazılım yeteneklerini hızlı ve verimli bir şekilde edinip kullanabilmeliyiz” dedi.

    Girişimci Palmer Luckey, Oculus’u Facebook’a (şimdi Meta) sattıktan sonra şirketten ayrılmış ve Anduril’i kurmuştu. Anduril, ABD ordusunu otonom savaş uçakları, dronlar ve denizaltılar ile dönüştürme vizyonu nedeniyle Trump yönetimi tarafından desteklendi. Şirket, geçtiğimiz yıl yaklaşık 2 milyar dolar gelir elde etti. Ayrıca, Anduril’in yeni bir finansman turu ile 60 milyar dolarlık bir değerleme hedeflediği bildiriliyor.

    Öte yandan yeni sözleşme ABD Savunma Bakanlığı (DOD) ile yapay zeka odaklı Anthropic arasında devam eden anlaşmazlık sırasında geldi. Anthropic, DOD’un kendisini tedarik zinciri tehdidi olarak sınıflandırmasına ve başarısız sözleşme müzakerelerine karşı dava açmıştı. Palmer Luckey, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada yapay zekanın otonom silahlarda veya yurt içi kitlesel gözetimde kullanımı konusunda Anthropic’in çizdiği sınırları, ABD’nin kabul edemeyeceği bir pozisyon olarak nitelendirdi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    nubia v70 yorumlar epson l382 mürekkep pedi resetleme elektronik ehliyet sınavına girenlere tavsiye 2021 msü kaç dakika çamaşır makinesinden lastik kokusu gelmesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Poco X3 Pro
    Xiaomi Poco X3 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer R9T3D-5070Ti
    Game Garaj Slayer R9T3D-5070Ti
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum