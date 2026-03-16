ABD Ordusu’ndan Anduril’e rekor değerli 10 yıllık sözleşme

Tam Boyutta Gör ABD Ordusu, savunma teknolojileri alanında dikkat çeken bir adım atarak teknoloji girişimi Anduril Industries ile 10 yıla kadar uzanabilecek yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Anlaşmanın toplam değeri 20 milyar dolara kadar çıkabilir.

Geniş kapsamlı bir sözleşme

Sözleşme, beş yıllık “ana dönem” ile başlıyor ve ikinci beş yıllık opsiyonla toplamda on yılı kapsıyor. Anlaşma kapsamında Anduril’in donanım ürünleri, yazılım çözümleri, altyapı bileşenleri ve hizmetleri yer alıyor. Ordunun açıklamasına göre bu sözleşme, daha önce ayrı ayrı yürütülen 120’den fazla satın alma işlemini tek bir kurumsal anlaşma altında birleştiriyor.

ABD Savunma Bakanlığı Bilişim Ofisi Baş Teknoloji Sorumlusu Gabe Chiulli, modern savaşın giderek yazılımla tanımlandığını belirterek, “Avantajımızı korumak için, yazılım yeteneklerini hızlı ve verimli bir şekilde edinip kullanabilmeliyiz” dedi.

Girişimci Palmer Luckey, Oculus’u Facebook’a (şimdi Meta) sattıktan sonra şirketten ayrılmış ve Anduril’i kurmuştu. Anduril, ABD ordusunu otonom savaş uçakları, dronlar ve denizaltılar ile dönüştürme vizyonu nedeniyle Trump yönetimi tarafından desteklendi. Şirket, geçtiğimiz yıl yaklaşık 2 milyar dolar gelir elde etti. Ayrıca, Anduril’in yeni bir finansman turu ile 60 milyar dolarlık bir değerleme hedeflediği bildiriliyor.

B-21 Raider havada yakıt ikmali yaparken görüntülendi 1 gün önce eklendi

Öte yandan yeni sözleşme ABD Savunma Bakanlığı (DOD) ile yapay zeka odaklı Anthropic arasında devam eden anlaşmazlık sırasında geldi. Anthropic, DOD’un kendisini tedarik zinciri tehdidi olarak sınıflandırmasına ve başarısız sözleşme müzakerelerine karşı dava açmıştı. Palmer Luckey, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada yapay zekanın otonom silahlarda veya yurt içi kitlesel gözetimde kullanımı konusunda Anthropic’in çizdiği sınırları, ABD’nin kabul edemeyeceği bir pozisyon olarak nitelendirdi.

