ABD ordusundan otonom robot 'katır': 1,27 ton yük taşıyor

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Tam Boyutta Gör ABD ordusu, cephe hattına mühimmat ve malzeme taşımak, yaralı askerleri tahliye etmek için otonom kara araçlarını değerlendiriyor. Bu kapsamda seçilen altı şirketten biri olan BLADE, altı tekerlekli ve dizel-elektrik hibrit güç aktarma sistemine sahip Hunter WOLF aracını Infantry Last Tactical Mile (ILTM) programına sundu.

Zorlu arazilerde görev yapabiliyor

BLADE tarafından geliştirilen Hunter WOLF, özellikle hafif piyade birliklerinin lojistik ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı. Araç, askerlerin düşman ateşine maruz kalabileceği cepheye yakın bölgelerde mühimmat ve erzak taşımayı, yaralı personelin tahliyesini üstlenmeyi hedefliyor. Böylece askerlerin savaş alanındaki en tehlikeli lojistik görevlerde maruz kaldığı risklerin azaltılması amaçlanıyor.

Tam Boyutta Gör Otonom olarak 1.270 kilograma kadar yük taşıyabilen Hunter WOLF, altı tekerlekli yapısı sayesinde yoğun ormanlık alanlarda ve engebeli arazilerde ilerleyebiliyor. Araç, yüzde 60 eğimleri tırmanabiliyor ve yüzde 40 yan eğimde hareket edebiliyor. Bu kabiliyetler, geleneksel lojistik araçlarının ilerlemekte zorlanabileceği bölgelerde görev yapmasına imkan tanıyor.

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Aracın tekerleklerinde, patlama veya hava kaybı durumunda hareket kabiliyetini korumayı amaçlayan havasız Tweel lastik teknolojisi kullanılıyor. Hunter WOLF ayrıca farklı görevler için değiştirilebilir yük sistemlerini destekliyor ve diğer ekipmanlara elektrik sağlayabiliyor. Böylece aynı platform, lojistik destekten yaralı tahliyesine kadar farklı amaçlarla yapılandırılabiliyor.

Elektrikli sürüşle 12 kilometreden fazla menzil

Hunter WOLF'un güç sistemi, birden fazla elektrik motorundan ve dizel jeneratörden oluşuyor. Motor sayısı açıklanmasa da sistemin toplam gücünün 97 kW, yani yaklaşık 130 beygir olduğu belirtiliyor. Araç, yüksek enerji yoğunluklu bataryaları sayesinde 12 kilometreden fazla sessiz arazi sürüşü gerçekleştirebiliyor.

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Bataryaların şarj seviyesi düştüğünde devreye giren JP-8 dizel jeneratör, araç hareket halindeyken bataryaları şarj edebiliyor. Bu sistem sayesinde toplam menzil 320 kilometrenin üzerine çıkıyor. Elektrikli sürüş, özellikle sesin gizliliğin korunmasında önem taşıdığı görevlerde avantaj sağlarken jeneratör de uzun süreli operasyonları destekliyor.

Hunter WOLF, lojistik ve tahliye görevlerinin yanı sıra silah sistemleriyle birlikte de görüntülendi. Aracın 30 mm Bushmaster topuyla donatılmış örnekleri bulunuyor. Bununla birlikte, ILTM programındaki temel odak noktası otonom ikmal ve yaralı tahliyesi görevleri olarak öne çıkıyor.

Hunter WOLF, ABD ordusunun Infantry Last Tactical Mile programı kapsamında değerlendireceği altı sistemden biri. BLADE'in yanı sıra Maren-Go, Overland AI, Forterra, Hendrick's Motorsports ve American Rheinmetall da programa katılıyor. Katılımcıların üretime hazır prototiplerini sunması ve araçların bir ordu birimiyle operasyonel değerlendirmeden geçirilmesi bekleniyor. Bu testlerin 2027'nin başlarında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Öte yandan Hunter WOLF’un 60'tan fazla saha tatbikatına katıldığı belirtiliyor.

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